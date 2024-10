ETV Bharat / health

పిల్లల్లో రక్తహీనత ? - ఎలాంటి ఆహారం అందించాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Anemia in Children Causes ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Health Team

Causes of Anemia in Children: కొంతమంది పిల్లలు చూడడానికి బాగానే కనిపించినా ఆటలు ఆడిన పది నిమిషాలకే ఆయాసంతో కూర్చుండిపోతుంటారు. రోజంతా చురుకుగా ఉండకుండా.. ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇంట్లో ఎంత మంచి భోజనం తయారు చేసి తినిపించినా.. ఆకలిగా లేదంటూ ముఖం తిప్పేసుకుంటారు. ఇలా సరైన టైమ్​లో సమతుల ఆహారం తినకపోవడంతో చదువులోనూ రాణించలేరు. అయితే, ఇలాంటి లక్షణాలు పిల్లల్లో రక్తహీనత సమస్య ఉందనడానికి ఓ సంకేతం కావొచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంతకీ పిల్లల్లో రక్తహీనత (ఎనీమియా) సమస్య రావడానికి కారణాలు ఏంటి ? ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు చిన్నారులకు ఎటువంటి ఆహారం అందించాలి ? అనే విషయాలను ప్రముఖ పిడియాట్రీషియన్​ 'డాక్టర్​ అపర్ణ వత్సవాయి' చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు మీ కోసం..

మన శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్​ స్థాయులు ఉండాల్సిన మోతాదు కన్నా.. తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎనీమియాగా గుర్తిస్తాం. అయితే, పిల్లల్లో రక్తహీనత సమస్య రావడానికి కొన్ని కారణాలుంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఎదుగుదల చాలా త్వరగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో వారు సరైన పోషకాహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య తలెత్తుతుంది. అలాగే తీసుకునే ఆహారంలో ఐరన్​ లోపించడం వల్ల కూడా ఎనిమియా వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. రక్తహీనత కారణంగా పిల్లల మెదడు చురుకుగా పనిచేయడం తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల వారు చిన్న పనులు చేసిన అలసిపోతారు. ఇలాంటి పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే అవకాశం అధికంగా ఉంటుంది.