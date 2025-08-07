Essay Contest 2025

వార్ 2 సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్- ఎన్టీఆర్​ హృతిక్ స్టెప్పులు చూశారా? - WAR 2 NEW SONG

ఎన్టీఆర్​ హృతిక్ ​సలాం అనాలి హూక్​ స్టేప్​ అదుర్శ్​!

War 2 New Song
War 2 New Song (Source: Yash raj films X post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read

War 2 New Song: ఎన్టీఆర్- హృతిక్ రోషన్ లేటెస్ట్ సినిమా వార్ 2 నుంచి సాంగ్ ప్రోమో రిలీజైంది. సినిమాలోని 'సలాం అనాలి' పాట ప్రోమో వీడియోను మేకర్స్​ గురువారం విడుదల చేశారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్​- హృతిక్​ ఇద్దరూ పాటకు సూపర్ స్టెప్పులతో అదరగొట్టారు. దునియా మనకు సలాం అనాలి అంటూ పవర్​ఫుల్​ గ్రేస్​తో డ్యాన్స్​ చేశారు.

ప్రీతమ్ ఈ పాటకు సంగీతం అందించగా, కృష్ణ కాంత్ తెలుగు లిరిక్స్ రాశారు. అలాగే నకాశ్ అజీజ్, యాజిన్ నిజర్ పాటను ఆలపించారు. రేయి పగలు ఏదాన గాని అంటూ ఈ పాట లిరిక్​ మొదలవుతుంది. ఈ పాట పూర్తిగా పార్టీ మూడ్​లో సాగుతుంది. ఈ సాంగ్​ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సినిమా టీజర్​లో లేదా ట్రైలర్​లో వీరిద్దరూ ఓకే ఫ్రేమ్​లో కనిపించింది లేదు. కానీ ఈ పాటలో ఇద్దరు కలిసి స్టెప్పులు వేశారు. ప్రస్తుతం ఇది ట్రెండింగ్​లో దూసుకెళ్తుంది.

ఫుల్ పాట అక్కడే
అయితే ప్రస్తుతం ఈ పాట ప్రోమో మాత్రమే రిలీజైంది. కానీ, ఫుల్ సాంగ్ మాత్రం థియేటర్లలోనే చూడాలంటూ మేకర్స్ సస్పెన్స్ కొనసాగించారు. వాస్తవానికి తారక్- హృతిక్ సూపర్ డ్యాన్సర్స్. అందుకే సింగిల్ ఫ్రేమ్​లో ఈ ఇద్దరి డ్యాన్స్ మ్యాజిక్​ను థియేటర్​లోనే చూపించేందుకు మేకర్స్ ఇలా ప్లాన్ చేశారు.కాగా అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో కియారా అడ్వాణీ హీరోయిన్​గా నటిచింది. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్​పై భారీ బడ్జెట్​తో ఈ సినిమా రూపొందింది.

మళ్లీ RRR సీన్​ రిపీట్​ అవుతుందా!
RRRలో రామ్​చరణ్​ ఎన్టీఆర్​ కలిసి ఎత్తర జెండా పాటకు డ్యాన్స్​ చేశారు. ఆ పాటను సినిమా పూర్తైన తర్యాత థియేటర్స్​లో రిలీజ్​ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ పాట కూడా అదే తరహాలో కొనసాగుతుందా అనే పలు అనుమానాలు బయటికి వస్తున్నాయి. లేదా, వారిద్దరి మధ్య స్నేహం కుదిరి కథ మధ్యలోనే ఈ పాటను విడుదల చేస్తారా అన్నది చూడాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి అన్ని పాటలను ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల ముందు విడుదల చేశారు.

కానీ ఈ పాట టీజర్​ను మాత్రమే విడుదల చేసి ప్రేక్షకులలో మరింత ఉత్యాహాన్ని పెంచుతున్నారు మూవీ మేకర్స్​. రీలీజ్​ అయిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే భారీ రెస్పాన్స్​ము అందుకుంటుంది. ఇప్పటికే లక్షల కొద్ది వ్యూస్​తో ఫుల్​ ట్రెండ్​ అవుతుంది. దీని థియేరిటికల్​ రెస్పాన్స్​ ఊహించుకుంటుంటేనే ఫ్యాన్స్​ ఎంత సంతోషిస్తారో అర్థమవుతుంది.

