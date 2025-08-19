South Indian Movies Hit Secret : ఒక కమర్షియల్ సినిమా చూడటానికి థియేటర్కి వెళ్లే ప్రేక్షకుడు ముందే ఊహించుకునే అంశాలు ఏంటంటే హీరో ఎంట్రీ, ఫైట్ సీన్, కామెడీ సన్నివేశాలు. కానీ వీటన్నిటికి మించి సినిమా హిట్ అవ్వడానికి నిజమైన మ్యాజిక్ సృష్టించేది మ్యూజిక్, డ్యాన్స్. ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతీయ సినిమాల్లో ఇవి గుండె చప్పుడు లాంటివి. ఒక బీట్, ఒక స్టెప్ ప్రేక్షకుడి మనసులో నాటుకుపోతుంది. ఈ కారణంగానే ఇక్కడి సినిమాలు దేశవ్యాప్తంగా మాత్రమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా గుర్తింపు పొందుతున్నాయి. ఇప్పట్లో ట్రెండ్ మారినా కూడా కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో సరైన కంటెంట్ వస్తే ఆడియెన్స్ థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేసేందుకు వస్తున్నారు. ఇక పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే
సౌత్ సినీ సంగీతం ప్రత్యేకత
కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతం, భరతనాట్యం, కూచిపూడి వంటి సాంప్రదాయాలు దక్షిణ భారతీయ సంస్కృతిలో బలంగా స్థిరపడ్డాయి. అదే వారసత్వం సినిమాల్లోకి వచ్చింది. ప్రతి సినిమాలోనూ రెండు మూడు పాటలు తప్పకుంటాయి. అవి కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కాదు, కథలోని ఎమోషన్ని మరింత బలంగా చూపించేందుకు ఉంటాయి. ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సౌండ్ట్రాక్ ఇచ్చిన అనేక సినిమాలు నేటికీ క్లాసిక్స్గా నిలిచాయి. 'రోజా', 'జెంటిల్మాన్' నుంచి 'జవాన్', 'రోబో' వరకు ఆయన ట్యూన్స్ ప్రతి తరానికి స్ఫూర్తి.
"సంగీతం నేరుగా మనసుని తాకుతుంది. అది ఎమోషన్ని మార్చేస్తుంది". అని గతంలో రెహమాన్ ఒక వివరణ ఇచ్చారు. ఇక థమన్, అనిరుధ్ రవిచందర్, కీరవాణి వంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇచ్చే బీట్స్ యూత్కి కిక్కిచ్చేలా ఉంటాయి. 'అల వైకుంఠపురములో' లోని "బుట్ట బొమ్మ", 'బీస్ట్' లోని "హలామితి హబిబో" పాటలు సోషల్ మీడియాలో బిలియన్ల వ్యూస్ సాధించాయి. ఇవన్నీ చూపించే విషయం ఒక్కటే దక్షిణ సినిమాల్లో పాటలే ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి.
క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ప్రభావం
మాస్ పాటలతో పాటు క్లాసికల్ డ్యాన్స్లకి కూడా స్థానం ఉంది. తెలుగు సినిమా 'బాహుబలి', మలయాళ సినిమా 'మరక్కార్' లాంటి చిత్రాల్లో భరతనాట్యం, కథకళి వాడటం చూశాం. ఇవి కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు, ఒక ప్రాంతం సంస్కృతిని చూపించే వేదికలు. ఒకవైపు పాత సాంప్రదాయాల్ని నిలబెట్టుకుంటూ, మరోవైపు మాస్ డ్యాన్స్తో కొత్త తరాన్ని ఆకట్టుకోవడంతో దక్షిణ సినిమా ప్రత్యేకత కనిపిస్తోంది. అందుకే ఇక్కడి పాటలు, డ్యాన్స్ భాషలకతీతంగా ప్రతి ఒక్కరిని కట్టిపడేస్తాయి.
కొత్త ట్రెండ్స్
ఓటీటీ రాకతో పాటలు తగ్గిపోయాయని అనిపించినా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కు క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదు. థియేటర్ రిలీజ్ కోసం రూపొందించే సినిమాల్లో ఇప్పటికీ ఫుల్ ఆల్బమ్స్ ఉంటాయి. అనిరుధ్, థమన్ లాంటి వారు ఇంత పాపులర్ అవ్వటానికి కారణం అదే. అభిమానులు కొన్ని సార్లు హీరో కోసం కాదు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇచ్చిన ఆల్బమ్ వినేందుకు థియేటర్కి వెళ్తున్నారు. ఇప్పటి ట్రెండ్ ఏంటంటే ఒక పాట సోషల్ మీడియాలో హిట్ అయితే సినిమా రిలీజ్కి ముందే హాఫ్ వర్క్ అయిపోయినట్టే. అదే రికార్డు కలెక్షన్స్కి దారి తీస్తోంది. కాబట్టి సంగీతం, డ్యాన్స్ ఇవాళ కూడా సౌత్ సినిమాకి పదునైన ఆయుధాలని చెప్పవచ్చు.