విజయ్- రష్మిక హాలిడే లవ్ స్టోరీ తెలుసా? ఈ సీక్రెట్ హింట్స్ గమనించారా?
విజయ్ రష్మికల ప్రేమకథ టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్ - సీక్రెట్ వెకేషన్స్, ఒకే లొకేషన్స్తో ఇచ్చిన హింట్స్
Published : October 7, 2025 at 1:08 PM IST
Vijay Rashmika Love Story : టాలీవుడ్లో కొన్ని ప్రేమకథలు ఓపెన్ బుక్ లాంటివి. మొదటి రోజు నుంచే అందరికీ తెలిసిపోతాయి, మరికొందరేమో వాళ్లే అఫీషియల్గా చెప్పేస్తారు. కానీ మరికొన్ని ప్రేమకథలు థ్రిల్లింగ్ సస్పెన్స్ సినిమా చూసినట్టు ఉంటాయి. ప్రతీ సీన్లో ఒక హింట్, ప్రతీ ఫొటోలో ఒక మిస్టరీ. వాళ్లు అవుననరు, అలా అని కాదనరు. సరిగ్గా అలాంటి ఒక క్యూరియాసిటీతో నిండిన లవ్ స్టోరీనే మన 'రౌడీ' విజయ్ దేవరకొండ, 'నేషనల్ క్రష్' రష్మిక మందన'లది.
వీరి బంధం గురించి ఏ ప్రెస్ మీట్లోనూ అధికారికంగా చెప్పలేదు, ఏ ఇంటర్వ్యూలోనూ ఒప్పుకోలేదు. కానీ వీళ్ల సీక్రెట్ వెకేషన్స్, ఎయిర్పోర్ట్ లుక్స్, ఒకరి బట్టలు మరొకరు వేసుకోవడాలు ఇలా ప్రతీ అడుగులో ఫ్యాన్స్కు కావాల్సినంత క్లారిటీ ఇస్తూనే వచ్చారు. రీసెంట్గా సీక్రెట్ ఎంగేజ్మెంట్తో ఆ సస్పెన్స్కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి, తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసిన ఈ జంట ప్రేమ ప్రయాణం ఎలా సాగిందో చూద్దాం.
సైలెంట్ వెకేషన్స్తో హింట్స్
విజయ్, రష్మికల ప్రేమకథకు పునాది పడింది వాళ్ల సీక్రెట్ వెకేషన్స్లోనే. ముఖ్యంగా మాల్దీవ్స్ ట్రిప్ వీరి రిలేషన్షిప్లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. ఇద్దరూ ఒకేసారి మాల్దీవ్స్కు వెళ్లారు, కానీ ఒక్క ఫోటో కూడా కలిపి పోస్ట్ చేయలేదు. విజయ్ తన పూల్ సైడ్ విల్లాలో చిల్ అవుతున్న ఫోటో పెడితే, కొన్ని గంటల తర్వాత రష్మిక కూడా అచ్చం అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫోటోనే తన ఇన్స్టాలో షేర్ చేసింది. ఇక ఫ్యాన్స్ ఊరుకుంటారా? ఇద్దరి ఫోటోలను పక్కపక్కన పెట్టి, ఆ వెనకున్న చెట్లు, పూల్ డిజైన్, ఫ్లోరింగ్ అంతా ఒకటేనని కనిపెట్టేశారు. అసలు హైలైట్ ఏంటంటే, రష్మిక పెట్టుకున్న ఒక స్టైలిష్ సన్ గ్లాసెస్, అంతకుముందు విజయ్ వాడినవేనని ఫ్యాన్స్ ఆధారాలతో సహా నిరూపించారు. ఇది ఒక్క ట్రిప్తో ఆగలేదు, గోవా, దుబాయ్ ఇలా చాలా ట్రిప్స్లో ఇదే ఫార్ములా రిపీట్ అయింది. విడివిడిగా వెళ్లడం, వేర్వేరుగా ఫోటోలు పెట్టడం, కానీ లొకేషన్ మాత్రం ఒక్కటే. ఇది ఫ్యాన్స్కు వాళ్లు ఇస్తున్న ఒక సైలెంట్ సిగ్నల్. "మేం కలిసే ఉన్నాం, కానీ అది మా పర్సనల్ స్పేస్" అని చెప్పకనే చెప్పారు.
