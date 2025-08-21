Vishwambhara Glimpse : మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'విశ్వంభర' మూవీ గ్లింప్స్ను గురువారం రిలీజ్ చేశారు. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సోషియో ఫాంటసీ ఫిల్మ్ను 2026 వేసవిలో విడుదల చేయనున్నట్లు చిరంజీవి చెప్పారు.
వీఎఫ్ఎక్స్ వల్లే ఆలస్యం!
విశ్వంభర విడుదల ఆలస్యానికి గల కారణాన్ని వివరిస్తూ చిరంజీవి గురువారం స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. అందులో "విశ్వంభర రిలీజ్ ఆలస్యం కావడానికి వీఎఫ్ఎక్సే కారణం. ఈ మూవీ సెకండ్హాఫ్ మొత్తం వీఎఫ్ఎక్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఎలాంటి విమర్శలకు చోటివ్వకుండా, దాన్ని అత్యుత్తమంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందుకే రిలీజ్లో జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ సినిమా చందమామ కథలాగా ఉంటుంది. చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా ఈ చిత్రం అందరినీ అలరిస్తుంది. 2026 వేసవిలో ఈ మూవీని ఎంజాయ్ చేయండి" అని తెలిపారు.
చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ, ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన త్రిష, ఆషికా రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటించారు. కునాల్ కపూర్ ఓ ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. తన అభిమానుల కోసం బాలీవుడ్ తార మౌనిరాయ్తో చిరంజీవి స్పెషల్ సాంగ్ చేశారు. వంద మంది డ్యాన్సర్లతో ఈ పాటను చిత్రీకరించినట్లు నిర్మాతలు తెలిపారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన ఈ స్పెషల్ సాంగ్ సినిమాకే హైలైట్గా నిలుస్తుందని మూవీ టీంతోపాటు, మెగా అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.