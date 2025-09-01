ETV Bharat / entertainment

PAWAN KALYAN BIRTHDAY UPDATES
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 3:59 PM IST

Pavan Kalyan Birthday : పవర్‌స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు అంటే అభిమానులకు ఒక పండగలాంటిదే. ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 2న పవన్ సినిమాలకు సంబంధించిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, పాటలు విడుదల అవుతూ ఫ్యాన్స్‌కు అదిరిపోయే అప్​డేట్స్​ ఇస్తుంటాయి. కానీ గత ఏడాది పరిస్థితి భిన్నంగా మారింది. రాష్ట్రంలో పలు ఘటనల కారణంగా పవన్ స్వయంగా ప్రొడ్యూసర్లను అప్డేట్స్ రిలీజ్ చేయవద్దని కోరారు. ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం కరెక్ట్ అయినప్పటికీ ఓ వర్గం ఫ్యాన్స్ మాత్రం కాస్త నిరాశ చెందారు. ఇక ఈసారి బర్త్​డేకు ఎలాంటి అప్డేట్స్ రానున్నాయి అనే వివరాల్లోకి వెళితే.

గతేడాది అప్డేట్స్ ఎందుకు రాలేదంటే?
2024లో పవర్‌స్టార్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్​లో గెలిచి డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత వస్తున్న పుట్టినరోజు కావడంతో తప్పకుండా సాలిడ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయని ఎదురుచూశారు. కానీ చివరి క్షణంలో పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఆ సమయంలో విజయవాడలో తీవ్రమైన వరదలు వచ్చి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో పవన్ స్వయంగా నిర్మాతలను సంప్రదించి, ఎలాంటి హడావుడి అప్డేట్స్ ఇవ్వొద్దని చెప్పాడు. బర్త్​డే వేడుకల కన్నా వరద బాధితులకు సహాయం చేయడం ముఖ్యం అని భావించారు. అందుకే గతేడాది ఆయన సినిమాల నుంచి ఎలాంటి పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, పాటలు విడుదల కాలేదు. ఫ్యాన్స్ కొంత నిరాశ చెందినా, పవన్ నిర్ణయాన్ని గౌరవించారు. ఇది ఆయన సెన్సిటివ్ నేచర్‌ను, సామాజిక బాధ్యతను చూపించిన సందర్భం అని చెప్పాలి.

ఈసారి ఫ్యాన్స్ హైప్
ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి. పవన్ సినిమాలు లైన్​లో ఉండడంతో మూవీ అప్​డేట్స్​పై బజ్ హై లోనే ఉంది. ముఖ్యంగా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్', 'OG' ప్రాజెక్టులు పెద్ద ఎత్తున హైప్ క్రియేట్ చేయడంతో, ఈ పుట్టినరోజున మాత్రం కచ్చితంగా మాస్ అప్‌డేట్స్ వస్తాయని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. ఇప్పటికే 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' టీమ్ నుంచి ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ కానుందని క్లారిటీ వచ్చింది. మొదట పాట లేదా గ్లింప్స్ ప్లాన్ చేసినా 'OG' రిలీజ్ దగ్గరగా ఉండటంతో దృష్టి మరలిపోకుండా మూవీ మేకర్స్​ పోస్టర్‌కు మాత్రమే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది.

'OG' పైనే కళ్లన్నీ
ఇక 'OG' విషయానికి వస్తే, అభిమానుల అంచనాలు మరింత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్​లో సుజిత్ తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా కావడం వలన బజ్ గట్టిగానే నడుస్తోంది. మేకర్స్ ముందే పోస్టర్ రిలీజ్ కన్ఫార్మ్ చేశారు. అయితే ఫ్యాన్స్ కేవలం పోస్టర్‌తోనే సంతృప్తి చెందేలా పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. గ్లింప్స్ లేదా టీజర్ కావాలని ఆశపడుతునట్లు తెలుస్తుంది. డైరెక్టర్ సుజీత్ ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, పవన్ బర్త్ డే కోసం ఓ పవర్‌ఫుల్ గ్లింప్స్ రెడీ చేసే అవకాశం ఉందనే టాక్​ బలంగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే మర్చండైజ్ సేల్స్ మొదలుపెట్టినందున, ఈసారి మరింత స్పెషల్ ట్రీట్ ఇవ్వాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారట.

గత ఏడాది అప్డేట్స్ లేకపోవడంతో కాస్త నిరాశ చెందిన అభిమానులు ఈసారి డబుల్ థ్రిల్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. మేకర్స్ కేవలం పోస్టర్స్​తో సరిపెడతారా? లేక అదనంగా గ్లింప్స్, సాంగ్ టీజర్ లాంటి బిగ్ ట్రీట్ ఇస్తారా అన్నది చూడాలి. పవన్ సినిమా అప్డేట్స్ అంటే ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ కురిపిస్తాయి. కాబట్టి ఏదైనా వస్తే అది నిమిషాల్లో వైరల్ అవ్వడం ఖాయం.

