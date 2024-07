ETV Bharat / health

ఆర్మ్ ఫ్యాట్​తో చీర కట్టుకోవాలన్నా, స్లీవ్​లెస్ డ్రెస్ ధరించాలన్నా ఇబ్బందిగా ఉందా? - ఇలా చేశారంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్! - Arm Fat Reduce Exercises

Published : Jul 14, 2024, 9:53 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

How To Lose Arm Fat In Telugu : చేతుల చుట్టూ పేరుకుపోయిన కండలను కరిగించేదుకు కొన్ని వర్కవుట్లు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం.. 5 నుంచి 15 కేజీల మధ్య మీరు ఎత్తగలిగే డంబెల్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు వెన్నుని నిటారుగా ఉంచి, మోకాళ్లను మాత్రం కాస్త వంచి వాటిని నెమ్మదిగా భుజం వరకూ తీసుకురావాలి. ఆపై చేతి కండరాల్ని గట్టిగా హోల్డ్‌ చేయాలి. రెండు నిమిషాలు ఆగి నెమ్మదిగా వదులుతూ యథాస్థానానికి చేతిని తీసుకురావాలి. ఇలా రోజూ ఐదారుసార్లు చేస్తే సరి. ఆర్మ్ ఫ్యాట్ ఇట్టే కరిగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

బైసప్‌ కర్ల్స్‌ (ETV Bharat)

2018లో "జర్నల్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ అండ్ కండిషనింగ్ రీసెర్చ్‌"లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. బైసప్ కర్ల్స్ అనే వ్యాయామం చేసిన వ్యక్తులలో.. చేతి చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వు తగ్గడాన్ని గమనించారట. ఈ పరిశోధనలో యూఎస్​లోని పిట్స్‌బర్గ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రముఖ ఫిజియో థెరపిస్ట్ డాక్టర్ బ్రెండన్ కె. డోనహ్యూ పాల్గొన్నారు. ఆర్మ్ ఫ్యాట్​ను తగ్గించడంలో బైసప్‌ కర్ల్స్‌ వర్కౌట్ చాలా బాగా సహాయపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

చెస్ట్ ప్రెస్ (ETV Bharat)

చెస్ట్ ప్రెస్ : ఈ వర్కౌట్ కూడా ఆర్మ్ ఫ్యాట్​ను తగ్గించడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా మోకాళ్లని నిటారుగా ఉంచి బెంచ్​పై బారుగా పడుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెయిట్ లిఫ్టింగ్ బార్​ను చేతులతో భుజాలకు కొంచెం దూరంలో ఉండేలా పట్టుకొని.. మీ ఛాతీ నుంచి హ్యాండ్స్ పూర్తిగా విస్తరించే వరకు నేరుగా పైకి నెట్టాలి. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మళ్లీ నార్మల్ పొజిషన్​కు తీసుకురావాలి. అలా మీకు వీలైనన్ని సెట్లు చేయాలి. రోజు రోజుకూ పెంచుకుంటూ వెళ్లాలి. ఫలితంగా కొద్ది రోజుల్లోనే చేతుల దగ్గర కొవ్వు కరిగి నాజూగ్గా కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.