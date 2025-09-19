ETV Bharat / entertainment

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

బాలీవుడ్ స్టార్ ఆరు సినిమా ఆఫర్లు తిరస్కరించిన దీపిక- లిస్ట్​లో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ ప్రాజెక్టు కూడా!

Deepika Rejected Movies
Deepika Rejected Movies (Source : Getty Images)
Deepika Rejected Bollywood Movies : బాలీవుడ్‌లో చాలా మంది అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో సల్మాన్ ఖాన్ - దీపికా పదుకొణె కాంబినేషన్ ఒకటి. ఈ ఇద్దరూ ఇండస్ట్రీలో టాప్ స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ, వీరిద్దరి కలయికలో ఒక సినిమా కూడా బిగ్ స్క్రీన్ పైకి రాలేదు. దీపికాకు పలుమార్లు ఆఫర్స్ వచ్చినా వరుసగా తిరస్కరించిందన్న గాసిప్స్ కూడా వచ్చాయి. ఈ ఆసక్తికర కాంబినేషన్ క్యాన్సిల్ ఎందుకు సెట్ అవ్వలేదంటే?

కెరీర్ మొదట్లోనే ఇలా!
దీపిక కెరీర్‌లో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఆమె కెరీర్​లో మొదట్లోనే షారుక్ ఖాన్‌తో గోల్డెన్ ఛాన్స్ అందుకుంది. ఓం శాంతి ఓం లాంటి గ్రాండ్ డెబ్యూ ఆమెకు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చింది. కానీ ఆమెను మొదట్లో సల్మాన్ ఖాన్ లాంచ్ చేయాలనుకున్నారట. ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు. ఆ కాలంలో సల్మాన్ ఇండస్ట్రీలో బిగ్ స్టార్‌గా ఉన్నారు. అయితే ఆమెతో అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ చివరికి వర్కౌట్ కాలేదు. తర్వాత ఆమె ఓం శాంతి ఓం ద్వారా అడుగుపెట్టింది. అప్పటినుంచే ఆమె కెరీర్ వేగంగా ముందుకు సాగింది.

సల్మాన్​తో అవకాశాలు, కానీ!
సల్మాన్ ఖాన్‌ సినిమాలో ఆమెను హీరోయిన్​గా చేయాలని అనుకున్న సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో 'జై హో', 'సుల్తాన్', 'ప్రేమ్ రతన్ ధన్ పాయో', 'కిక్' ఇంకా కరణ్ జోహార్ ప్లాన్​లో అనుకున్న ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా సల్మాన్ హీరోగా ఉన్నారు. కానీ దీపిక తన వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు, అప్పటికే ఉన్న కమిట్‌మెంట్స్ కారణంగా వీటిని రిజెక్ట్ చేసింశార. ఉదాహరణకు, 'కిక్' సినిమాలో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ కోసం కూడా ఆమెను సంప్రదించారు. కానీ అప్పటికే ఆమె 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్' షూట్‌లో బిజీగా ఉండటంతో ఆ ఆఫర్ వదిలేయాల్సి వచ్చింది.

మరో బిగ్ ప్రాజెక్టు
దీపిక కెరీర్‌లో మరో ఆసక్తికరమైన కోణం 'ఇన్షల్లాహ్' సినిమా. సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తెరకెక్కించాల్సిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఆమెను సల్మాన్‌తో జోడీగా చూడబోతున్నారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. దీపిక కూడా ఈ సినిమాపై ఆసక్తి చూపించింది. కానీ చివరికి ఆ ప్రాజెక్ట్ చర్చల దశలోనే క్యాన్సిల్ అయ్యింది. హీరోయిన్ మాత్రం ఆలియా భట్‌కి అనుకున్నప్పటికి ఎందుకో మరి ఆ కథ ముందుకు సాగలేదు.

అదే సమయంలో దీపిక తన కెరీర్‌ను మరో లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లే సినిమాలు చేస్తూ ముందుకు సాగింది. షారుక్, రణ్​బీర్, రణ్​వీర్ వంటి స్టార్‌లతో వరుసగా హిట్‌లు కొట్టారు. మరోవైపు సల్మాన్ కూడా తన స్టైల్​లో బ్లాక్‌బస్టర్లతో ముందుకు వెళ్ళారు. అయినప్పటికీ ఈ కాంబినేషన్లో సినిమా మాత్రం పడలేదు.

తెలుగులో రిజెక్ట్
ఇక ఇటీవల దీపిక వరుసగా భారీ తెలుగు ప్రాజెక్టుల నుంచి తప్పుకుంటూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. మొదట 'స్పిరిట్', తర్వాత 'కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ నుంచి తప్పుకోవడంతో, ఆమె తదుపరి ప్రాజెక్టులు ఏంటన్న దానిపై ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే సల్మాన్‌తో చేసిన సినిమాలను తిరస్కరించిన కథ మళ్లీ చర్చలోకి వచ్చింది. మొత్తం మీద దీపిక కెరీర్‌లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆమెను ఈరోజు ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చాయి. కానీ అభిమానులకు మాత్రం సల్మాన్​తో సినిమా తీరని కోరికగా మిగిలింది. మరి ఆ కాంబినేషన్​కు భవిష్యత్తులో ప్రణాళికలు జరుగుతాయో లేదో చూడాలి.

