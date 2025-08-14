ETV Bharat / entertainment

వార్​-2 X రివ్యూ? ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్ డెబ్యూ మెప్పించిందా? - WAR 2 X REVIEW

వార్​-2 ఎక్స్ రివ్యూ ఇలా!

War 2 X Review
War 2 X Review (FLIM POSTER)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 10:39 AM IST

1 Min Read

War 2 X Review : వార్ 2తో మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చేశారు. అక్కడి స్టార్ హీరో, గ్రీక్ గాడ్ హృతిక్ రోషన్​తో కలిసి ఆయన నటించిన వార్-2 మూవీ రిలీజ్ అయిపోయింది. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్ స్పై యూనివర్స్​లో భాగంగా స్పై థ్రిల్లర్​గా రూపొందిన ఆ సినిమాకు అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. కియారా అడ్వానీ హీరోయిన్​గా నటించగా, ఆదిత్యో చోప్రా భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు. అయితే ఇప్పుడు వార్​-2 ట్విట్టర్ రివ్యూ ఎలా ఉందంటే?

వార్​ ముూవీకి సీక్వెల్​గా వార్​-2 రాగా, మొదటి భాగంలో రా ఏజెంట్ కబీర్ రోల్ చేశారు హృతిక్ రోషన్. దేశం కోసం ప్రాణాలకు తెగించి పోరాటం చేస్తారు. కొన్ని పరిస్థితుల తర్వాత రోగ్ ఏజెంట్ కింద మారతాడు. దేశానికి ఎదురు తిరుగుతాడు. ఇప్పుడు కబీర్ మీద విక్రమ్ (ఎన్టీఆర్) ఎటువంటి యుద్ధం చేశాడు? అనేది 'వార్ 2' సినిమాగా తెలుస్తోంది.

అయితే ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ ఇద్దరి ఎంట్రీలు అదిరిపోయాయని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీకి విజిల్స్, పేపర్స్ పడ్డాయని అంటున్నారు. ఇదొక సాలిడ్ ఎంటర్‌టైనర్ అని పలు పోస్టులు కనిపిస్తున్నాయి. భారీ యాక్షన్ సీన్లకు తోడు సినిమాలో ట్విస్ట్, టర్న్‌లు సూపర్ ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. స్పాయిలర్స్ తెలుసుకోకుండా సినిమాకు వెళ్లడం మంచిదని ఫ్యాన్స్ కొందరు చెబుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ అండ్ హృతిక్, సినిమాకు ది బెస్ట్ లుక్ ఇచ్చారని, యాక్షన్​ విషయంలో అయితే నువ్వా నేనా అన్నట్టు ఢీకొన్నారని నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు.

ముఖ్యంగా యాక్ష‌న్ సీన్స్ నెక్ట్స్ లెవ‌ల్ అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. స‌లామే సాంగ్‌లో ఇద్ద‌రూ పోటాపోటీగా డ్యాన్స్ చేశార‌ని, ఐ ఫీస్ట్ అని చెబుతున్నారు. ప్రీత‌మ్ కంపోజ్ చేసిన ఊపిరి ఊయ‌ల‌గా సాంగ్ విజువ‌ల్​గా అట్రాక్టివ్‌గా ఉంద‌ని అంటున్నారు. అయాన్ ముఖ‌ర్జీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం బాగుందని, ఓ హాలీవుడ్ సినిమా చూసిన‌ట్లుగా ఉంద‌ని చెబుతున్నారు. మధ్యమధ్యలో సినిమా కాస్త్ స్లోగా అనిపిస్తుందని ఇంకొందరు చెబుతున్నారు.

