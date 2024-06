చీటికీ మాటికీ చెవిలో కాటన్​ బడ్స్​ పెడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే ముప్పు తప్పదు! - Side Effects of Using Cotton Buds

Are You Used Cotton Ear Buds?: చెవి శుభ్రం చేసుకునేందుకు, ఇయర్ వ్యాక్స్ (గులిమి) తొలగించుకునేందుకు, దుమ్ము, ధూళిని తీయడానికి సాధారణంగా చాలా మంది కాటన్ బడ్స్ వాడతుంటారు. అయితే, ఇలా చీటికీ మాటికీ చెవిలో పుల్లలు పెట్టడంతో మేలు కంటే కీడే ఎక్కువని అంటున్నారు. ఈ అలవాటుతో అనేక ప్రమాదాలు ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి కాటన్​ బడ్స్​ ఉపయోగిస్తే ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

సాధారణంగా చెవికి దాన్నంతట అదే శుభ్రం చేసుకునే వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా చెవి గులిమి, మృతకణాలు వాతంట అవే బయటకు వచ్చేస్తాయి. అతిగా ఇయర్ బడ్స్ వాడకం ఈ ప్రక్రియకు అడ్డుగా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇయర్​ బడ్స్​ అతిగా వాడితే వచ్చే సమస్యలు:

అతిగా ఇయర్ బడ్స్ వాడితే చెవిలోని వ్యాక్స్ మరింత లోపలకు పోయి అడ్డంకిగా మారే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. దీంతో, చెవిలో ఏదో చప్పుడు అవుతున్నట్టు, వినికిడి శక్తి తగ్గినట్టు అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.

2015లో "ఓటోలారిన్జోలాజీ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జరీ" జర్నల్​లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం చెవిలో మైనపు పదార్థాన్ని తొలగించడానికి కాటన్ బడ్స్ ఉపయోగించే వ్యక్తులకు చెవి నొప్పి, చెవి మూసుకుపోవడం, చెవి నుంచి స్రావం, చెవిపోటు వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో న్యూయార్క్ నగరంలోని మౌంట్ సినాయి స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్‌లో ఓటోలారిన్జోలాజీ-హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జరీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జోనాథన్ షాన్ పాల్గొన్నారు. చెవిలో వ్యాక్స్​ను తొలగించుకోవడానికి కాటన్​ బడ్స్​ బదులు సురక్షితమైన పద్ధతులు వాడాలని ఆయన సూచించారు.

చెవి నాళిక చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. తరచూ ఇయర్ బాడ్స్ వాడితే చెవి నాళికలోని పైపొరలు దెబ్బతింటాయని.. దీంతో నొప్పి, ఇన్ఫెక్షన్ల వంటివి తలెత్తుతాయని.. బ్యాక్టీరియా, ఫంగల్ ఇన్ఫె్క్షన్లు తలెత్తొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.

చెవిలో దూది పుల్లలను పెట్టడం.. చెవిలో నొప్పి పుట్టించే ఓటిటిస్​ ఎక్స్​టర్నల్​ ఇన్​ఫెక్షన్​కు కారణమవుతుందని నేషనల్​ లైబ్రరీ ఆఫ్​ మెడిసిన్​ జర్నల్​లో పేర్కొన్నారు. చెవి లోపల ఇన్ఫెక్షన్​ వస్తే నొప్పి, దురద, చీము పట్టే ప్రమాదం ఉందని.. తాత్కాలిక లేదా శాశ్వత వినికిడి లోపాలు ఏర్పడవచ్చని కనుగొన్నారు. ఈ ఇన్​ఫెక్షన్ల స్థాయి పెరిగితే కర్ణభేరి ఇబ్బందుల్లో పడుతుందని చెబుతున్నారు. చెవుడుతో పాటు మెదడువాపు వ్యాధి కూడా వస్తుందని, మెదడు నరాలకు ఇన్​ఫెక్షన్​ సోకుతుందని అంటున్నారు.

చెవిలో సెబమ్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది బ్యాక్టీరియా, ఇతర హానికరమైన జీవుల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది. అయితే కాటన్ బడ్స్ ఈ సెబమ్‌ను తొలగించి.. చెవిని ఇన్ఫెక్షన్లకు మరింత అనుకూలంగా చేస్తాయి. దీంతో దురద, చెవి ఎర్రబడటం, డిశ్చార్జ్ వంటివి వస్తాయని చెబుతున్నారు.

ఇవి పాటిస్తే సేఫ్​:

సాధారణంగా బయటి చెవిని తడి బట్టతో శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఇయర్ బడ్స్ అవసరం లేదని అంటున్నారు.

మెడికల్ షాపులల్లో దొరికే ఇయర్ డ్రాప్స్ చెవిని సులువుగా శుభ్రం చేస్తాయని.. గులిమి కరిగిపోయి బయటకు వచ్చేలా చేస్తాయని అంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

