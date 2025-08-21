ETV Bharat / entertainment

Vishwambhara Movie Update : మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి హీరోగా నటిస్తున్నచిత్రం 'విశ్వంభర'. ఆ సినిమా అప్డేట్స్​ కోసం ఫ్యాన్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచుస్తున్నారు. ఆగస్టు 22న చిరు బర్త్‌డే పుట్టినరోజు కానుకగా మూవీ టీమ్​ బిగ్ అప్‌డేట్ ప్లాన్​ చేసింది. ఇప్పుడు చిరంజీవి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. సినిమా టీజర్‌ను ఆగస్టు 21వ తేదీన గురువారం సాయంత్రం 6:06 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.

"విశ్వంభర అందరూ ఆస్వాదించేలా ఒక చందమామ కథలా సాగుతుంది. ప్రత్యేకంగా సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం వీఎఫ్‌ఎక్స్ మాయాజాలంతో, అద్భుతమైన విజువల్ ట్రీట్‌గా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది" అని అన్నారు. చిత్రం విడుదలలో ఎందుకు ఆలస్యం జరుగుతోందో కూడా వివరించారు. భారీ స్థాయిలో వీఎఫ్‌ఎక్స్ పనులు జరుగుతుండడం వల్ల సమయం తీసుకుంటోందని చెప్పారు. అయితే, మంచి క్వాలిటీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. అయితే 'విశ్వంభర'ను వచ్చే వేసవి సీజన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్టు చిరు లీక్ చేశారు. "ఈ సినిమాను ఆశీర్వదించండి" అంటూ వీడియోను ముగించారు. మెగాస్టార్ అభిమానులు ఇప్పుడు మూవీ టీజర్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, సోషియో ఫాంటసీ జోనర్​లో రూపొందుతున్న ఆ సినిమాకు వశిష్ఠ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రముఖ యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తుండగా, సీనియర్ హీరోయిన్ త్రిష నటిస్తున్నారు. ఆషికా రంగనాథ్ సహా పలువురు యంగ్ హీరోయిన్లు కూడా భాగమయ్యారు. కునాల్ కపూర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విన్నింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. చోటా.కె.నాయుడు సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు. రూ.200 కోట్ల బడ్జెట్​తో సినిమా రెడీ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

బర్త్​డే కన్నా ముందే!
ఆగస్టు 22న చిరంజీవి పుట్టినరోజు కాగా, ఇప్పుడు ఆయన రెండు సినిమాలతో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. ఒకటి విశ్వంభర కాగా, మరొకటి అనిల్​ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రానున్న మెగా157. రెండు సినిమాల అప్​డేట్స్​ వస్తాయని ముందే అంతా ఫిక్స్ అయ్యారు. ఇప్పుడు అయితే విశ్వంభర టీజర్​ను ఒక రోజు ముందు విడుదల చేయనున్నారు. ఇప్పుడు అందరి చూపు మెగా 157 సినిమాపై పడింది. మరి ఆ మూవీ మేకర్స్ ఏం చేస్తారో వేచి చూడాలి.

