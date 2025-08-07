War 2 Movie Promotions : వార్-2 ప్రమోషన్స్ను మూవీటీమ్ వేగవంతం చేసింది. అయితే మేకర్స్ యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ ప్రమోషన్స్లో కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో హీరోల పోస్టులతోనే సినిమాను కొత్తగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. హీరోలు ఎన్టీఆర్- హృతిక్ కలిసి ఆఫ్ స్క్రీన్లో కలిసి కనిపించక పోయినా ప్రమోషన్స్ మాత్రం ఓ డిఫరెంట్గా చేయడంతో ఫ్యాన్స్లో మరింత ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సోషల్ మీడియాలో తమ హ్యాష్ట్యాగ్ల కోసం తారక్- హృతిక్ విపరీతంగా పోటీ పడుతున్నారు. ఇది అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
తారక్ సవాల్
ఇంటర్య్వూలు, ప్రెస్ మీట్ అటెంట్ కావడం, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లతో సినిమా పాటలపై డ్యాన్స్, డైలాగ్ యాక్షన్ చేయిండం చూసి ఉంటాం కానీ, ఇది మాత్రం అస్సలు ఊహించని విధంగా కొత్తగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. తారక్ వైల్డ్ లుక్ ఉన్న పోస్టర్తో ఉన్న బిల్ బోర్డు ట్రక్కును హృతిక్ ఇంటికి పంపింది మూవీ టీమ్. తన బాాల్కనీలో నిల్చొని పైనుంచి హృతిక్ ట్రక్కును చూస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్న ఫొటోలు ఆయనే స్వయంగా ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు. పోస్టర్తో పాటు ట్యాగ్లైన్ కూడా ఉంది. ఈ యుద్ధంలో మిమ్మల్ని మీరు గెలువలేరు అని రాసి ఉంది. చివరలో #NTRvsHritik అని కూడా ఉంది. ఛాలెంజ్ స్వీకరిస్తున్నా అంటూ రిప్లై ఇచ్చారు.
Okay @tarak9999, now you've taken it too far by sending an actual BILLBOARD under my house! Alright, challenge accepted. Remember you brought this upon yourself. #9DaysToWar2 pic.twitter.com/WvjHiB3o3v— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 5, 2025
హృతిక్ రిటర్న్ గిఫ్ట్
తారక్ పంపిన ట్రకుక్కు హృతిక్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ పంపారు. హైదరాబాద్లోని తారక్ నివాసానికి సేమ్ అలానే పోస్టర్ ఉన్న ట్రక్ ఒకటి ఇంటి ముందు ఆగింది. ఇందులో తారక్ పోస్టర్ బదులు హృతిక్ పోస్టర్ ఉంది. ఇది అతనికి రీ కౌంటర్ సమాధానంగా పంపించారు. ట్రక్ కనిపించేలా ఫోటో దిగి దానిని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసి దాని కింద క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఇది మంచి రిటర్న్ గిఫ్ట్, కానీ ఇదే అంతం కాదు. నిజమైన యుద్ధం ఆగస్ట్ 14న మొదలవుతుంది. అప్పుడు చూసుకుందాం అంటూ యాటీట్యూడ్ ఉన్న ఓ ఎమోజీను తగిలించారు.
Nice return gift @iHrithik sir...But this is not the end! The War begins for real on 14th August. See you then! 😎#8DaysToWar2 pic.twitter.com/3P8kD2rrwy— Jr NTR (@tarak9999) August 6, 2025
ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్
ఎప్పటి నుంచో తారక్-హృతిక్ను అఫ్ స్క్రీన్లో ఒకే స్టేజ్పై చూసేందుకు ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఆదివారం హైదరాబాద్ యూసఫ్గూడ పోలీస్ గ్రౌండ్లో జరగనునన్నట్లు సమాచారం. దీని కోసం అన్ని జాగ్రత్తలను మూవీటీమ్ తీసుకోనుంది. ఈ ఈవెెంట్కు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ భారీగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చూసేందుకు హై సెక్యూరిటీని ప్లాన్ చేస్తున్నారట. దీని పై ఇఫిషియల్ సమాచారం బయటికి రావాల్సి ఉంది.
సినిమా విషయానికి వస్తే
భారీ యాక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన సినిమా వార్-2. ఆయాన్ ముఖర్జీ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఆగస్ట్ 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఇందులో ప్రధాన పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్, కియారా అడ్వాణీ కనిపించనున్నారు. ఇది పూర్తిగా యాక్షన్ మూవీగా తెరకెక్కింది. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్ సంస్థగా ఈ సినిమాను రూపొందించింది. తాజాగా వార్ 2 మూవీ సెన్సార్ పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి. ఈ సినిమాకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్(Central Board Of Film Certification) బోర్డు యూ/ఏ (U/A) సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. అలాగే ఈ సినిమా ఫైనల్ రన్టైమ్ కూడా లాక్ అయిపోయింది. వార్ 2 నిడివి 2:53 గంటలు ఉండనుంది.
