Apple Benefits In Telugu : 'An Apple A Day Keeps The Doctor Away' అని ఇంగ్లీష్​లో ఒక సామెత ఉంది. అది నిజమే మరి. ఎందుకంటే యాపిల్ మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తోంది. అందుకే రోజూ ఒక యాపిల్ తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాలంతో సంబంధం లేకుండా సంవత్సరం మొత్తం దొరికే పండ్లలో ఇది ఒకటి. రోజూ యాపిల్​ను తినడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఓసారి తెలుసుకుందాం.

గుండె సమస్యలకు చెక్

యాపిల్స్​లో పాలీఫెనాల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఉంటాయి. వీటికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి. రోజూ ఒకటి లేదా రెండు యాపిల్స్ తినడం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది

శరీర బరువును తగ్గించడంలో, చెడు కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గించడంలో యాపిల్ చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. యాపిల్స్​లో రెండు రకాల ఫైబర్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గిస్తుంది. మరొకటి పెద్ద పేగులోని ప్రోబియెటిక్ బ్యాక్టీరియాకు ఆహారంగా పని చేస్తుంది. తద్వారా గుండె సంబంధిత సమస్యలు దారి చేరకుండా కాపాడుతుంది.

ఇతర ప్రయోజనాలు

అయితే యాపిల్​ను పైన తొక్కు తీయకుండా తినాలని నిపుణులు అంటున్నారు. అలా తిన్నపుడు మాత్రమే మన శరీరానికి యాపిల్​లోని పోషకాలు సరిగ్గా అందుతాయని అంటున్నారు. రోజూ యాపిల్ తినడం వల్ల గుండెకు మాత్రమే కాకుండా చిరాకు, డిప్రెషన్ లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండొచ్చు. అలానే బరువును కూడా నియంత్రణలో ఉంచేందుకు సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా మధుమేహం, బీపీ లాంటి వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తుంది. అలానే చాలా రకాల క్యాన్సర్లను రాకుండా చేస్తుంది. ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని రోజూ ఒక యాపిల్​ను తినాలని వైద్యులు సలహ ఇస్తున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : ఈ వెబ్​సైట్​లో మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, వైద్య చిట్కాలు, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