ఒకే లొకేషన్, వేర్వేరు పోస్టులు
ఈ డిజిటల్ యుగంలో ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి మాటలతో పనిలేదు, ఒకే లొకేషన్లో ఉంచి వేర్వేరుగా పోస్టులు పెడితే చాలు. ఈ టెక్నిక్ను విజయ్ రష్మికల కన్నా బాగా ఎవరూ వాడలేదేమో! వాళ్ల సోషల్ మీడియా ఒక పజిల్ గేమ్లా ఉండేది. ఈ గేమ్లో వాళ్లు ఇచ్చే క్లూస్ను ఫ్యాన్స్ డీకోడ్ చేసేవారు. ఉదాహరణకు, ముంబయిలోని ఒక ఫేమస్ రెస్టారెంట్లో విజయ్ లంచ్ చేస్తున్న ఫోటో పెడితే, అదే రోజు సాయంత్రం రష్మిక అదే రెస్టారెంట్ బయట తన ఫ్రెండ్స్తో దిగిన ఫోటో పెట్టేది. వాళ్లు ఎక్కడున్నారో చెప్పరు, ఎవరితో ఉన్నారో చెప్పరు, కానీ ఇద్దరూ ఒకే చోట, ఒకే సమయంలో ఉన్నారనే హింట్ మాత్రం పక్కాగా ఇచ్చేవారు. ఇది వాళ్ల మధ్య ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ను, వాళ్ల బంధాన్ని ఎంత పర్సనల్గా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారో తెలిపింది. ఈ సోషల్ మీడియా స్ట్రాటజీనే వాళ్ల రిలేషన్షిప్పై బజ్ను ఎప్పుడూ తగ్గకుండా చేసింది. వాళ్లు ఏమీ చెప్పకుండానే అందరితో వాళ్ల ప్రేమ గురించి మాట్లాడించారు.
What SM is guessed exactly after that the news where come true soon vijay & rashmika going to marry advance wishes #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna 💒 pic.twitter.com/hAyDv3eSQw— Love& thunder ⚡ (@iamthethor21) October 3, 2025
ఎయిర్పోర్ట్ లుక్స్, ఫ్యామిలీ బాండింగ్!
వెకేషన్స్ సంగతి పక్కన పెడితే, వీరిద్దరూ కలిసి కెమెరా కంటికి చిక్కింది ఎక్కువగా ఎయిర్పోర్ట్స్లోనే. ఒకే ఫ్లైట్లో వెళ్తూ, ఒకే కారులో ఎయిర్పోర్ట్కు రావడం చాలాసార్లు జరిగింది. మీడియా కంట పడగానే ఒకరికొకరు సంబంధం లేనట్టు దూరంగా నడిచినా, వాళ్ల మధ్య ఉన్న కంఫర్ట్ లెవెల్, ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నీ పట్టించేశాయి. ఇదిలా ఉంటే, వీరి బంధం మరో మెట్టు ఎక్కిందని ఫ్యాన్స్కి క్లారిటీ వచ్చింది విజయ్ ఫ్యామిలీతో రష్మిక కనిపించినప్పుడే. విజయ్ ఇంట్లో జరిగిన చాలా ఫంక్షన్స్లో, పండుగ సెలబ్రేషన్స్లో రష్మిక భాగమైంది. ముఖ్యంగా, విజయ్ తల్లి మాధవి, రష్మికకు ప్రేమగా ఒక పట్టుచీరను బహుమతిగా ఇవ్వడం, ఆ చీరలో రష్మిక ఫోటోను పోస్ట్ చేయడం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం. అది కేవలం ఒక బహుమతి కాదు, తమ ఇంటి కోడలిగా రష్మికను అంగీకరిస్తున్నామనే ఒక బలమైన సంకేతం. ఆ ఒక్క ఫోటోతో వీరి బంధానికి రెండు కుటుంబాల ఆశీస్సులు ఉన్నాయని అందరికీ అర్థమైపోయింది.
