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విజయ్ '69' మూవీ టైటిల్ ఫిక్స్- 'జననాయకుడిగా దళపతి' - VIJAY THALAPATHY 69

విజయ్ దళపతి 69 మూవీ టైటిల్ ఔట్- సినిమా పేరేంటంటే?

Vijay Thalapathy 69
Vijay Thalapathy 69 (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : Jan 26, 2025, 11:23 AM IST

Vijay Thalapathy 69 : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి లేటెస్ట్​ సినిమా 'దళపతి 69' కోసం అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్​ నుంచి రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా అప్డేట్ ఇచ్చారు. శనివారం ఈ సినిమా టైటిల్ రివీల్ చేశారు.

ఈ సినిమాకు 'జన నాయకన్' (జన నాయకుడు) అనే టైటిల్ ఖరారు చేసినట్లు ప్రకటించారు. హెచ్ వినోథ్ ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ బాబీ దేఓల్ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమా రూపొందుతోంది.

Vijay Thalapathy 69 : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి లేటెస్ట్​ సినిమా 'దళపతి 69' కోసం అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్​ నుంచి రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా అప్డేట్ ఇచ్చారు. శనివారం ఈ సినిమా టైటిల్ రివీల్ చేశారు.

ఈ సినిమాకు 'జన నాయకన్' (జన నాయకుడు) అనే టైటిల్ ఖరారు చేసినట్లు ప్రకటించారు. హెచ్ వినోథ్ ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ బాబీ దేఓల్ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమా రూపొందుతోంది.

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