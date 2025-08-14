ETV Bharat / entertainment

వార్-2 రివ్యూ: ఎన్టీఆర్‌, హృతిక్ స్పై యాక్షన్‌ మూవీ ఎలా ఉందంటే? - WAR 2 MOVIE REVIEW

హృతిక్ – ఎన్టీఆర్ కలయికలో యాక్షన్ హంగామా ఎలా ఉందంటే?

war 2 review
war 2 review (FILM POSTER)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read

War 2 Movie Review In Telugu : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్, టాలీవుడ్ ప్రముఖ కథానాయకుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్​లో రూపొందిన మూవీ వార్​-2. బ్రహ్మాస్త్ర‌ తర్వాత అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఆ యాక్షన్ థ్రిల్లర్​ను యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్​ బ్యానర్​పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మించారు. కియారా అడ్వాణీ హీరోయిన్​గా నటించారు. ఇప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వగా, ఎలా ఉందో చూద్దాం.
కథ ఏంటి?
రా మాజీ ఏజెంట్ కబీర్ (హృతిక్) – దేశం దృష్టిలో దేశద్రోహి. రా చీఫ్ సునీల్ లూథ్రా (అశుతోష్ రాణా)కి ఒకప్పుడు అత్యంత నమ్మినవాడు. జపాన్‌లో శక్తిమంతుడిని అంతం చేసిన కబీర్‌పై కలి కార్టెల్ కన్నేస్తుంది. కబీర్ చేతుల మీదుగా లూథ్రాను హత్య చేయించడమే వారి ప్లాన్. ఈ మిషన్‌ని సక్సెస్ చేసిన తర్వాత, రా కొత్త చీఫ్ విక్రాంత్ కౌల్ (అనిల్ కపూర్) – విక్ర‌మ్ చలపతి (ఎన్టీఆర్) నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందం రంగంలోకి దింపుతాడు. విక్ర‌మ్‌కు తోడుగా లూథ్రా కూతురు కావ్య (కియారా) కూడా బృందంలో ఉంటుంది. కబీర్ వెనకున్న అసలు కారణాలు ఏంటి? విక్ర‌మ్‌తో పోరు ఎలా ముగిసింది? అనేది థియేటర్‌లో చూడాల్సిందే

ఎలా ఉంది?
సినిమా మొదలైన 10 నిమిషాల్లోనే – ఇది హీరో-విలన్ కథ కాదు, ఇద్దరు హీరోల కథ అని డైరెక్టర్ క్లియర్ చేశారు. జపాన్‌లో హృతిక్ యాక్షన్, నౌక సన్నివేశాల్లో ఎన్టీఆర్ స్టంట్‌లు ఫస్ట్ హాఫ్ హైలైట్. విరామానికి ముందు స్పెయిన్ ఛేజింగ్, ఆకాశంలో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ మైమరిపిస్తాయి. సెకండ్ హాఫ్‌లో యాక్షన్‌తో పాటు కబీర్–విక్ర‌మ్ బంధం, కబీర్–కావ్య ఎమోషనల్ ట్రాక్ సాగుతుంది. చివరి క్లైమాక్స్‌లో రా ఆపరేషన్, ఇద్దరు హీరోల కలయికలో తుది పోరాటం ప్రేక్షకుడిని లీనం చేస్తుంది. అయితే లోతైన భావోద్వేగాలు కొంచెం తక్కువ.

ఎవరు ఎలా చేశారు?

  • హృతిక్ రోషన్ – కబీర్‌గా స్టైల్, యాక్షన్ రెండింట్లోనూ అదరగొట్టారు.
  • ఎన్టీఆర్– విక్ర‌మ్‌గా స్టైలిష్, పవర్‌ఫుల్ ప్రెజెన్స్. యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు ఫ్యాన్స్‌కు పండగ.
  • కియారా అడ్వాణీ– గ్లామర్, ఎమోషనల్ సీన్స్‌లో ఆకట్టుకుంది.
  • అశుతోష్ రాణా, అనిల్ కపూర్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
  • టెక్నికల్‌గా బెంజమిన్ జాస్పర్ కెమెరా వర్క్ యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో విజువల్ ఫీస్ట్.
  • ప్రీతమ్ సంగీతం, సలామ్ అనాలి పాట స్టెప్పులు ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
  • బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు బలమైన సహకారం. కొన్ని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ మరింత మెరుగ్గా ఉండాల్సింది.

బ‌లాలు

  • + హృతిక్ రోష‌న్‌, ఎన్టీఆర్ న‌ట‌న
  • + యాక్ష‌న్ హంగామా
  • + ప‌తాక స‌న్నివేశాలు

బ‌లహీన‌త‌లు

  • - ప్ర‌భావం చూప‌ని భావోద్వేగ కోణం
  • చివ‌రిగా: వార్ 2- ఇద్ద‌రు పార్ట్‌న‌ర్స్ యాక్షన్‌ ఇది
  • గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

