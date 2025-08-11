War 2 Special Shows : పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అత్యంత భారీగా రూపొందిన యాక్షన్ డ్రామా 'వార్ 2'. ఈ ఆగస్టు 14న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్తో కలిసి యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ తొలిసారి ఈ హిందీ చిత్రంలో నటించడం విశేషం. ఓవర్సీస్లో ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొదలైపోయాయి. కానీ భారత్లో మాత్రం ఆగస్టు 10 (ఆదివారం) అర్థరాత్రి నుంచే అడ్వాన్స్డ్ టికెట్ బుకింగ్స్ను ఓపెన్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 5000 స్క్రీన్లలో ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే స్పెషల్ షోల విషయంలో ఇంకా సస్పెన్షన్ కొనసాగుతూనే ఉంది.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్ స్టార్ట్
ఆగస్టు 10 అర్ధరాత్రి నుంచే వార్ 2 అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొదలయ్యాయి. భారత్లో దాదాపు 5000 స్క్రీన్లలో ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో 2D, IMAX 2D, 4DX వెర్షన్లలో ఈ మూవీని ప్రదర్శించనున్నారు. బుక్ మై షో, పేటీఎమ్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ బుకింగ్కు సంబంధించి ఎలాంటి స్పెషల్ ఆఫర్స్ ప్రకటించకపోవడం గమనార్హం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉదయం 4 గంటల ఆటలు?
తెలుగులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు ఉన్న క్రేజ్ తెలిసిందే. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వార్-2 తెలుగు వెర్షన్కు ఉదయం 4 గంటల షోలు వేయాలని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 'దేవర', 'పుష్ప 2' లాంటి సినిమాలకు ఈ తరహా స్పెషల్ షోలు సూపర్గా వర్కౌట్ అయ్యాయి. అందుకే వార్-2 విషయంలోనూ ఇదే ఫాలో కావాలని బయ్యర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆశిస్తున్నారు. కానీ యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి క్లారిటీ రాలేదు. హిందీ సినిమాలు ఇంత త్వరగా స్టార్ట్ అవ్వడం లేదని, కనుక అన్ని వెర్షన్లూ ఒకే టైమ్లో రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
హైప్ మామూలుగా లేదుగా!
తెలుగులో 4 గంటల షోలు సూపర్ హిట్ అయిన మాట వాస్తవమే. కానీ ఉదయం షోలకు ఎంత బెనిఫిట్ ఉంటుందో, అంత కంటే ఎక్కువ రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. సినిమా కంటెంట్ బాగోలేకపోతే, ఫస్ట్ షో రివ్యూలు నెగటివ్గా వస్తే, కలెక్షన్స్పై ఆ ప్రభావం పడవచ్చు. పైగా తెలుగులో డబ్బింగ్ వెర్షన్ను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. కనుక కొంత మందికి ఇది బాలీవుడ్ స్టైల్ అనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ బేస్, హృతిక్ రోషన్ పాన్ ఇండియా క్రేజ్, భారీ ప్రమోషన్స్ మూవీకి మాస్ అట్రాక్షన్ తీసుకువస్తున్నాయి. ఆగస్టు 14న రజనీకాంత్ 'కూలీ'తో పాటు 'వార్ 2' కూడా థియేటర్స్లోకి రానుంది. ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద హోరాహోరీగా పోటీ పడనున్నాయి.
ఎన్టీఆర్ - హృతిక్ కాంబినేషన్ వస్తున్న 'వార్-2'కు అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందింది. ఇది తారక్కు హిందీలో మొదటి సినిమా కావడం విశేషం. యశ్ రాజ్ ఫిల్మిస్ వారు ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్గా నిర్నించారు. ఇప్పటికే దీనిపై ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
