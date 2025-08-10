Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

'ఆ ఎన్టీఆర్ ఆశీస్సులు ఉండగా ఈ ఎన్టీఆర్​ను ఎవరూ ఆపలేరు' - WAR 2 RELEASE DATE NTR SPPECH

హైదరాబాద్​లో 'వార్ 2' ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్

War 2 Pre Release Event
JR NTR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read

War 2 Pre Release Event : తెలుగు ఇండస్ట్రీలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా వస్తుంది అంటే మూవీ లవర్స్‌కి పండగే. ప్రతి సినిమాలో వైవిధ్యం చూపిస్తూ తనదైన శైలిలో దూసుకెళ్తుంటారు ఈ అగ్ర కథానాయకుడు. తాజాగా ఆయన నటించిన 'వార్ 2' విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్​లో నిర్వహించిన ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో ఇంట్రస్టీంగ్ కామెంట్స్ చేశారు. నందమూరి తారక రామారావు ఆశీస్సులు ఉన్నంత కాలం తనను ఎవరూ ఆపలేరని మన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ అన్నారు.

వార్​ 2 చేయడానికి ప్రధాన కారణం కథ, స్క్రిప్ట్ కాదు. ఆదిత్య చోప్రా గారి మాటే. 'మీరు ఈ సినిమా చేయాలి, మీ అభిమానులు గర్వపడేలా తీర్చిదిద్దుతా' అని ఆయన మాట నన్ను ఓకే చెప్పేలా చేసింది. ఆయనను నమ్మకపోతే ఈరోజు మీ ముందున్న నేను ఉండేవాడిని కాదు. నన్ను యశ్‌రాజ్ ఫిల్మ్స్ యూనివర్స్‌లోకి తీసుకువచ్చినందుకు ఆయనకు రుణపడి ఉన్నా. అయాన్ ముఖర్జీ తీసిన 'బ్రహ్మాస్త్ర' ప్రీ–రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు రావాలనుకున్నా, అప్పట్లో కుదరలేదు. ఇప్పుడు ఆయనతో మూవీ చేసి ఈవెంట్‌కి రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలతో ఈ స్థాయిలో సినిమా తీయడం అసలు మాటల్లో చెప్పలేనిది. 25 ఏళ్ల క్రితం 'కహోనా ప్యార్ హై'లో హృతిక్ డ్యాన్స్ చూసి షాక్ అయ్యాను. ఆయన భారతీయ సినీ రంగంలో అత్యుత్తమ నటుల్లో ఒకరు, సూపర్ డ్యాన్సర్‌. ఆయనతో డ్యాన్స్ చేయడం నా అదృష్టం. ఇది కేవలం నా హిందీ సినిమా కాదు, హృతిక్ చేస్తున్న తెలుగు సినిమా కూడా' అని ఎన్టీఆర్​ అన్నారు.

రామోజీరావు గారు తన బ్యానర్‌లో తనను హీరోగా పరిచయం చేశారని ఎన్​టీఆర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. 'మొదటి సినిమా ఓపెనింగ్‌కు అమ్మా, నాన్న తప్ప మరెవరూ లేరు. ఆ రోజే నన్ను కలిసిన మొదటి అభిమాని మూజీబ్‌. అప్పటి నుంచి 25 ఏళ్ల ప్రయాణం సాగింది. నా అభిమానులు ఇచ్చిన ప్రేమ ఎప్పుడూ తగ్గలేదు, మరింత పెరిగింది. నాన్న హరికృష్ణ, అమ్మ షాలినిలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా. నన్ను ప్రోత్సహించిన దర్శక–నిర్మాతలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు' అని ఎన్టీఆర్ భావోద్వేగంగా చెప్పారు.

మీ తారక్​ అన్న నాకు తమ్ముడు : హృతిక్ రోషన్
తెలుగు ప్రేక్షకుల ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని హృతిక్ రోషన్ అన్నారు. 'మేమంతా అన్నదమ్ముల్లాంటి వాళ్లం. తెలుగు ప్రేక్షకుల ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. 'వార'’, 'క్రిష్', 'ధూమ్ 2' వంటి నా సినిమాలను ఎప్పుడూ ఆప్యాయంగా ఆదరించారు. 'వార్ 2' మరింత వినోదం, యాక్షన్‌తో మిమ్మల్ని పక్క అలరిస్తుంది. ఈ సినిమా కోసం మేము నిజంగా చాలా కష్టపడ్డాం. షూటింగ్‌లో ఎన్నో సార్లు గాయపడ్డాం. నేను నొప్పితో బాధపడుతుంటే, ఎన్టీఆర్ మాత్రం పంటి బిగువున పెట్టుకుని సీన్ పూర్తిచేశాడు. తారక్‌ గురించి ఒక మాట చెబుతాను ‘సింగిల్ టేక్ స్టార్’. ఏ షాట్ అయినా 100% పర్ఫెక్ట్‌గా చేసే వ్యక్తి. ఆయన నుంచి నేర్చుకున్న పాయింట్స్‌ను నా తర్వాతి సినిమాల్లో ఫాలో అవుతా. నటుడిగా మాత్రమే కాదు, ఎన్టీఆర్ అద్భుతమైన చెఫ్ కూడా. ఈసారి ఆయన చేతి బిర్యానీ తప్పకుండా తినాలి' అని హృతిక్ చెప్పారు.

