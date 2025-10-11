'రౌడీ జనార్ధన్' సినిమా షురూ- హీరోయిన్గా నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్!
రౌడీ జనార్ధన్ ప్రారంభం – విజయ్ దేవరకొండ కొత్త జోష్లో!
Published : October 11, 2025 at 1:13 PM IST
Vijay Devarakonda New Movie Update : ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తిరిగి రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ కొత్త సినిమా పట్టాలెక్కించారు. తన కొత్త సినిమా 'రౌడీ జనార్ధన్' శనివారం అధికారిక లాంఛనాలతో ప్రారంభం అయ్యింది. హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. దీంతో విజయ్ వరుస సినిమా షూటింగ్లతో వచ్చే ఏడాది వరకు బిజీగా ఉండనున్నారు.
VD 15 జోష్
రాజావారు రాణివారు ఫేమ్ రవికిరణ్ కోల ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ కీర్తి సురేశ్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ కాంబినేషన్ మొదటిసారి స్క్రీన్పై కనిపించనుంది. దీంతో అభిమానుల్లో కొత్త ఫీలింగ్ కూడా కలగనుంది. ఈ లాంఛ్ ఈవెంట్కు ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సినిమాకు క్లాప్ కొట్టారు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. విజయ్, దిల్ రాజు కాంబోలో మరోసారి జతకానున్నారు. గతంలో ఈ బ్యానర్లో వచ్చిన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ అందుకోలేకపోయింది. ఈసారి విజయ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ కొట్టాలని భావిస్తున్నారు.
Stars : Vijay Devarakonda - Keerthy Suresh
Direction : Ravi Kiran Kola (Raja Vaaru Rani Gaaru)
రఫ్ అండ్ స్టన్నింగ్ స్టైల్లో
ఈ సినిమాకు క్రిస్టో సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆయనకు ఇదే తెలుగులో తొలి సినిమా. విలన్ పాత్ర కోసం బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడిని రప్పించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ నెల 16నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలై, వచ్చే ఏడాది సమ్మర్ రిలీజ్ లక్ష్యంగా టీమ్ ముందుకెళ్తోంది. రాయలసీమ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఈ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లో విజయ్ కొత్త లుక్తో, రఫ్ అండ్ స్టన్నింగ్ స్టైల్లో కనిపించబోతున్నారు. వరుస ఫ్లాప్స్తో ఇబ్బంది పడుతున్న రౌడీ బాయ్ ఈ సినిమా ద్వారా మళ్లీ తన సత్తా చూపించాలని ఫిక్స్ అయ్యారు.
ఇకపోతే విజయ్ మరోవైపు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో కూడా ఓ సినిమా చేస్తుండగా, ఈ రెండింటిపైనే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా వచ్చిన కింగ్డమ్కు మిక్స్డ్ టాక్ రావడంతో, ఇప్పుడు విజయ్కు ఒక క్లీన్ హిట్ తప్పనిసరి అయింది. పెళ్లికి ముందే విజయ్ సాలిడ్ సక్సెస్ అందుకోవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు!
అనుకున్నదే అయ్యింది!
మొదట్నుంచీ విజయ్- రష్మిక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారన్న ఉన్న సందేహాలే ఇటీవల నిజమయ్యయ్యాయి. గతంలో మాల్దీవులు వెకేషన్స్లో మొదలైన హింట్స్, ఎయిర్పోర్ట్ స్పాటింగ్స్, ఫ్యామిలీ మీట్స్, డ్రెస్ షేరింగ్స్ ఇలా ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాల ప్రయాణం చివరికి ఎంగేజ్మెంట్ అనే అందమైన మజిలీకి చేరుకుంది. వాళ్ల ప్రేమను వాళ్లు ఎప్పుడూ మాటల్లో చెప్పలేదు, చాలా సైలెంట్గా, గౌరవంగా కాపాడుకుంటూ వచ్చారు.
తమ పర్సనల్ లైఫ్ను పబ్లిక్ చేయకుండా, అదే సమయంలో ఫ్యాన్స్ను నిరాశపరచకుండా బ్యాలెన్స్ చేయడం ఎలాగో ఈ జంటకు బాగా తెలుసు. అందుకే, వాళ్ల ఎంగేజ్మెంట్ కూడా ప్రైవసీగా సింపుల్గా జరిగింది. ఇక ఫ్యాన్ మాకు ఎప్పుడో ఈ విషయం తెలుసు, దీనికోసమే వెయిటింగ్ అని సంబరపడ్డారు. 'గీత గోవిందం'లో ఆన్ స్క్రీన్పై మ్యాజిక్ చేసిన ఈ జంట, ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో ఒక్కటవ్వడంతో వారి ప్రేమకథ పరిపూర్ణమైంది. వారి బంధం ఎప్పటికీ ఇలాగే 'రౌడీ'గా, 'క్యూట్'గా ఉండాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
