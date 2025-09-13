40ఏళ్ల కెరీర్లో 1000+ సినిమాలు- అయినా బాలీవుడ్కు వెళ్లని బ్రహ్మానందం- ఎందుకో తెలుసా?
బ్రహ్మానందం ఆత్మకథ- పుస్తక ఆవిష్కరణలో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్న కామెడీ కింగ్
September 13, 2025
Brahmanandam Bollywood Entry : టాలీవుడ్ కామెడీ కింగ్ బ్రహ్మానందం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తూ, గిన్నిస్ బుక్లో కూడా స్థానం సంపాదించిన లెజెండరీ నటుడు. ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో తన ఆత్మకథ 'మీ' ను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు స్వయంగా హాజరై, బ్రహ్మానందం ప్రతిభను కొనియాడారు. ఇంతటి విశేషాలు ఉన్నా, ఒక ప్రశ్న మాత్రం ఎప్పుడూ వస్తూనే ఉంటుంది, ఎందుకు బ్రహ్మానందం బాలీవుడ్లోకి వెళ్లలేదనే సందేహం చాలామందికి వచ్చి ఉంటుంది.
వెయ్యికి పైగా సినిమాలు
బ్రహ్మానందం సినీ కెరీర్ గురించి చెప్పుకుంటే ఇది నిజంగా ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం. ఒక లెక్చరర్గా సాధారణ జీవితం గడుపుతున్న ఆయన, చిరంజీవి 'చంటబ్బాయి' సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్రతో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టారు. కానీ మొదటి సినిమాల నుంచే ఆయన చూపించిన కామెడీ టైమింగ్ దర్శకులు, ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. తర్వాత ఒక్కో సినిమా వచ్చేకొద్దీ ఆయన డిమాండ్ పెరిగింది.
హీరో, హీరోయిన్ లెవెల్లో కాకపోయినా, ఒకే ఒక్క సీన్లో స్టేజ్ మీదకు వస్తే చాలు, థియేటర్లో హవా మారిపోయేది. ఆయన చేసిన పాత్రలు ప్రతి తరానికి గుర్తుండిపోయే విధంగా ఉన్నాయి. 'అహనా పెళ్లంటా' నుంచి 'మన్మథుడు' వరకు, 'దూకుడు' నుంచి 'రేసుగుర్రం' వరకు ఆయన పాత్రలు సినిమా విజయానికి పెద్ద సహకారం అయ్యాయి. 40 ఏళ్ల కెరీర్లో 1000కు పైగా సినిమాల్లో నటించి గిన్నిస్ బుక్లో స్థానం సంపాదించడం ఆయన ప్రతిభకు నిదర్శనం.
బాలీవుడ్కు ఎందుకు వెళ్లలేదు?
ఈ సందేహానికి సమాధానం ఆయన స్వయంగా ఇచ్చారు. తన కామెడీ టైమింగ్, డిక్షన్ అన్నీ తెలుగు భాషలోనే మెరుగ్గా ఉంటాయని, హిందీ తన మాతృభాష కాకపోవడంతో అక్కడ అదే స్థాయి ఇంపాక్ట్ ఇవ్వలేనన్న నమ్మకం కారణంగా బాలీవుడ్ ప్రయత్నం చేయలేదని చెప్పారు. కామెడీ అనేది కేవలం జోకులు కాదు, భాషా ఉచ్చారణ, వేగం, నటనలోని చిన్న చిన్న మార్పులు అన్నీ కలిసొచ్చినప్పుడే ప్రజలను కడుపుబ్బ నవ్విస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బాలీవుడ్లో కాదు, దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్
హిందీ సినిమాల్లో ఆయన నటించకపోయినా, ఆయన పాత్రలు డబ్ చేసిన వెర్షన్ల ద్వారా ఉత్తర భారత ప్రేక్షకులను కూడా అలరించాయి. 'ఆయన ముఖం కనిపిస్తే చాలు, నవ్వు వస్తుంది' అని అనుకునే స్థాయికి ఆయన చేరుకున్నారు. ఈ క్రేజ్ కారణంగానే ఉత్తరాదిలో కూడా ఆయనకు విశేషమైన అభిమాన వర్గం ఉంది.
గ్లోబల్ అవార్డులు కూడా!
ఇటీవలే దుబాయ్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో బ్రహ్మానందం 'గ్లోబల్ కామెడియన్ అవార్డు' అందుకున్నారు. ఇది ఆయన ప్రతిభకు లభించిన అంతర్జాతీయ గుర్తింపు. వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పటికీ ఎనర్జీతో, అదే జోష్తో ఆయన ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు. 'మీ'అనే ఆత్మకథను ఇంగ్లీష్, హిందీతో పాటు ఆరు భాషల్లో విడుదల చేశారు. ఇందులో ఆయన చిన్ననాటి సంగతులు, సినీ పరిశ్రమలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, సాధించిన విజయాలు అన్నీ నిజాయితీగా రాశారు. కేవలం వినోదానికి మాత్రమే కాదు, పాజిటివ్గా ముందుకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ప్రేరణగా నిలిచే విధంగా ఈ పుస్తకం ఉందని ఆయన చెబుతున్నారు.
