War 2 New Song: ఎన్టీఆర్- హృతిక్ రోషన్ లేటెస్ట్ సినిమా వార్ 2 నుంచి సాంగ్ ప్రోమో రిలీజైంది. సినిమాలోని 'సలాం అనాలి' పాట ప్రోమో వీడియోను మేకర్స్ గురువారం విడుదల చేశారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్- హృతిక్ ఇద్దరూ పాటకు సూపర్ స్టెప్పులతో అదరగొట్టారు. దునియా మనకు సలాం అనాలి అంటూ పవర్ఫుల్ గ్రేస్తో డ్యాన్స్ చేశారు.
ప్రీతమ్ ఈ పాటకు సంగీతం అందించగా, కృష్ణ కాంత్ తెలుగు లిరిక్స్ రాశారు. అలాగే నకాశ్ అజీజ్, యాజిన్ నిజర్ పాటను ఆలపించారు. రేయి పగలు ఏదాన గాని అంటూ ఈ పాట లిరిక్ మొదలవుతుంది. ఈ పాట పూర్తిగా పార్టీ మూడ్లో సాగుతుంది. ఈ సాంగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సినిమా టీజర్లో లేదా ట్రైలర్లో వీరిద్దరూ ఓకే ఫ్రేమ్లో కనిపించింది లేదు. కానీ ఈ పాటలో ఇద్దరు కలిసి స్టెప్పులు వేశారు. ప్రస్తుతం ఇది ట్రెండింగ్లో దూసుకెళ్తుంది.
ఫుల్ పాట అక్కడే
అయితే ప్రస్తుతం ఈ పాట ప్రోమో మాత్రమే రిలీజైంది. కానీ, ఫుల్ సాంగ్ మాత్రం థియేటర్లలోనే చూడాలంటూ మేకర్స్ సస్పెన్స్ కొనసాగించారు. వాస్తవానికి తారక్- హృతిక్ సూపర్ డ్యాన్సర్స్. అందుకే సింగిల్ ఫ్రేమ్లో ఈ ఇద్దరి డ్యాన్స్ మ్యాజిక్ను థియేటర్లోనే చూపించేందుకు మేకర్స్ ఇలా ప్లాన్ చేశారు.కాగా అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో కియారా అడ్వాణీ హీరోయిన్గా నటిచింది. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమా రూపొందింది.
మళ్లీ RRR సీన్ రిపీట్ అవుతుందా!
RRRలో రామ్చరణ్ ఎన్టీఆర్ కలిసి ఎత్తర జెండా పాటకు డ్యాన్స్ చేశారు. ఆ పాటను సినిమా పూర్తైన తర్యాత థియేటర్స్లో రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ పాట కూడా అదే తరహాలో కొనసాగుతుందా అనే పలు అనుమానాలు బయటికి వస్తున్నాయి. లేదా, వారిద్దరి మధ్య స్నేహం కుదిరి కథ మధ్యలోనే ఈ పాటను విడుదల చేస్తారా అన్నది చూడాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి అన్ని పాటలను ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల ముందు విడుదల చేశారు.
కానీ ఈ పాట టీజర్ను మాత్రమే విడుదల చేసి ప్రేక్షకులలో మరింత ఉత్యాహాన్ని పెంచుతున్నారు మూవీ మేకర్స్. రీలీజ్ అయిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే భారీ రెస్పాన్స్ము అందుకుంటుంది. ఇప్పటికే లక్షల కొద్ది వ్యూస్తో ఫుల్ ట్రెండ్ అవుతుంది. దీని థియేరిటికల్ రెస్పాన్స్ ఊహించుకుంటుంటేనే ఫ్యాన్స్ ఎంత సంతోషిస్తారో అర్థమవుతుంది.
