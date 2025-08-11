ETV Bharat / entertainment

War-2 Special Shows
War-2 Special Shows (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 3:59 PM IST

War 2 Special Shows : పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అత్యంత భారీగా రూపొందిన యాక్షన్ డ్రామా 'వార్ 2'. ఈ ఆగస్టు 14న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్‌తో కలిసి యంగ్ టైగర్​ ఎన్టీఆర్ తొలిసారి ఈ హిందీ చిత్రంలో నటించడం విశేషం. ఓవర్సీస్​లో ఇప్పటికే అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ మొదలైపోయాయి. కానీ భారత్​లో మాత్రం ఆగస్టు 10 (ఆదివారం) అర్థరాత్రి నుంచే అడ్వాన్స్​డ్​​ టికెట్​ బుకింగ్స్​ను ఓపెన్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 5000 స్క్రీన్​లలో ఈ సినిమాను గ్రాండ్​గా రిలీజ్​ చేసేందుకు మేకర్స్​ ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే స్పెషల్ షోల విషయంలో ఇంకా సస్పెన్షన్ కొనసాగుతూనే ఉంది.

అడ్వాన్స్ బుకింగ్ స్టార్ట్
ఆగస్టు 10 అర్ధరాత్రి నుంచే వార్ 2 అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​ మొదలయ్యాయి. భారత్‌లో దాదాపు 5000 స్క్రీన్‌లలో ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో 2D, IMAX 2D, 4DX వెర్షన్లలో ఈ మూవీని ప్రదర్శించనున్నారు. బుక్​ మై షో, పేటీఎమ్​ లాంటి ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ బుకింగ్​కు సంబంధించి ఎలాంటి స్పెషల్​ ఆఫర్స్​ ప్రకటించకపోవడం గమనార్హం.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉదయం 4 గంటల ఆటలు?
తెలుగులో జూనియర్ ఎన్​టీఆర్​కు ఉన్న క్రేజ్ తెలిసిందే. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వార్​-2 తెలుగు వెర్షన్​కు ఉదయం 4 గంటల షోలు వేయాలని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 'దేవర', 'పుష్ప 2' లాంటి సినిమాలకు ఈ తరహా స్పెషల్​ షోలు సూపర్‌గా వర్కౌట్ అయ్యాయి. అందుకే వార్-2 విషయంలోనూ ఇదే ఫాలో కావాలని బయ్యర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆశిస్తున్నారు. కానీ యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్​ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి క్లారిటీ రాలేదు. హిందీ సినిమాలు ఇంత త్వరగా స్టార్ట్ అవ్వడం లేదని, కనుక అన్ని వెర్షన్లూ ఒకే టైమ్‌లో రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

హైప్ మామూలుగా లేదుగా!
తెలుగులో 4 గంటల షోలు సూపర్ హిట్ అయిన మాట వాస్తవమే. కానీ ఉదయం షోలకు ఎంత బెనిఫిట్ ఉంటుందో, అంత కంటే ఎక్కువ రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. సినిమా కంటెంట్ బాగోలేకపోతే, ఫస్ట్ షో రివ్యూలు నెగటివ్‌గా వస్తే, కలెక్షన్స్‌పై ఆ ప్రభావం పడవచ్చు. పైగా తెలుగులో డబ్బింగ్ వెర్షన్​ను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. కనుక కొంత మందికి ఇది బాలీవుడ్ స్టైల్‌ అనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఎన్​టీఆర్ ఫ్యాన్ బేస్, హృతిక్ రోషన్​ పాన్ ఇండియా క్రేజ్, భారీ ప్రమోషన్స్ మూవీకి మాస్ అట్రాక్షన్ తీసుకువస్తున్నాయి. ఆగస్టు 14న రజనీకాంత్ 'కూలీ'తో పాటు 'వార్ 2' కూడా థియేటర్స్‌లోకి రానుంది. ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్​ వద్ద హోరాహోరీగా పోటీ పడనున్నాయి.

ఎన్​టీఆర్​ - హృతిక్​ కాంబినేషన్​ వస్తున్న 'వార్​-2'కు అయాన్​ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది ఫుల్​ యాక్షన్​ ఎంటర్టైనర్​గా రూపొందింది. ఇది తారక్​కు హిందీలో మొదటి సినిమా కావడం విశేషం. యశ్​ రాజ్​ ఫిల్మిస్​ వారు ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్​గా నిర్నించారు. ఇప్పటికే దీనిపై ఫ్యాన్స్​లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

'ఆ ఎన్టీఆర్ ఆశీస్సులు ఉండగా ఈ ఎన్టీఆర్​ను ఎవరూ ఆపలేరు'

కూలీ vs వార్ 2 : ప్రీ బుకింగ్స్​లో హవా ఎవరిది- ఓవర్సీస్​లో ఏంటి పరిస్థితి?

