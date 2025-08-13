ETV Bharat / entertainment

'వార్​ 2' కంటే ముందు అయాన్​ తీసిన సినిమాలేంటో తెలుసా? అన్ని సూపర్ హిట్టే! - WAR 2 MOVIE DIRECTOR

మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి అయాన్ ముఖర్జీ వార్ 2- ఆయన సినిమాల లిస్ట్​ తెలుసా?

War 2 movie Director
War 2 movie Director (Source: Ayan Instagram)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 5:11 PM IST

War 2 Movie Director : ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన వార్​- 2 ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాను అయాన్​ ముఖర్జీ స్పై యాక్షన్ జన్రాలో తెరకెక్కించారు. ఆయన సినిమాతోనే జూనియర్ ఎన్టీఆర్​ స్ట్రైట్ బాలీవుడ్​ మూవీ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ సినిమాతో పాటు అయాన్​​కు కూడా ఫుల్ హైప్​ పెరిగిపోయింది. తారక్​తో బాలీవుడ్ సినిమా చేసిన ఈ అయాన్ ఎవరో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందరు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలని గూగుల్​లో తెగ వెతికేస్తున్నారు. ఆయన ఇంతకు ముందు ఏ సినిమాలు తీశారు? ఏయే హీరోలను డైరెక్ట్ చేశారు? అని సెర్చ్ చేస్తున్నారు. మరి ఆయన ఎవరు? ఇదివరకు ఏ సినిమాలు తీశారో తెలుసుకుందాం!

కరణ్​ జోహార్​కు ఏడి
అయాన్​ 1983 ఆగస్ట్​ 15 కోల్​కతాలో జన్మించారు. ఈయన తండ్రి ప్రముఖ దివంగత బెంగాలి సినీ నటుడు దేబ్​ ముఖర్జి. అయాన్ తన సినీ కెరీర్​ను అసిస్టెంట్​ డైరెక్టర్​ (ఏడీ)గా మొదలు పెట్టారు. మొదటగా కరణ్​ జోహార్​ నిర్మించిన 'కభి అల్విదా నా కెహ్నా' (kabhi Alvida na kehna)చిత్రానికి ఏడీగా పని చేశారు. ఆ తర్వాత మరొక సినిమాకు కూడా పని చేశారు.

డైరెక్టర్​గా బాలీవుడ్​లోకి ఎంట్రీ
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్​గా రెండు చిత్రాలకు పనిచేసిన అయాన్​ 2009లో 'వేకప్​ సిడ్'( wake up sid) అనే చిత్రంతో మెగాఫోన్ పట్టారు. ఈ సినిమా అతనికి మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. రణ్​బీర్​ కపూర్​, కొన్​కొనా సెన్​ శర్మ ఇందులో ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్​ వద్ద మంచి విజయం అందుకుంది. ఇది విమర్శకుల నుంచి కూడా​ ప్రశంసలు అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం అమెజాన్​ ప్రైమ్​ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉంది.

యె జవాని హై దీవాని (Ye Jawani Hy Diwani )
'యె జవాని హై దీవాని' అయన్​ రెండో చిత్రం. దీనిని 2013లో తెరకెక్కించారు. ఇందులో స్టార్​ కాస్ట్​గా రణ్​బీర్​ కపూర్​ , దీపికా పదుకొణె, ఆదిత్య రాయ్ కపూర్​ , కల్కి కోచ్లిన్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. 'బలమ్​ పిచ్​కారి' (balam pichkari) పాటకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్​ బేస్​ తగ్గలేదు. దీనిని చూడాలంటే ప్రముఖ ఆన్​లైన్​ ఫ్లాట్​ ఫార్మ్​ నెట్​ఫ్లిక్స్​లో చూడవచ్చు.

బ్రహ్మాస్త్రం (Bhramastra)
యె జవాని హై దీవాని సినిమా తర్వాత మరో ప్రాజెక్ట్​ చేసేందుకు అయాన్​కు తొమ్మిదేళ్లు పట్టింది. 2022లో ఆయన బ్రహ్మాస్తం సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాను పాన్​ఇండియా వైడ్​గా థియేటర్లలో విడుదల చేశారు. ఇందులో హీరోగా రణ్​బీర్​ కపూర్​, హీరోయిన్​గా ఆలియా భట్​ నటించారు. టాలీవుడ్​ కింగ్​ నాగార్జున కూడా ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఇది జియో హాట్​స్టార్​లో స్ట్రీమింగ్​ అవుతుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే అయాన్​ తన మూడు సినిమాలు వరుసగా రణ్​బీర్​ కపూర్​తోనే తీశారు. ఈ మూడు సినిమాలు కూడా మంచి హిట్​ టాక్​ దక్కించుకున్నాయి.

వార్​-2 ( war 2)
ప్రస్తుతం నాలుగో సినిమాగా వార్​-2 తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా 2019లో వార్​ సినిమాకు సీక్వెల్​గా రుపొందింది. ఇందులో హృతిక్​ రోషన్​తో పాటు టాలీవుడ్​ యంగ్​ టైగర్​ ఎన్టీఆర్​ కూడా ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. అలాగే గ్లామర్​ క్వీన్​ కియారా అడ్వాణీ కూడా ఇందులో కనిపించనున్నారు. ఇది తారక్​కు హిందీ డెబ్యూ సినిమా. ఈ సినిమాను యశ్​ రాజ్​ ఫిల్మ్స్​ ​ సంస్థ రూపొందించింది . ప్రస్తుతం దీని అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ జోరుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సినిమాను ఆగస్టు 14న గ్రాండ్​గా థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నారు.

