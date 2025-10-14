ETV Bharat / entertainment

20 రెట్లు పెరిగిన ఆ హీరో రెమ్యూనరేషన్- రెండో సినిమాకే ఏకంగా కోటి పారితోషికం!

హీరో సక్సెస్​ స్టోరీ- యూట్యూబర్​ నుంచి హీరోగా - లక్షల నుంచి కోట్ల వరకు !

Young Hero Remuneration Journey
Young Hero Remuneration Journey (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Young Hero Remuneration Journey : సినీ పరిశ్రమలో విజయం అనేది ఒక వ్యక్తి స్టార్ ఇమేజ్‌ను నిర్ణయించే కీలక అంశం. అదే ఇప్పుడు యువ హీరో మౌళి జీవితంలో నిజమైంది. యూట్యూబర్‌గా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన అతడు, తన తొలి చిత్రం 'లిటిల్ హార్ట్స్​'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి అందరి మనసులను దోచుకున్నాడు. తన నటన, ప్రదర్శనతో మంచి ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ యువ హీరో ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారిపోయాడు. 'లిటిల్ హార్ట్స్​' సక్సెస్ తర్వాత మౌళి రెమ్యునరేషన్ ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. ఒక్క సినిమాతోనే అతని కెరీర్ మారిపోయిందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి!

యూట్యూబర్​గా ప్రయాణం
యూట్యూబర్‌గా ప్రేక్షకులకు చక్కటి కంటెంట్‌ అందిస్తూ లక్షల్లో వ్యూస్‌ సంపాదించాడు. అలా సోషల్‌ మీడియాలో మంచి ఫాలోయింగ్‌, పేరును తెచ్చుకున్నాడు. తర్వాత '#90s మిడిల్‌ క్లాస్‌ బయోపిక్‌' సినిమాలో నటించి సినీ ప్రేక్షకుల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాడు. ఇలా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ, 2025లో వచ్చిన 'లిటిల్‌ హార్ట్స్‌' చిత్రంతో హీరోగా తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు.

తొలి సినిమాకు లక్షల్లో
అయితే, సమాచారం ప్రకారం మౌళి తన మొదటి చిత్రానికి కేవలం రూ. 5 లక్షల పారితోషికం మాత్రమే తీసుకున్నాడట. తొలి చిత్రం కావడంతో అతను చిన్న రెమ్యునరేషన్‌కే ఓకే చెప్పాడు. అయితే, ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ స్పందనను సొంతం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో తన అదృష్టం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. థియేటర్లలో సూపర్ హిట్‌ టాక్‌ను సాధించిన 'లిటిల్ హార్ట్స్​' తరువాత, ఈ యువ హీరోకు పెద్ద అవకాశాలు వరుసగా వస్తున్నాయని సమాచారం.

రెండో సినిమాతో గేమ్​ ఛేంజ్​
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ యువ హీరో మౌళిను తన రెండో సినిమాకి హీరోగా ఎంపిక చేసుకున్నారట. ఇందుకోసం ఈ యువ నటుడికి రూ.1 కోటి పారితోషికం చెల్లించినట్లు సమాచారం. అంటే, ఒక్క సినిమా విజయంతోనే ఆయన రెమ్యునరేషన్‌ దాదాపు 20 రెట్లు పెరిగిపోయినట్టే! ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. 'మౌళి రెమ్యునరేషన్‌ జంప్ నిజమేనా?' అంటూ నెటిజన్లు గూగుల్‌లో తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు.'లిటిల్ హార్ట్స్​' విజయంతో అతను స్టార్‌డమ్‌ వైపు దూసుకెళ్తున్నాడని సినీ వర్గాలు కామెంట్ చేస్తున్నాయి.

సక్సెస్​తో లైఫ్​ టర్న్​
'లిటిల్ హార్ట్స్​' విజయం తర్వాత మౌళిపై పలు ప్రొడక్షన్ హౌస్‌లు గట్టి ఆసక్తి చూపుతున్నాయట. ఒక్క సినిమా సక్సెస్‌ ఎవరి జీవితానైనా ఎలా మార్చేస్తుందో మౌళి ఉదాహరణగా నిలిచాడు. ప్రతిభ, పట్టుదల ఉంటే సినీ రంగంలో ఎవరైనా తమ సొంత సక్సెస్ స్టోరీని రాయగలరని ఈ యువ హీరో నిరూపించాడు.

యువ ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలిచిన ఈ సినిమా, కథను ఆకట్టుకునే విధంగా చెప్పగలిగితే స్టార్‌ హీరోలు లేకపోయినా విజయం సాధించవచ్చని మరోసారి రుజువు చేసింది. కొత్తగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న దర్శకులకు ఈ చిత్రం స్ఫూర్తిగా మారింది. మహేశ్‌బాబు, అల్లు అర్జున్‌ వంటి అగ్రతారలు కూడా ఈ చిత్రాన్ని ప్రశంసించడం విశేషం. రూ.3 కోట్ల లోపు బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ మూవీ, దానికి పదిరెట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి దుమ్ము రేపింది. ప్రస్తుతం ఓటీటీలో అదనపు సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.

