నెల రోజులు షూటింగ్ చేసిన తర్వాత అమితాబ్ను తీసేశారట- ఏం జరిగిందంటే?
నెలరోజుల షూటింగ్ తర్వాత షాకింగ్ నిర్ణయం- ఆ నటితో మొదటి సినిమా మరో రెండేళ్లకు- ఫ్లాప్ సినిమా జస్ట్ మిస్!
Published : October 3, 2025 at 1:09 PM IST
Amitabh Bachan Movie : భారతీయ సినీ చరిత్రలో అమితాబ్ బచ్చన్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఆయన్ను బిగ్ బీ అని అభిమానులు ప్రేమగా పిలుచుకుంటారు. 82 ఏళ్ల వయసులోనూ ఈ రోజు వరకూ సినిమాల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు. కానీ, ఆయన కెరీర్ ఆరంభ దశలో ప్రతీదీ అంత ఈజీగా జరగలేదు. ఒకసారి ఆయన ఒక పెద్ద సినిమాలో హీరోయిన్ రేఖతో కలిసి నటించాల్సి వచ్చి, షూటింగ్ కూడా నెలరోజులపాటు చేశారు. అయితే అనుకోని పరిణామాల వల్ల ఆయనను ఆ సినిమా నుంచి తొలగించారు. ఆ సంఘటన ఆయన కెరీర్లో మరచిపోలేని మూమెంట్. దానికి గల కారణాలు
జంజీర్ తర్వాత బిగ్ బీకి వచ్చిన బిగ్ అవకాశం
1973లో విడుదలైన 'జంజీర్'Janjeer సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ను ఓవర్నైట్ స్టార్గా మార్చింది. యాక్షన్ హీరోగా ఆయనకు వచ్చిన ఇమేజ్తో అనేక సినిమా ఆఫర్స్ వచ్చాయి. ఆ హవాలోనే 1974లో 'దునియా కా మేళా'Duniya Ka Mela అనే సినిమా మొదలైంది. ఈ సినిమాలో రేఖ హీరోయిన్గా ఎంపికవగా, హీరోగా అమితాబ్ బచ్చన్ ఫిక్స్ అయ్యారు. ఇది రేఖ అమితాబ్ జంట మొదటి సినిమా అవ్వాల్సి ఉండేది. కానీ ఊహించని పరిణామాలతో ఆ కాంబినేషన్ అప్పుడు సెట్టవ్వలేదు.
A rare picture of amitab rekha and jaya bachan pic.twitter.com/DVZqIJq1zS— و (@Planet_Walaa) March 28, 2020
నెలరోజుల షూటింగ్ తర్వాత షాకింగ్ నిర్ణయం
దర్శకుడు కుందన్కుమార్ అప్పుడు బిగ్ బీని ఈ సినిమాలో హీరోగా తీసుకున్నారు. నెలరోజుల పాటు ఆయనతో షూటింగ్ కూడా చేశారు. కానీ, పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఈ సినిమాకి అమితాబ్ సరిపోడని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన స్టార్స్టేటస్ ఇంకా రాకపోవడంతో నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ల ఒత్తిడి పెంచారు. చివరికి దర్శకుడు అమితాబ్ బచ్చన్ స్థానంలో సంజయ్ ఖాన్ను తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇది బిగ్ బీకి అప్పట్లో బిగ్ షాక్.
రేఖతో మొదటి సినిమా మరో రెండేళ్లకు
'దునియా కా మేళా' నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్, రేఖ కలసి నటించిన మొదటి సినిమా 'దో అంజానే' Do Anjaney. ఆ సినిమా 1976లో వచ్చింది. ఆ సినిమా తర్వాత ఇద్దరి కెమిస్ట్రీపై బాలీవుడ్ మొత్తం మాట్లాడింది. బాలీవుడ్ లో నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా వారి జోడి సెట్టయిందని చర్చించుకున్నారు. ఆలస్యం అయినా మంచి సినిమాతో వచ్చారని మరికొందరు పొగిడారు.
సినిమా ఫ్లాప్ బిగ్ బీకి అదృష్టం
అమితాబ్ను తొలగించి సంజయ్ ఖాన్ను హీరోగా తీసుకున్న 'దునియా కా మేళా' సినిమా చివరికి ఘోరంగా ఫ్లాప్ అయింది. దాంతో బిగ్ బీకి పెద్ద నష్టం ఏమీ జరగలేదు. పైగా ఆయన తరువాత వరుస విజయాలతో సూపర్ స్టార్గా ఎదిగారు. ఈ సంఘటనను ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో గుర్తు చేసుకుంటూ, 'ఆ రోజుల్లో నేను ఫ్లాప్లతో ఇబ్బంది పడుతున్నాను. ఒక సినిమాలో నన్ను తీసేసి సంజయ్ ఖాన్ని పెట్టారు. ఆయన అప్పట్లో స్టార్. కానీ సినిమా మాత్రం ఆడలేదు' అని చెప్పారు. ఒక విధంగా అలాంటి ఆఫర్స్ పోవడం మంచిదే అని, ఆ సినిమా చేసి ఉంటే తన కెరీర్ ఎలా ఉండేదో ఉహించలేనని కూడా అన్నారు.
82 ఏళ్ల వయసులోనూ ముందుకు సాగుతున్న బిగ్ బీ
1969లో సాత్ హిందుస్తానితో తన సినీ ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన అమితాబ్ బచ్చన్, ఈ రోజు వరకు అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. 2024లో వచ్చిన వెట్టయ్యన్ సినిమాలో ఆయన చేసిన రోల్కు కూడా మంచి గుర్తింపు దక్కింది. ఇక కల్కిలో అశ్వత్థామ క్యారెక్టర్తో మళ్లీ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 2026లో రాబోయే భారీ ప్రాజెక్ట్ 'రామాయణ: పార్ట్ 1'లో కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. వయసు అనేది జస్ట్ ఒక నెంబర్ మాత్రమే అనేలా వరుసగా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళుతున్నారు.