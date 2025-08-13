War 2 Dominates Coolie : 'కూలీ' 'వార్-2' సినిమాల కౌంట్డౌన్ మొదలైపోయింది. ఈ రెండు సినిమాలు ఆగస్టు 14న బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తీరగరాసేందు రెడీ అయిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఈ రెండు సినిమాల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే ఆడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో మొదటి నుంచి 'కూలీ' దూసుకుపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు లెక్కలు మారాయి. ప్రస్తుతం 'కూలీ' సినిమా బుకింగ్స్ను 'వార్-2' డామినేషన్ చేస్తుంది. తాజాగా 'వార్-2' టికెట్ బుకింగ్స్ జోరందుకున్నాయి.
కూలీని బీట్ చేసిన వార్ 2
ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ బుక్ మై షో ప్రకారం, ఆగస్టు 13 ఉదయం కేవలం గంట వ్యవధిలో కూలీని అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో వార్ 2 బీట్ చేసింది. 'కూలీ' సినిమాకు సంబంధించి తెలుగు రాష్ట్రాలలో 2.93వేల టికెట్లు అమ్ముడవగా, అదే సమయంలో 'వార్-2' సినిమా 3.64వేలు సేల్ అయ్యాయి. ఇదే విధంగా సాయంత్రం వరకు కొనసాగితే 'కూలీ' సినిమాకు 'వార్-2' గట్టి పోటీ ఇవ్వడం పక్కా!
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొదటి రోజు ఏ సినిమాకు ఎక్కువ కలెక్షన్లు వస్తాయో చూడాల్సి ఉంది. అలాగే హీరోలకు కూడా భారీ హైప్ ఉంది. అయితే ఈ రెండు సినిమాల విషయంలో ఫైనల్గా కంటెంటే కీలకం కానుంది. ప్రేక్షకులకు కథ నచ్చితే చిత్రం ఆటోమేటిక్గా హిట్ టాక్ సంపాదించుకుంటుంది. ఈ రేస్లో ఏ సినిమా పైచేయి సాధిస్తుందో తెలియాలంటే, రిలీజ్ రోజు దాకా ఆగాల్సిందే.
ఇప్పటికే సినిమా టికెట్ల రేట్ల విషయంలో సోషల్ మీడియాలో గందరగోళం నెలకొంది. అయినప్పటికీ ఫ్యాన్స్ అవేం పట్టించుకోకుండా షోలను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. రెండు భారీ బడ్జెట్లతో రూపోందిన సినిమాలు అవ్వడంతో కథ కూడా భారీగానే ఉండవచ్చనే అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇది కాకుండా రెండు చిత్రాలు ఫుల్ యాక్షన్ జాన్రాలో తెరకెక్కాయి.
తారా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల అంచనాల్లో
ఈ రెండు సినిమాల జాన్రా ఇంచుమించు ఒకటే. 'వార్-2', 'కూలీ 'రెండూ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కాయి. ఒకటి స్పై యాక్షన్గా రూపొందితే, ఇంకొకటి మాస్ యాక్షన్గా తెరకెక్కింది. మల్టీస్టారర్గా రెండు సినిమాలు ఫ్యాన్స్లో అంచానాలను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లాయి. కానీ ప్రీ బుకింగ్స్లో మాత్రం 'కూలీ 'ది కాస్త పైచేయిగా కనిపిస్తుంది.
'కూలీ' చిత్రాన్ని లోకేశ్ కనగరాజ్ రూపొందించారు. దీనిని సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించింది. అలాగే 'వార్ -2'కు అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. యష్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్ దీనిని నిర్మించింది. రెండు సినిమాలలో భారీ తారాగణం నటించింది. ఇంకొన్ని గంటల్లో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దీనిపై రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో అంతటా ఆసక్తి నెలకొంది.
