ETV Bharat / entertainment

హాలీవుడ్‌ స్టార్​ యాక్టర్​తో మంచు విష్ణు - ప్రారంభించనున్న కొత్త ప్రాజెక్ట్‌! - VISHNU MANCHU WILL SMITH

Will Smith Vishnu Manchu ( source Associated Press and ETV Bharat )