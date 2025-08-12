ETV Bharat / entertainment

ఫ్యాన్స్​కు షాక్​ - 'వార్​ 2' లో తారక్​ సీన్స్​ డిలీట్​ ఎందుకంటే! - WAR2 SCENE DELETED

వార్ 2 సెన్సార్ కట్స్- 6 నిమిషాల సీన్స్ కట్ చేశారంట!

War2 Scene Cancelled
War2 Scene Cancelled (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read

War2 Scenes Deleted : ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు 'వార్​-2' సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులు ఇప్పటికే పూర్తి కాగా, దీనికి సెన్సార్ బోర్డు U/A సర్టిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ సినిమా రన్​టైమ్​ 173 నిమిషాలుగా ఉండనుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం బయటికి వచ్చింది. వాస్తవానికి ఈ సినిమా 173 నిమిషాలు కాదంట, మేకర్స్ ఫైనల్ కట్​ డ్యూరేషన్​ 179 నిమిషాలు ఉందట. కానీ, సెన్సార్స్ బోర్డు 6.25 నిమిషాలు కట్ చేసిందని తెలిసింది.

హృతిక్​ రోషన్​ - ఎన్టీఆర్​ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అయితే ఇటీవలే సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్లలో ఇద్దరు కలిసి జోరుగా పాల్గొంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు రన్​టైమ్​కు సంబంధించి తాజా అంశం బయటికి వచ్చింది. ఈ సినిమా రన్​ టైమ్​ను 179 నిమిషాలకు ఫైనల్​ చేసి దానిని మేకర్స్​ సెన్సార్​కు పంపించారు. అయితే ఇందులో కొన్ని సీన్స్​ను థియేటర్లలో టెలికాస్ట్​ చేసేందుకు బోర్డు నిరాకరించింది.

అందులో కియారా బికినీ సీన్​ కూడా ఉంది. ఇది కలుపుకొని దాదాపు 6.25 నిమిషాల ఫుటేజ్​ను కట్​ చేసింది. అయితే ఈ సీన్​ సినిమాకు చాలా అవసరమైన ట్రాక్​ అని తెలుస్తోంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇద్దరు హీరోలకు సంబంధించిన కీలకమైన సన్నివేశాలతో పాటు క్లైమాక్స్​ సీన్​ కూడా ఉండడం విశేషం. ఇందులో ఇద్దరి మధ్య యాక్షన్ సీన్ ఉందని అంటున్నారు.

అలాగే సినిమాకు మంచి ముగింపు ఇవ్వాలని, ఆడియెన్స్​కు మంచి ఔట్​పుట్​ అందించాలని మేకర్స్ అత్యుత్తమంగా చిత్రీకరించారు. కానీ ఆ సంబంధింక సన్నివేశాలను కట్ చేయాలని బోర్డు సూచిందింది. దీంతో వార్ 2 ఫైనల్ రన్​టైమ్ 2.53 గంటలకు చేరింది. విన్న ఇది ఫ్యాన్స్​లో భారీ నిరాశ నెలకొంది. ఇప్పటికే కియారాకు సంబంధించిన సీన్ డిలీట్ అవ్వడమే కాకుండా, తారక్- హృతిక్ సీన్స్ ట్రిమ్ అవ్వడంతో నిరాశ చెందుతున్నారు.​

ఫుల్ ట్విస్ట్​లు
ఎన్టీఆర్​ ప్రీ రిలీజ్​​ ఈ వెంట్​లో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ సినిమాలో చాలా సర్​ప్రైజ్​ సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. ఇది ఫ్యాన్స్​లో భారీ ఆసక్తిని నెలకొల్పుతుంది. ఆయాన్​ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులలో భారీ స్పందన సంపాదించుకుంటుంది. దీనిని యశ్​ రాజ్​ ఫిల్మ్స్​ నిర్మించింది. ఈ సినిమాకు ప్రీతమ్​ సంగీతం అందించారు. ఇది తారక్​కు హిందీలో మొదటి సినిమా కావడం విశేషం.

హిందీ ఆడియన్స్​ తారక్ యాక్టింగ్​కు ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూడాల్సి ఉంది. 'RRR', 'దేవర' సినిమాలతో అక్కడి ప్రేక్షకులలో మంచి రెస్పాన్స్​ సంపాదించుకున్నారు. కాకపోతే అవి తెలుగు నుంచి హిందీలో డబ్​ చేసినవి. కానీ ఈ సినిమా పూర్తిగా హిందీలో రూపొందించారు. ఇందులో హృతిక్​తో పోటీ పడనున్నారు.

5వేల స్క్రీన్స్​​లో వార్​-2- మరి స్పెషల్​ షోల సంగతేంటి?

