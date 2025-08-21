ETV Bharat / entertainment

మెగాస్టార్ 'విశ్వంభర' గ్లింప్స్ రిలీజ్​ - VISHWAMBHARA GLIMPSE

2026 వేసవిలో గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానున్న విశ్వంభర- అభిమానుల కోసం స్పెషల్ సాంగ్స్​తో!

Vishwambhara
Vishwambhara (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2025 at 6:09 PM IST

1 Min Read

Vishwambhara Glimpse : మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'విశ్వంభర' మూవీ గ్లింప్స్​ను గురువారం రిలీజ్ చేశారు. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సోషియో ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌ను 2026 వేసవిలో విడుదల చేయనున్నట్లు చిరంజీవి చెప్పారు.

వీఎఫ్​ఎక్స్​ వల్లే ఆలస్యం!
విశ్వంభర విడుదల ఆలస్యానికి గల కారణాన్ని వివరిస్తూ చిరంజీవి గురువారం స్పెషల్‌ వీడియో రిలీజ్‌ చేశారు. అందులో "విశ్వంభర రిలీజ్​ ఆలస్యం కావడానికి వీఎఫ్​ఎక్సే కారణం. ఈ మూవీ సెకండ్‌హాఫ్‌ మొత్తం వీఎఫ్‌ఎక్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఎలాంటి విమర్శలకు చోటివ్వకుండా, దాన్ని అత్యుత్తమంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందుకే రిలీజ్​లో జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ సినిమా చందమామ కథలాగా ఉంటుంది. చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా ఈ చిత్రం అందరినీ అలరిస్తుంది. 2026 వేసవిలో ఈ మూవీని ఎంజాయ్‌ చేయండి" అని తెలిపారు.

చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ, ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనుల్లో ఉంది. మెగాస్టార్​ చిరంజీవి సరసన త్రిష, ఆషికా రంగనాథ్‌ కథానాయికలుగా నటించారు. కునాల్‌ కపూర్‌ ఓ ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. తన అభిమానుల కోసం బాలీవుడ్‌ తార మౌనిరాయ్​తో చిరంజీవి స్పెషల్ సాంగ్​ చేశారు. వంద మంది డ్యాన్సర్లతో ఈ పాటను చిత్రీకరించినట్లు నిర్మాతలు తెలిపారు. భీమ్స్‌ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన ఈ స్పెషల్ సాంగ్​ సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలుస్తుందని మూవీ టీంతోపాటు, మెగా అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

VISHWAMBHARA MOVIE UPDATESVISHWAMBHARA RELEASE DATEVISHWAMBHARA TEASERCHIRANJEEVI VISHWAMBHARA UPDATESVISHWAMBHARA GLIMPSE