War 2 Pre Release Event : తెలుగు ఇండస్ట్రీలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా వస్తుంది అంటే మూవీ లవర్స్‌కి పండగే. ప్రతి సినిమాలో వైవిధ్యం చూపిస్తూ తనదైన శైలిలో దూసుకెళ్తుంటారు ఈ అగ్ర కథానాయకుడు. తాజాగా ఆయన నటించిన 'వార్ 2' విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్​లో నిర్వహించిన ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో ఇంట్రస్టీంగ్ కామెంట్స్ చేశారు. నందమూరి తారక రామారావు ఆశీస్సులు ఉన్నంత కాలం తనను ఎవరూ ఆపలేరని మన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ అన్నారు.

వార్​ 2 చేయడానికి ప్రధాన కారణం కథ, స్క్రిప్ట్ కాదు. ఆదిత్య చోప్రా గారి మాటే. 'మీరు ఈ సినిమా చేయాలి, మీ అభిమానులు గర్వపడేలా తీర్చిదిద్దుతా' అని ఆయన మాట నన్ను ఓకే చెప్పేలా చేసింది. ఆయనను నమ్మకపోతే ఈరోజు మీ ముందున్న నేను ఉండేవాడిని కాదు. నన్ను యశ్‌రాజ్ ఫిల్మ్స్ యూనివర్స్‌లోకి తీసుకువచ్చినందుకు ఆయనకు రుణపడి ఉన్నా. అయాన్ ముఖర్జీ తీసిన 'బ్రహ్మాస్త్ర' ప్రీ–రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు రావాలనుకున్నా, అప్పట్లో కుదరలేదు. ఇప్పుడు ఆయనతో మూవీ చేసి ఈవెంట్‌కి రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలతో ఈ స్థాయిలో సినిమా తీయడం అసలు మాటల్లో చెప్పలేనిది. 25 ఏళ్ల క్రితం 'కహోనా ప్యార్ హై'లో హృతిక్ డ్యాన్స్ చూసి షాక్ అయ్యాను. ఆయన భారతీయ సినీ రంగంలో అత్యుత్తమ నటుల్లో ఒకరు, సూపర్ డ్యాన్సర్‌. ఆయనతో డ్యాన్స్ చేయడం నా అదృష్టం. ఇది కేవలం నా హిందీ సినిమా కాదు, హృతిక్ చేస్తున్న తెలుగు సినిమా కూడా' అని ఎన్టీఆర్​ అన్నారు.

రామోజీరావు గారు తన బ్యానర్‌లో తనను హీరోగా పరిచయం చేశారని ఎన్​టీఆర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. 'మొదటి సినిమా ఓపెనింగ్‌కు అమ్మా, నాన్న తప్ప మరెవరూ లేరు. ఆ రోజే నన్ను కలిసిన మొదటి అభిమాని మూజీబ్‌. అప్పటి నుంచి 25 ఏళ్ల ప్రయాణం సాగింది. నా అభిమానులు ఇచ్చిన ప్రేమ ఎప్పుడూ తగ్గలేదు, మరింత పెరిగింది. నాన్న హరికృష్ణ, అమ్మ షాలినిలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా. నన్ను ప్రోత్సహించిన దర్శక–నిర్మాతలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు' అని ఎన్టీఆర్ భావోద్వేగంగా చెప్పారు.

మీ తారక్​ అన్న నాకు తమ్ముడు : హృతిక్ రోషన్
తెలుగు ప్రేక్షకుల ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని హృతిక్ రోషన్ అన్నారు. 'మేమంతా అన్నదమ్ముల్లాంటి వాళ్లం. తెలుగు ప్రేక్షకుల ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. 'వార'’, 'క్రిష్', 'ధూమ్ 2' వంటి నా సినిమాలను ఎప్పుడూ ఆప్యాయంగా ఆదరించారు. 'వార్ 2' మరింత వినోదం, యాక్షన్‌తో మిమ్మల్ని పక్క అలరిస్తుంది. ఈ సినిమా కోసం మేము నిజంగా చాలా కష్టపడ్డాం. షూటింగ్‌లో ఎన్నో సార్లు గాయపడ్డాం. నేను నొప్పితో బాధపడుతుంటే, ఎన్టీఆర్ మాత్రం పంటి బిగువున పెట్టుకుని సీన్ పూర్తిచేశాడు. తారక్‌ గురించి ఒక మాట చెబుతాను ‘సింగిల్ టేక్ స్టార్’. ఏ షాట్ అయినా 100% పర్ఫెక్ట్‌గా చేసే వ్యక్తి. ఆయన నుంచి నేర్చుకున్న పాయింట్స్‌ను నా తర్వాతి సినిమాల్లో ఫాలో అవుతా. నటుడిగా మాత్రమే కాదు, ఎన్టీఆర్ అద్భుతమైన చెఫ్ కూడా. ఈసారి ఆయన చేతి బిర్యానీ తప్పకుండా తినాలి' అని హృతిక్ చెప్పారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

WAR 2 PRE RELEASE EVENTWAR 2 RELEASE DATEWAR 2 RELEASE DATE NTR SPPECH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.