War2 Scenes Deleted : ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు 'వార్-2' సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఇప్పటికే పూర్తి కాగా, దీనికి సెన్సార్ బోర్డు U/A సర్టిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ సినిమా రన్టైమ్ 173 నిమిషాలుగా ఉండనుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం బయటికి వచ్చింది. వాస్తవానికి ఈ సినిమా 173 నిమిషాలు కాదంట, మేకర్స్ ఫైనల్ కట్ డ్యూరేషన్ 179 నిమిషాలు ఉందట. కానీ, సెన్సార్స్ బోర్డు 6.25 నిమిషాలు కట్ చేసిందని తెలిసింది.
హృతిక్ రోషన్ - ఎన్టీఆర్ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అయితే ఇటీవలే సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్లలో ఇద్దరు కలిసి జోరుగా పాల్గొంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు రన్టైమ్కు సంబంధించి తాజా అంశం బయటికి వచ్చింది. ఈ సినిమా రన్ టైమ్ను 179 నిమిషాలకు ఫైనల్ చేసి దానిని మేకర్స్ సెన్సార్కు పంపించారు. అయితే ఇందులో కొన్ని సీన్స్ను థియేటర్లలో టెలికాస్ట్ చేసేందుకు బోర్డు నిరాకరించింది.
అందులో కియారా బికినీ సీన్ కూడా ఉంది. ఇది కలుపుకొని దాదాపు 6.25 నిమిషాల ఫుటేజ్ను కట్ చేసింది. అయితే ఈ సీన్ సినిమాకు చాలా అవసరమైన ట్రాక్ అని తెలుస్తోంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇద్దరు హీరోలకు సంబంధించిన కీలకమైన సన్నివేశాలతో పాటు క్లైమాక్స్ సీన్ కూడా ఉండడం విశేషం. ఇందులో ఇద్దరి మధ్య యాక్షన్ సీన్ ఉందని అంటున్నారు.
అలాగే సినిమాకు మంచి ముగింపు ఇవ్వాలని, ఆడియెన్స్కు మంచి ఔట్పుట్ అందించాలని మేకర్స్ అత్యుత్తమంగా చిత్రీకరించారు. కానీ ఆ సంబంధింక సన్నివేశాలను కట్ చేయాలని బోర్డు సూచిందింది. దీంతో వార్ 2 ఫైనల్ రన్టైమ్ 2.53 గంటలకు చేరింది. విన్న ఇది ఫ్యాన్స్లో భారీ నిరాశ నెలకొంది. ఇప్పటికే కియారాకు సంబంధించిన సీన్ డిలీట్ అవ్వడమే కాకుండా, తారక్- హృతిక్ సీన్స్ ట్రిమ్ అవ్వడంతో నిరాశ చెందుతున్నారు.
ఫుల్ ట్విస్ట్లు
ఎన్టీఆర్ ప్రీ రిలీజ్ ఈ వెంట్లో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ సినిమాలో చాలా సర్ప్రైజ్ సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. ఇది ఫ్యాన్స్లో భారీ ఆసక్తిని నెలకొల్పుతుంది. ఆయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులలో భారీ స్పందన సంపాదించుకుంటుంది. దీనిని యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించింది. ఈ సినిమాకు ప్రీతమ్ సంగీతం అందించారు. ఇది తారక్కు హిందీలో మొదటి సినిమా కావడం విశేషం.
హిందీ ఆడియన్స్ తారక్ యాక్టింగ్కు ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూడాల్సి ఉంది. 'RRR', 'దేవర' సినిమాలతో అక్కడి ప్రేక్షకులలో మంచి రెస్పాన్స్ సంపాదించుకున్నారు. కాకపోతే అవి తెలుగు నుంచి హిందీలో డబ్ చేసినవి. కానీ ఈ సినిమా పూర్తిగా హిందీలో రూపొందించారు. ఇందులో హృతిక్తో పోటీ పడనున్నారు.
