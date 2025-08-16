ETV Bharat / health

విటమిన్​ బి12 లోపిస్తే నరాలకు నష్టమా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే! - B12 DEFICIENCY CAUSE NERVE DAMAGE

ఈ విటమిన్ లోపిస్తే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది? - డాక్టర్​ని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?

By ETV Bharat Health Team

Published : August 16, 2025 at 12:22 PM IST

Vitamin B12 Deficiency Cause Nerve Damage : ఆకలి మందగించడం, ఉన్నట్టుండి నీరసం రావడం, కాసేపు కూర్చుని లేవగానే కళ్లు తిరగడం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ మీలో కనిపిస్తున్నాయా? అయితే ఇవి బి12 లోపం వల్ల కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల అనేక సమస్యలతో పాటు నరాలపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల నరాలకు ఏ విధంగా నష్టం కలుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

విటమిన్ B12 అనేది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తి, డీఎన్ఏ సంశ్లేషణ, ఆరోగ్యకరమైన నరాల కణాలను నిర్వహించడానికి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది సహజంగా మాంసం, చేపలు, గుడ్లు, పాల ఉత్పత్తుల వంటి జంతు ఆధారిత ఆహారాలలో లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మాత్రమే తీసుకునే వారు లేదా పోషకాలను శరీరానికి పీల్చుకోవడంలో సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ విటమిన్ లోపానికి ఎక్కువగా గురవుతారని, దీంతో అలసట, జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు, నరాల దెబ్బతినడం, మానసిక స్థితిలో మార్పులు, తీవ్రమైన సందర్భాలలో అనీమియా లేదా నాడీ సంబంధిత సమస్యలకు దారితీయవచ్చని వివరించారు.

చేతుల్లో మంటలు (Getty Images)

నరాలకు సంబంధించిన లోప లక్షణాలు :

విటమిన్ B12 లోపం అనీమియా వచ్చేంత వరకు రక్త స్థాయిలు తగ్గకముందే నాడీ సంబంధిత లక్షణాలు కనిపించవచ్చని తెలిపారు.

clevelandclinic ప్రకారం, సాధారణంగా కనిపించే లక్షణాలు :

  • చేతులు, కాళ్ళు, లేదా పాదాలలో జలదరించడం లేదా తిమ్మిరి
  • సమతుల్యత కోల్పోవడం లేదా తరచుగా పడిపోవడం
  • కండరాలలో బలహీనత
  • జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం లేదా ఏకాగ్రత లోపించడం
  • మానసిక స్థితిలో మార్పులు, డిప్రెషన్ లేదా చిరాకు
  • చేతులు, కాళ్లలో మంటలు
  • నడుస్తున్నప్పుడు సమన్వయ సమస్యలు

ఈ లక్షణాలు మొదట్లో స్వల్పంగా ఉండవచ్చని, కానీ వాటిని ప్రారంభంలోనే పరిష్కరించకపోతే కాలక్రమేణా తీవ్రమవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

బి12 లోపం (Getty Images)

నరాలకు నష్టం ఎలా జరుగుతుంది : సాధారణంగా న్యూరోసైకియాట్రిక్ ఆరోగ్యానికి తగినంత మొత్తంలో విటమిన్ బి12 చాలా కీలకమని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. నరాల చుట్టూ ఉండే రక్షణ పొర అయిన మైలిన్ ఉత్పత్తికి విటమిన్ B12 చాలా అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల మైలిన్ పొర క్షీణించడం మొదలవుతుందని, దీంతో నరాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్య మెదడు, శరీరంలోని ఇతర భాగాల మధ్య సమాచార మార్పిడిని అడ్డుకుంటుందని, ఫలితంగా తిమ్మిరి, బలహీనత, ఆలోచనా సామర్థ్యంలో సమస్యలు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని వివరించారు. అంతేకాకుండా ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల శారీరక, నాడీ, మానసిక లక్షణాలను కలిగిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

B12 లోపం పరిధీయ(peripheral), కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలోని నరాల చుట్టూ ఉన్న మైలిన్ షీత్ (Myelin Sheath) అనే రక్షణ పొర దెబ్బతినడానికి కారణమవుతుందని, ఇది పరిధీయ న్యూరోపతి, పరిధీయ నరాలలో స్పర్శ కోల్పోవడం, వృద్ధులలో కాళ్లు, పాదాలు, కాలి వేళ్లలో బలహీనతతో సంబంధం కలిగి ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉండే వారిలో వెన్నుపాములోని సబ్అక్యూట్ కంబైన్డ్ డిజెనరేషన్ అనే తీవ్రమైన నాడీ సమస్యకు దారితీస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీంతో అవయవాలు బిగుసుకుపోవడం, సమన్వయం కోల్పోవడం, నడవడంలో ఇబ్బంది, స్పర్శ లేదా కదలికలను గుర్తించడంలో లోపం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ సమస్య చికిత్స తీసుకోకుండా అలా వదిలేస్తే, నష్టాలకు తీవ్ర నష్టం జరగవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

డాక్టర్​ని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి? : నిరంతరంగా తిమ్మిరి, జలదరించడం, సమతుల్యత కోల్పోవడం లేదా మానసిక గందరగోళం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే సంబంధిత వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలసట, మానసిక స్థితిలో మార్పులు, లేదా చర్మం పాలిపోవడం వంటి ఇతర లక్షణాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. 160 pg/mL (118 pmol/L) కంటే తక్కువ విలువలు విటమిన్ B12 లోపానికి సంకేతమని, రక్తంలో మిథైల్మలోనిక్ ఆమ్లం అనే పదార్ధం స్థాయిని తనిఖీ చేయడం ద్వారా లోపాన్ని నిర్ధారించాలని, ఈ పరీక్ష అధిక స్థాయి నిజమైన B12 లోపాన్ని సూచిస్తుందని ucsfhealth అధ్యయనంలో పేర్కొంది. దీర్ఘకాలిక నరాల నష్టాన్ని నివారించడానికి త్వరగా వ్యాధి నిర్ధారణ, చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