#Rashmika participated in #VijayDevarakonda Mother's 50th birthday celebrations pic.twitter.com/vXmPzptPGx— @Yeruvaka99 - Bujji (@Yeruvaka99) September 24, 2020
నా డ్రెస్ నీది నీ క్యాప్ నాది
రిలేషన్షిప్లో ఉన్న ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఏ స్థాయిలో ఉందో చెప్పడానికి వాళ్లు షేర్ చేసుకునే చిన్న చిన్న వస్తువులే పెద్ద ఉదాహరణ. ఈ విషయంలో విజయ్, రష్మికలు ఎన్నోసార్లు ఫ్యాన్స్కు దొరికిపోయారు. ఒక వెకేషన్లో విజయ్ ధరించిన ఒక కలర్ఫుల్ ప్రింటెడ్ షర్ట్, కొన్ని రోజుల తర్వాత రష్మిక అదే షర్ట్ను ఒక ఓవర్ సైజ్ డ్రెస్లా వేసుకుని కనిపించడం ఫ్యాన్స్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇక విజయ్ తరచూ పెట్టుకునే ఒక బీనీ క్యాప్ (ఉలెన్ క్యాప్), మరో సందర్భంలో రష్మిక తలపై దర్శనమిచ్చింది. ఇలా ఒకరి బట్టలు, యాక్సెసరీలు మరొకరు మార్చుకోవడం అనేది వాళ్ల మధ్య ఉన్న చనువును, సాన్నిహిత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇది "మేమిద్దరం ఒకటే" అని చెప్పే ఒక క్యూట్ సిగ్నల్. ఈ చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా ఫ్యాన్స్ ఎంతో జాగ్రత్తగా గమనించి, వాళ్ల ప్రేమకథలో కూడా ముఖ్యమైన ఘట్టాలుగా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేశారు. ఈ డ్రెస్ షేరింగ్ మూమెంట్స్ వాళ్ల బంధాన్ని మరింత హైలైట్ చేశాయి.
Rashmika is wearing Vijay’s shades which He wore at the airport yesterday 🙈. That means ViRosh are in Maldives 🥳❤️🥺#Virosh #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/te9w67M0hH— Tisha Creations (@tsxcreations_) October 8, 2022
ఫ్యాన్స్ను ఊరించి ఫైనల్గా రింగ్ తొడిగి
ఇలా కొన్నేళ్లుగా ఫ్యాన్స్తో దోబూచులాడిన ఈ జంట, చివరికి తమ ప్రేమను మళ్లీ అదే ట్విస్టుతో ఎంగేజ్మెంట్తో కొనసాగించారు. మాల్దీవ్స్ వెకేషన్స్లో మొదలైన హింట్స్, ఎయిర్పోర్ట్ స్పాటింగ్స్, ఫ్యామిలీ మీట్స్, డ్రెస్ షేరింగ్స్ ఇలా ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాల ప్రయాణం చివరికి ఎంగేజ్మెంట్ అనే అందమైన మజిలీకి చేరుకుంది. వాళ్ల ప్రేమను వాళ్లు ఎప్పుడూ మాటల్లో చెప్పలేదు, చాలా సైలెంట్గా, గౌరవంగా కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. తమ పర్సనల్ లైఫ్ను పబ్లిక్ చేయకుండా, అదే సమయంలో ఫ్యాన్స్ను నిరాశపరచకుండా బ్యాలెన్స్ చేయడం ఎలాగో ఈ జంటకు బాగా తెలుసు. అందుకే, వాళ్ల ఎంగేజ్మెంట్ కూడా ప్రైవసీగా సింపుల్గా జరిగింది. ఇక ఫ్యాన్ మాకు ఎప్పుడో ఈ విషయం తెలుసు, దీనికోసమే వెయిటింగ్ అని సంబరపడ్డారు. 'గీత గోవిందం'లో ఆన్ స్క్రీన్పై మ్యాజిక్ చేసిన ఈ జంట, ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో ఒక్కటవ్వడంతో వారి ప్రేమకథ పరిపూర్ణమైంది. వారి బంధం ఎప్పటికీ ఇలాగే 'రౌడీ'గా, 'క్యూట్'గా ఉండాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.