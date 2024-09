ETV Bharat / health

అలర్ట్​ - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రొటీన్​ షేక్స్​ తీసుకుంటున్నారా? - మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - Protein Shakes in Breakfast is Good

Protein Shakes in Breakfast is Good or Not? ప్రస్తుత ఆధునిక జీవనశైలిలో ప్రొటీన్​ షేక్​లు తీసుకోవడం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. శక్తికి, కండరాల పెరుగుదల, బరువు తగ్గడం, పెరగడం లాంటి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రొటీన్​ షేక్​ను ఆప్షన్​గా భావిస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రొటీన్​ షేక్​లను తీసుకుంటుంటారు. మరి ఇలా బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రొటీన్ షేక్​ను తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా? అన్న విషయాన్ని ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఉదయాన్నే ప్రొటీన్​ షేక్​ తీసుకోవడం మంచిదా?: ప్రతిరోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రొటీన్​ షేక్​ను తీసుకోవడం సురక్షితమే కాకుండా శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఉదయాన్నే ఎక్కువ ప్రొటీన్లను తీసుకోవడం వల్ల ఆ రోజంతా యాక్టివ్​గా ఉండేలా చేస్తుందని అంటున్నారు. అయితే, బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రొటీన్​ షేక్​లు మంచివి కదా అని విపరీతంగా తీసుకోవద్దని.. అలాగే సరైన ప్రొటీన్ షేక్​లను ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

2020లో ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ జర్నల్​లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం.. బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రొటీన్ షేక్స్(National Library of Medicine రిపోర్ట్​) తీసుకోవడం వల్ల బరువు తగ్గడం, కండరాలు బలంగా మారేందుకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో కెనడాలోని మెక్‌మాస్టర్ యూనివర్సిటీలో కినిసాలజీ విభాగంలో అసిస్టెంట్​ ప్రొఫెసర్​ డాక్టర్​ Daniel W. West పాల్గొన్నారు.

ఏ ప్రొటీన్ ఉత్తమం?: మీ ప్రొటీన్ అవసరాలపై ఆధారపడి మీకు ఏ ప్రొటీన్ షేక్ బెస్ట్​ అనేది తెలుసుకోవాలని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందులో రెండు రకాలు ప్రొటీన్​ పౌడర్లు ఉన్నాయని.. ప్రతి రకం విభిన్న ప్రయోజనాలను అందిస్తాయని అంటున్నారు.

వే ప్రొటీన్​ : ఆవు పాల నుంచి తీసే ఈ వే ప్రొటీన్​ను చాలా మంది వినియోగిస్తారు. ఇది త్వరగా శరీరంలో కలిసిపోయి కండరాల బలోపేతానికి కృషి చేస్తుందని తెలుపుతున్నారు. ఈ వే ప్రొటీన్​ మార్కెట్​లో చాలా రకాలుగా అందుబాటులో ఉండగా.. వీటిలో ప్రొటీన్, కొవ్వులు ఒక్కోదానిలో వేర్వురుగా ఉంటాయంటున్నారు. అయితే, మీరు శరీరంలో కొవ్వు తగ్గాలని చూస్తుంటే మాత్రం వే ప్రొటీన్​ బెస్ట్ ఆప్షన్​గా చెబుతున్నారు వైద్యులు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎక్కువ ప్రొటీన్లు, తక్కువ మోతాదులో కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.

మొక్కల ఆధారిత ప్రొటీన్లు : అయితే, మీరు మొక్కల ఆధారిత ప్రొటీన్ల కోసం చూస్తుంటే సోయా, బఠానీ, బియ్యం మంచి ప్రత్యామ్నాయాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఫైబర్​ అధికంగా ఉండమే కాకుండా కొవ్వులు తక్కువగా ఉంటాయని తెలుపుతున్నారు. జంతువుల ఉత్పత్తులను తీసుకోకుండా ప్రొటీన్లు కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్​ అని సూచిస్తున్నారు.

అయితే.. బయట మార్కెట్​లో లభించే ప్రొటీన్​ పౌడర్స్​ లేదా ప్యాకెట్స్​లలో కొన్ని కెమికల్స్​ కలిసే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి ఆరోగ్యకరమైన ప్రొటీన్​ షేక్స్​ కావాలంటే వాటిని ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే కొన్ని ఆహారా పదార్థాలను ప్రొటీన్​ పౌడర్లకు ప్రత్యామ్నాయాలుగా చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..

శనగలు(పుట్నాలు) : సహజంగా ప్రొటీన్ తీసుకోవాలని అనుకునేవారికి శనగలు మంచిగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. ఈ శనగల పిండిని పాలు లేదా నీటిలో కలిపి ఈజీగా తీసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.