'ఆ ఎన్టీఆర్ ఆశీస్సులు ఉండగా ఈ ఎన్టీఆర్​ను ఎవరూ ఆపలేరు'

War2 Scenes Deleted : ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు 'వార్​-2' సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులు ఇప్పటికే పూర్తి కాగా, దీనికి సెన్సార్ బోర్డు U/A సర్టిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ సినిమా రన్​టైమ్​ 173 నిమిషాలుగా ఉండనుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం బయటికి వచ్చింది. వాస్తవానికి ఈ సినిమా 173 నిమిషాలు కాదంట, మేకర్స్ ఫైనల్ కట్​ డ్యూరేషన్​ 179 నిమిషాలు ఉందట. కానీ, సెన్సార్స్ బోర్డు 6.25 నిమిషాలు కట్ చేసిందని తెలిసింది.

హృతిక్​ రోషన్​ - ఎన్టీఆర్​ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అయితే ఇటీవలే సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్లలో ఇద్దరు కలిసి జోరుగా పాల్గొంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు రన్​టైమ్​కు సంబంధించి తాజా అంశం బయటికి వచ్చింది. ఈ సినిమా రన్​ టైమ్​ను 179 నిమిషాలకు ఫైనల్​ చేసి దానిని మేకర్స్​ సెన్సార్​కు పంపించారు. అయితే ఇందులో కొన్ని సీన్స్​ను థియేటర్లలో టెలికాస్ట్​ చేసేందుకు బోర్డు నిరాకరించింది.

అందులో కియారా బికినీ సీన్​ కూడా ఉంది. ఇది కలుపుకొని దాదాపు 6.25 నిమిషాల ఫుటేజ్​ను కట్​ చేసింది. అయితే ఈ సీన్​ సినిమాకు చాలా అవసరమైన ట్రాక్​ అని తెలుస్తోంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇద్దరు హీరోలకు సంబంధించిన కీలకమైన సన్నివేశాలతో పాటు క్లైమాక్స్​ సీన్​ కూడా ఉండడం విశేషం. ఇందులో ఇద్దరి మధ్య యాక్షన్ సీన్ ఉందని అంటున్నారు.

అలాగే సినిమాకు మంచి ముగింపు ఇవ్వాలని, ఆడియెన్స్​కు మంచి ఔట్​పుట్​ అందించాలని మేకర్స్ అత్యుత్తమంగా చిత్రీకరించారు. కానీ ఆ సంబంధింక సన్నివేశాలను కట్ చేయాలని బోర్డు సూచిందింది. దీంతో వార్ 2 ఫైనల్ రన్​టైమ్ 2.53 గంటలకు చేరింది. విన్న ఇది ఫ్యాన్స్​లో భారీ నిరాశ నెలకొంది. ఇప్పటికే కియారాకు సంబంధించిన సీన్ డిలీట్ అవ్వడమే కాకుండా, తారక్- హృతిక్ సీన్స్ ట్రిమ్ అవ్వడంతో నిరాశ చెందుతున్నారు.​

ఫుల్ ట్విస్ట్​లు
ఎన్టీఆర్​ ప్రీ రిలీజ్​​ ఈ వెంట్​లో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ సినిమాలో చాలా సర్​ప్రైజ్​ సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. ఇది ఫ్యాన్స్​లో భారీ ఆసక్తిని నెలకొల్పుతుంది. ఆయాన్​ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులలో భారీ స్పందన సంపాదించుకుంటుంది. దీనిని యశ్​ రాజ్​ ఫిల్మ్స్​ నిర్మించింది. ఈ సినిమాకు ప్రీతమ్​ సంగీతం అందించారు. ఇది తారక్​కు హిందీలో మొదటి సినిమా కావడం విశేషం.

హిందీ ఆడియన్స్​ తారక్ యాక్టింగ్​కు ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూడాల్సి ఉంది. 'RRR', 'దేవర' సినిమాలతో అక్కడి ప్రేక్షకులలో మంచి రెస్పాన్స్​ సంపాదించుకున్నారు. కాకపోతే అవి తెలుగు నుంచి హిందీలో డబ్​ చేసినవి. కానీ ఈ సినిమా పూర్తిగా హిందీలో రూపొందించారు. ఇందులో హృతిక్​తో పోటీ పడనున్నారు.

5వేల స్క్రీన్స్​​లో వార్​-2- మరి స్పెషల్​ షోల సంగతేంటి?

'ఆ ఎన్టీఆర్ ఆశీస్సులు ఉండగా ఈ ఎన్టీఆర్​ను ఎవరూ ఆపలేరు'

For All Latest Updates

TAGGED:

WAR 2 ADVANCE BOOKINGSWAR 2 MOVIE THEATERSWAR 2 NTR SPEECHWAR 2 TICKET BOOKINGWAR2 SCENE DELETED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.