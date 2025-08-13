War 2 Movie Director : ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన వార్- 2 ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాను అయాన్ ముఖర్జీ స్పై యాక్షన్ జన్రాలో తెరకెక్కించారు. ఆయన సినిమాతోనే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్ట్రైట్ బాలీవుడ్ మూవీ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ సినిమాతో పాటు అయాన్కు కూడా ఫుల్ హైప్ పెరిగిపోయింది. తారక్తో బాలీవుడ్ సినిమా చేసిన ఈ అయాన్ ఎవరో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందరు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలని గూగుల్లో తెగ వెతికేస్తున్నారు. ఆయన ఇంతకు ముందు ఏ సినిమాలు తీశారు? ఏయే హీరోలను డైరెక్ట్ చేశారు? అని సెర్చ్ చేస్తున్నారు. మరి ఆయన ఎవరు? ఇదివరకు ఏ సినిమాలు తీశారో తెలుసుకుందాం!
కరణ్ జోహార్కు ఏడి
అయాన్ 1983 ఆగస్ట్ 15 కోల్కతాలో జన్మించారు. ఈయన తండ్రి ప్రముఖ దివంగత బెంగాలి సినీ నటుడు దేబ్ ముఖర్జి. అయాన్ తన సినీ కెరీర్ను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (ఏడీ)గా మొదలు పెట్టారు. మొదటగా కరణ్ జోహార్ నిర్మించిన 'కభి అల్విదా నా కెహ్నా' (kabhi Alvida na kehna)చిత్రానికి ఏడీగా పని చేశారు. ఆ తర్వాత మరొక సినిమాకు కూడా పని చేశారు.
డైరెక్టర్గా బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా రెండు చిత్రాలకు పనిచేసిన అయాన్ 2009లో 'వేకప్ సిడ్'( wake up sid) అనే చిత్రంతో మెగాఫోన్ పట్టారు. ఈ సినిమా అతనికి మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. రణ్బీర్ కపూర్, కొన్కొనా సెన్ శర్మ ఇందులో ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం అందుకుంది. ఇది విమర్శకుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉంది.
యె జవాని హై దీవాని (Ye Jawani Hy Diwani )
'యె జవాని హై దీవాని' అయన్ రెండో చిత్రం. దీనిని 2013లో తెరకెక్కించారు. ఇందులో స్టార్ కాస్ట్గా రణ్బీర్ కపూర్ , దీపికా పదుకొణె, ఆదిత్య రాయ్ కపూర్ , కల్కి కోచ్లిన్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. 'బలమ్ పిచ్కారి' (balam pichkari) పాటకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్ బేస్ తగ్గలేదు. దీనిని చూడాలంటే ప్రముఖ ఆన్లైన్ ఫ్లాట్ ఫార్మ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడవచ్చు.
బ్రహ్మాస్త్రం (Bhramastra)
యె జవాని హై దీవాని సినిమా తర్వాత మరో ప్రాజెక్ట్ చేసేందుకు అయాన్కు తొమ్మిదేళ్లు పట్టింది. 2022లో ఆయన బ్రహ్మాస్తం సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాను పాన్ఇండియా వైడ్గా థియేటర్లలో విడుదల చేశారు. ఇందులో హీరోగా రణ్బీర్ కపూర్, హీరోయిన్గా ఆలియా భట్ నటించారు. టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున కూడా ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఇది జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే అయాన్ తన మూడు సినిమాలు వరుసగా రణ్బీర్ కపూర్తోనే తీశారు. ఈ మూడు సినిమాలు కూడా మంచి హిట్ టాక్ దక్కించుకున్నాయి.
వార్-2 ( war 2)
ప్రస్తుతం నాలుగో సినిమాగా వార్-2 తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా 2019లో వార్ సినిమాకు సీక్వెల్గా రుపొందింది. ఇందులో హృతిక్ రోషన్తో పాటు టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. అలాగే గ్లామర్ క్వీన్ కియారా అడ్వాణీ కూడా ఇందులో కనిపించనున్నారు. ఇది తారక్కు హిందీ డెబ్యూ సినిమా. ఈ సినిమాను యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ రూపొందించింది . ప్రస్తుతం దీని అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సినిమాను ఆగస్టు 14న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నారు.
