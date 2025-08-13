ETV Bharat / entertainment

'కూలీ'ని బీట్​​ చేసిన 'వార్ 2'- గంటలోనే మారిన లెక్కలు! - WAR 2 DOMINATES COOLIE

గంటలోనే 'కూలీ'ను 'వార్​-2' డామినేట్​- మ్యాటర్ ఏంటంటే?

War 2 Dominates Coolie
War 2 Dominates Coolie (Source: Movie Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read

War 2 Dominates Coolie : 'కూలీ' 'వార్​-2' సినిమాల కౌంట్‌డౌన్ మొదలైపోయింది. ఈ రెండు సినిమాలు ఆగస్టు 14న బాక్సాఫీస్​ రికార్డులను తీరగరాసేందు రెడీ అయిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఈ రెండు సినిమాల అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే ఆడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​లో మొదటి నుంచి 'కూలీ' దూసుకుపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు లెక్కలు మారాయి. ప్రస్తుతం 'కూలీ' సినిమా బుకింగ్స్​ను 'వార్​-2' డామినేషన్ చేస్తుంది. తాజాగా 'వార్​-2' టికెట్​ బుకింగ్స్​ జోరందుకున్నాయి.

కూలీని బీట్ చేసిన వార్ 2
ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ బుక్​ మై షో ప్రకారం, ఆగస్టు 13 ఉదయం కేవలం గంట వ్యవధిలో కూలీని అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​లో వార్ 2 బీట్ చేసింది. 'కూలీ' సినిమాకు సంబంధించి తెలుగు రాష్ట్రాలలో 2.93వేల టికెట్లు అమ్ముడవగా, అదే సమయంలో 'వార్​-2' సినిమా 3.64వేలు సేల్ అయ్యాయి. ఇదే విధంగా సాయంత్రం వరకు కొనసాగితే 'కూలీ' సినిమాకు 'వార్​-2' గట్టి పోటీ ఇవ్వడం పక్కా!

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొదటి రోజు ఏ సినిమాకు ఎక్కువ కలెక్షన్లు వస్తాయో చూడాల్సి ఉంది. అలాగే హీరోలకు కూడా భారీ హైప్​ ఉంది. అయితే ఈ రెండు సినిమాల విషయంలో ఫైనల్​గా కంటెంటే కీలకం కానుంది. ప్రేక్షకులకు కథ నచ్చితే చిత్రం ఆటోమేటిక్​గా హిట్​ టాక్ సంపాదించుకుంటుంది. ఈ రేస్​లో ఏ సినిమా పైచేయి సాధిస్తుందో తెలియాలంటే, రిలీజ్ రోజు దాకా ఆగాల్సిందే.

ఇప్పటికే సినిమా టికెట్ల రేట్ల విషయంలో సోషల్​ మీడియాలో గందరగోళం నెలకొంది. అయినప్పటికీ ఫ్యాన్స్​ అవేం పట్టించుకోకుండా షోలను బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. రెండు భారీ బడ్జెట్​ల​తో రూపోందిన సినిమాలు అవ్వడంతో కథ కూడా భారీగానే ఉండవచ్చనే అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇది కాకుండా రెండు చిత్రాలు ఫుల్​ యాక్షన్​ జాన్రాలో తెరకెక్కాయి.

తారా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల అంచనాల్లో
ఈ రెండు సినిమాల జాన్రా ఇంచుమించు ఒకటే. 'వార్​-2', 'కూలీ 'రెండూ యాక్షన్​ ఎంటర్టైనర్​గా తెరకెక్కాయి. ఒకటి స్పై యాక్షన్​గా రూపొందితే, ఇంకొకటి మాస్​ యాక్షన్​గా తెరకెక్కింది. మల్టీస్టారర్​గా రెండు సినిమాలు ఫ్యాన్స్​లో అంచానాలను నెక్ట్స్​ లెవెల్​కు తీసుకెళ్లాయి. కానీ ప్రీ బుకింగ్స్​లో మాత్రం 'కూలీ 'ది కాస్త పైచేయిగా కనిపిస్తుంది.

'కూలీ' చిత్రాన్ని లోకేశ్​ కనగరాజ్ రూపొందించారు. దీనిని సన్​ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించింది. అలాగే 'వార్​ -2'కు అయాన్​ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. యష్ రాజ్ స్పై యూనివర్స్​ దీనిని నిర్మించింది. రెండు సినిమాలలో భారీ తారాగణం నటించింది. ఇంకొన్ని గంటల్లో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దీనిపై రెస్పాన్స్​ ఎలా ఉంటుందో అంతటా ఆసక్తి నెలకొంది.

