'కల్కి-2' నుంచి దీపిక ఔట్- వెల్లడించిన మూవీ టీమ్!
కల్కి టీమ్ షాకింగ్ అనౌన్స్మెంట్- సీక్వెల్లో దీపిక ఉండదంట!
Published : September 18, 2025 at 1:46 PM IST
Deepika Padukone Out Of Kalki 2: ప్రభాస్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో 'కల్కి 2898 ఏడి' సీక్వెల్ ఒకటి. ఈ సినిమా ఫస్ట్ పార్ట్ 2024లో విడుదలై మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. మొదటి నుంచే దీన్ని రెండు పార్ట్స్గా రూపొందించాలని నిర్ణయించిన మూవీ టీమ్ ఇప్పటి వరకు రెండో పార్ట్ షూటింగ్ను మొదలుపెట్టలేదు. అలాగే సినిమా గురించి కూడా ఎలాంటి సమాచారం బయటకు రాలేదు.
తాజాగా మూవీ యూనిట్ ఇచ్చిన అప్డేట్ మాత్రం ప్రేక్షకులను షాక్కు గురి చేసింది. ఫస్ట్ పార్ట్లో హీరోయిన్గా నటించిన దీపికా పదుకొణె ఇకపై సెకండ్ పార్ట్లో భాగం కాదని అధికారికంగా ప్రకటించారు. దీంతో అభిమానుల్లో షాక్కు గురవుతున్నారు. ఇంత భారీ పాన్ఇండియా ప్రాజెక్ట్ నుంచి స్టార్ హీరోయిన్ తప్పుకోవడం సినీ వర్గాల్లోనూ హాట్ టాపిక్గా మారింది.
సినిమా నిర్మాణ సంస్థ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. 'కల్కి సీక్వెల్లో దీపిక భాగం కాదని అధికారికంగా తెలియజేస్తున్నాం. జాగ్రత్తగా ఆలోచించిన తర్వాతే మేం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఆమెతో సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసినప్పటికీ కల్కి 2 లో ఆమె భాగస్వామి కాలేకపోయింది. గొప్ప టీమ్తో కల్కి సీక్వెల్ మీ ముందుకు వస్తుంది. దీపిక భవిష్యత్లో మంచి సినిమాలతో అలరించాలని కోరుకుంటున్నాం' అని వైజయంతి మూవీస్ పోస్ట్ షేర్ చేసింది.
This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025
After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.
And a film like…
గతేడాది భారీ అంచనాలతో వచ్చిన 'కల్కి 2898 ఏడి' సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన దక్కింది. ఇందులో ప్రభాస్తో పాటు దీపికా పదుకొణె ప్రధాన పాత్రలో కనిపించి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇద్దరి పాత్రలు సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచాయి. అయితే వైజయంతి మూవీస్ ఇచ్చిన అప్డేట్ మాత్రం షాకింగ్గా మారింది. రెండో భాగంలో దీపికా భాగం కాదని ప్రొడక్షన్ హౌస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆమె పోషించిన పాత్రలో మరో నటి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుందని స్పష్టమైంది. దీంతో 'కల్కి' సీక్వెల్పై కొత్త ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
