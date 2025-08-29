Hero Vishal Engagement : ప్రముఖ నటుడు విశాల్ ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నారు. నటి సాయి ధన్షికను శుక్రవారం నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. ఆగస్టు 29న విశాల్ 47వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చెన్నైలో తన నివాసంలో సన్నిహిత బంధువులు, మిత్రుల సమక్షంలో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని విశాల్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. తన పుట్టినరోజు నాడు శుభవార్త చెబుతానన్న విశాల్ ఎట్టకేలకు మాట నిలబెట్టుకున్నారు.
మొత్తానికి ఇప్పుడు తన బ్యాచిలర్ లైఫ్కు మరికొద్దిరోజుల్లో గుడ్బై చెప్పనున్నారు. అయితే దాదాపు 20 ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న విశాల్, ఇంకా ఒక ఇంటివాడు కాకపోవడం ఆయన అభిమానులను తీవ్రంగా బాధించింది. పలువురు హీరోయిన్లతో విశాల్కు ఆయనకు ఎఫైర్స్ ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో ఊహాగానాలు వినిపించాయి. అభినయ, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్, లక్ష్మీమీనన్ తదితరులతో విశాల్ డేటింగ్ చేసినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి. అయితే అవన్నీ రూమర్స్గానే మిగిలిపోయాయి.
Thank u all u darlings from every nook and corner of this universe for wishing and blessing me on my special birthday. Happy to share the good news of my #engagement that happend today with @SaiDhanshika amidst our families.feeling positive and blessed. Seeking your blessings and… pic.twitter.com/N417OT11Um— Vishal (@VishalKOfficial) August 29, 2025
కొద్దిరోజుల క్రితం తాను ఒకరితో రిలేషన్లో ఉన్నానని, త్వరలోనే ఆమె ఎవరో బయట పెడతానని చెప్పి ఒక్కసారిగా షాకిచ్చారు విశాల్. ఆ తర్వాత యోగిత మూవీ ఈవెంట్కు చీఫ్ గెస్ట్గా హాజరైన విశాల్, ఆ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్న సాయి ధన్సికను త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు మీడియా ఎదుట ప్రకటించారు. అయితే దశాబ్థాల కల అయిన నడిగర్ సంఘం భవనం పూర్తయ్యాకే తాను పెళ్లి చేసుకుంటానని విశాల్ అప్పట్లో శపథం చేశారు.
ఇలాంటి దశలో సాయి ధన్సికను పెళ్లాడబోతున్నట్లుగా స్వయంగా ప్రకటించడంతో అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అయితే తంజావూరుకు చెందిన సాయి ధన్సిక 2009లో పేరణ్మాయితో కోలీవుడ్లో అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత అరవణ్, పరదేశి వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించారు. సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన కబాలీలో ఆయనకు కూతురిగా నటించి పాపులర్ అయ్యారు. షికారు, అంతిమ తీర్పు, దక్షిణ వంటి చిత్రాలతో తెలుగు వారిని కూడా ఆకట్టుకున్నారు.
ఎనిమిదేళ్లుగా ఏళ్లుగా విశాల్- సాయి ధన్సిక రిలేషన్లో ఉన్నప్పటికీ తమ బంధాన్ని సీక్రెట్గా ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వీరిద్దరూ కలిసి ఒక్క సినిమా కూడా చేయకుండానే ఎలా ప్రేమలో పడ్డారని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతూనే ఉంటోంది. ఓ సభలో సాయి ధన్సికపై కొన్ని కామెంట్స్ రావడంతో ఆమె ఏడచారు. అప్పుడు విశాల్ అండగా నిలిచారు. ఆ వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తూ మాట్లాడారు. ఆ తర్వాతవిశాల్- సాయి ధన్సికల మధ్య కేవలం పరిచయంగా ఉన్న స్నేహం ప్రేమగా మారిందనే సమాచారం.
అయితే సాయి ధన్సికను పెళ్లాడబోతున్నట్లుగా విశాల్ ప్రకటించినా, వీరిద్దరి పెళ్లి ఇప్పట్లో జరుగుతుందోనని అంతా అనుమానపడ్డారు. నడిగర్ సంఘం భవనం పూర్తి కాకపోవడమే దీనికి కారణం. ఆగస్ట్ 29వ తేదీన విశాల్ పుట్టినరోజు కావడంతో ఆయన పెళ్లిపై ఏదో ఒక అప్డేట్ ఉంటుందని అభిమానులు ముందే భావించారు. ఇప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుని పిక్స్ షేర్ చేశారు. దీంతో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు కొత్త జంటకు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.