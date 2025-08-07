Essay Contest 2025

'నాటు నాటు'- NTRకు హృతిక్ రిటర్న్ గిఫ్ట్- ఈ 'వార్' ఆగేలా లేదుగా! - WAR 2 MOVIE PROMOTIONS

ఎన్టీఆర్​కు రిటర్న్​ గిఫ్ట్​ - ఈ వార్​ నాటు నాటు కాదు!

War 2 Movie Promotions
War 2 Movie Promotions (Source: X NTR post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 12:54 PM IST

War 2 Movie Promotions : వార్​-2 ప్రమోషన్స్​ను మూవీటీమ్​ వేగవంతం చేసింది. అయితే మేకర్స్ యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్​ ప్రమోషన్స్​లో కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో హీరోల పోస్టులతోనే సినిమాను కొత్తగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. హీరోలు ఎన్టీఆర్- హృతిక్ కలిసి ఆఫ్​ స్క్రీన్​లో కలిసి కనిపించక పోయినా ప్రమోషన్స్​ మాత్రం ఓ డిఫరెంట్​గా చేయడంతో ఫ్యాన్స్​లో మరింత ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సోషల్​ మీడియాలో తమ హ్యాష్​ట్యాగ్​ల కోసం తారక్- హృతిక్ విపరీతంగా పోటీ పడుతున్నారు. ఇది అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

తారక్​ సవాల్
​ఇంటర్య్వూలు, ప్రెస్ మీట్ అటెంట్​ కావడం, సోషల్​ మీడియా ఇన్​ఫ్లుయెన్సర్లతో సినిమా పాటలపై డ్యాన్స్​, డైలాగ్​ యాక్షన్​ చేయిండం చూసి ఉంటాం కానీ, ఇది మాత్రం అస్సలు ఊహించని విధంగా కొత్తగా ప్రమోట్​ చేస్తున్నారు. తారక్​ వైల్డ్​ లుక్​ ఉన్న పోస్టర్​తో ఉన్న బిల్ బోర్డు ట్రక్కును హృతిక్ ఇంటికి పంపింది మూవీ టీమ్​. తన బాాల్కనీలో నిల్చొని పైనుంచి హృతిక్ ట్రక్కును చూస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్న ఫొటోలు ఆయనే స్వయంగా ట్విట్టర్​లో పోస్ట్​ చేశారు. పోస్టర్​తో పాటు ట్యాగ్​లైన్​ కూడా ఉంది. ఈ యుద్ధంలో మిమ్మల్ని మీరు గెలువలేరు అని రాసి ఉంది. చివరలో #NTRvsHritik అని కూడా ఉంది. ఛాలెంజ్​ స్వీకరిస్తున్నా అంటూ రిప్లై ఇచ్చారు.

హృతిక్​ రిటర్న్ గిఫ్ట్
తారక్ పంపిన ట్రకుక్కు హృతిక్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ పంపారు. హైదరాబాద్​లోని తారక్​ నివాసానికి సేమ్​ అలానే పోస్టర్​ ఉన్న ట్రక్​ ఒకటి ఇంటి ముందు ఆగింది. ఇందులో తారక్ పోస్టర్​ బదులు హృతిక్​ పోస్టర్​ ఉంది. ఇది అతనికి రీ కౌంటర్​ సమాధానంగా పంపించారు. ట్రక్​ కనిపించేలా ఫోటో దిగి దానిని ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసి దాని కింద క్యాప్షన్​ రాసుకొచ్చారు. ఇది మంచి రిటర్న్​ గిఫ్ట్​, కానీ ఇదే అంతం కాదు. నిజమైన యుద్ధం ఆగస్ట్​ 14న మొదలవుతుంది. అప్పుడు చూసుకుందాం అంటూ యాటీట్యూడ్​ ఉన్న ఓ ఎమోజీను తగిలించారు.

ప్రీ-రిలీజ్​ ఈవెంట్
ఎప్పటి నుంచో తారక్​-హృతిక్​ను అఫ్​ స్క్రీన్​లో ఒకే స్టేజ్​పై చూసేందుకు ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఆదివారం హైదరాబాద్​ యూసఫ్​గూడ పోలీస్​ గ్రౌండ్​లో జరగనునన్నట్లు సమాచారం. దీని కోసం అన్ని జాగ్రత్తలను మూవీటీమ్​ తీసుకోనుంది. ఈ ఈవెెంట్​కు ఎన్టీఆర్​ ఫ్యాన్స్​ భారీగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చూసేందుకు హై సెక్యూరిటీని ప్లాన్​ చేస్తున్నారట. దీని పై ఇఫిషియల్​ సమాచారం బయటికి రావాల్సి ఉంది.

సినిమా విషయానికి వస్తే
భారీ యాక్షన్​ స్పై థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కిన సినిమా వార్​-2. ఆయాన్ ముఖర్జీ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఆగస్ట్ 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా విడుదల కానుంది. ఇందులో ప్రధాన పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్​ రోషన్​, కియారా అడ్వాణీ కనిపించనున్నారు. ఇది పూర్తిగా యాక్షన్​ మూవీగా తెరకెక్కింది. యష్​ రాజ్​ ఫిల్మ్​ సంస్థగా ఈ సినిమాను రూపొందించింది. తాజాగా వార్ 2 మూవీ సెన్సార్​ పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి. ఈ సినిమాకు సెంట్రల్​ బోర్డ్​ ఆఫ్​ ఫిల్మ్​ సర్టిఫికేషన్​(Central Board Of Film Certification) బోర్డు యూ/ఏ (U/A) సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. అలాగే ఈ సినిమా ఫైనల్ రన్​టైమ్ కూడా లాక్ అయిపోయింది. వార్ 2 నిడివి 2:53 గంటలు ఉండనుంది.

