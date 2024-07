ETV Bharat / health

ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టినా ఇడ్లీ/దోశ పిండి పులిసిపోతుందా ? - ఈ టిప్స్‌ పాటిస్తే సరి - పైగా టేస్టీ కూడా! - Over Fermentation of Idli and Dosa

By ETV Bharat Telugu Team Published : Jul 15, 2024, 12:37 PM IST

How to Avoid Over Fermentation of Idli and Dosa Batter ( ETV Bharat )