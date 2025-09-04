ETV Bharat / entertainment

విజయ్​- రష్మిక జంటగా కొత్త సినిమా- 6ఏళ్ల తర్వాత స్క్రీన్ షేర్​!! - VIJAY RASHMIKA MANDANNA MOVIE

రాహుల్ సంకీర్తన్​ దర్శకత్వంలో వీరిద్దరూ నటించనున్నట్లు సమాచారం.

Vijay Devarakonda Rashmika New Movie
Vijay Devarakonda Rashmika New Movie (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read

Vijay Devarakonda Rashmika New Movie : విజయ్​ దేవరకొండ, రష్మిక మంధాన్న ఇద్దరు ప్రేమలో ఉన్నారనే రూమర్స్​ వస్తున్న వేళ మళ్లీ కలిసి నటించనున్నారట. దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి మరోసారి స్క్రీన్​ షేర్ చేసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాహుల్ సంకీర్తన్​ దర్శకత్వంలో వీరిద్దరూ నటించనున్నట్లు సమాచారం. VD 14 టైటిల్​తో ఇది తెరకెక్కుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను ఇప్పటికే ఖరారైనా, ఇందులో హీరోయిన్ ఎవరనేది ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే వీరిద్దరూ తొలిసారిగా 2018లో గీతా గోవిందంతో కలిసి నటించగా, ఏడాది తర్వాత డియర్​ కామ్రెడ్​లోనూ జంటగా కనిపించారు.

VD14 అప్డేట్!
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఓ పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. బ్రిటిష్​ పాలనలోని 1800కాలం నాటి కథతో ఈ సినిమా వస్తున్నట్లు సినీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో విజయ్​ రాయలసీమలోని ఓ గ్రామీణ నేపథ్యంలో కనిపించనున్నారని టాక్. తొలిసారిగా విజయ్ దేవరకొండ ఇలాంటి తరహా చిత్రాల్లో నటించనున్నారు. బలమైన కథతో పాటు భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో స్క్రిప్ట్​ రాసినట్లు సమాచారం.

మరోవైపు దర్శకుడు రాహుల్ సంకీర్తన్​ ఇప్పటికే విజయ్​ దేవరకొండతో కలిసి పనిచేశారు. వీరిద్దరి కలయికలో 2018లో విడుదలైన 'టాక్సీవాలా' హిట్​ గా నిలిచింది. ఇక టెక్నికల్ డిపార్ట్​మెంట్​ విషయానికొస్తే అంతర్జాతీయ సినిమాటోగ్రాఫర్​ ఎరిక్​ గౌటిర్​ కెమెరామెన్​గా పనిచేయనున్నారట. అజయ్​- అతుల్ దీనికి సంగీతం అందిచనున్నట్లు సమాచారం. విజయ్​, రష్మికతో పాటు హాలీవుడ్​ స్టార్​ అర్నాల్డ్​ వోస్లు నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి.

విజయ్ దేవరకొండ ఇటీవల 'కింగ్డమ్' సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. 2025 జులై 24న ఈ సినిమా రిలీజైంది. గతేడాది మృణాల్ ఠాకూర్ సరసన 'ది ఫ్యామిలీ స్టార్' తోపాటు, ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన 'కల్కి 2898 ఏడీ'లో కీలక పాత్రలో కనిపించి సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఇక ప్రస్తుతం VD14తో పాటు SVC బ్యానర్​లో 59వ సినిమాగా రూపొందుతున్న 'రౌడీ జనార్థన్' లోనూ విజయ్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలకు సంబంధించి అఫిషియల్ అప్డేట్స్ త్వరలోనే రానున్నాయి.

రష్మిక సినిమాల విషయానికి వస్తే
రష్మిక ప్రస్తుతం లేడీ ఓరియంటేడెట్ సినిమా అయిన 'ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌'లో నటిస్తున్నారు. రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతోపాటు బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో ఆయుష్మాన్‌ ఖురానాకు జంటగా 'థామా'లోనూ రష్మిక యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆదిత్య సర్పోత్ దార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే రవీంద్ర పూలే దర్శకత్వంలో ఇటీవలే​ 'మైసా' సినిమా ఆనౌన్స్ చేశారు. ఇది పాన్ఇండియా రేంజ్​లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రానుంది.

మరోవైపు కొద్దికాలంగా విజయ్- రష్మిక రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నారని, త్వరలోనే ఈ ఇద్దరూ పెళ్లి కూడా చేసుకోనున్నరని ప్రచారం నడుస్తోంది. రష్మికకు కూడా విజయ్ ఫ్యామిలీతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఈ వార్తలు నిజమేనని టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా కలిసి హాలీడేలకు వెళ్లడం, ఒకే కారులో కనిపించడం వల్ల వీళ్లు డేటింగ్​లో ఉన్నారన్న ఊహాగానాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, దీనిపై వీళ్లిద్దరూ ఇప్పటి దాకా స్పందించలేదు.

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

'మనం కొట్టినమ్'- 'కింగ్డమ్'పై​ రష్మిక స్పెషల్ ట్వీట్​

Vijay Devarakonda Rashmika New Movie : విజయ్​ దేవరకొండ, రష్మిక మంధాన్న ఇద్దరు ప్రేమలో ఉన్నారనే రూమర్స్​ వస్తున్న వేళ మళ్లీ కలిసి నటించనున్నారట. దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి మరోసారి స్క్రీన్​ షేర్ చేసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాహుల్ సంకీర్తన్​ దర్శకత్వంలో వీరిద్దరూ నటించనున్నట్లు సమాచారం. VD 14 టైటిల్​తో ఇది తెరకెక్కుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను ఇప్పటికే ఖరారైనా, ఇందులో హీరోయిన్ ఎవరనేది ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే వీరిద్దరూ తొలిసారిగా 2018లో గీతా గోవిందంతో కలిసి నటించగా, ఏడాది తర్వాత డియర్​ కామ్రెడ్​లోనూ జంటగా కనిపించారు.

VD14 అప్డేట్!
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఓ పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. బ్రిటిష్​ పాలనలోని 1800కాలం నాటి కథతో ఈ సినిమా వస్తున్నట్లు సినీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో విజయ్​ రాయలసీమలోని ఓ గ్రామీణ నేపథ్యంలో కనిపించనున్నారని టాక్. తొలిసారిగా విజయ్ దేవరకొండ ఇలాంటి తరహా చిత్రాల్లో నటించనున్నారు. బలమైన కథతో పాటు భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో స్క్రిప్ట్​ రాసినట్లు సమాచారం.

మరోవైపు దర్శకుడు రాహుల్ సంకీర్తన్​ ఇప్పటికే విజయ్​ దేవరకొండతో కలిసి పనిచేశారు. వీరిద్దరి కలయికలో 2018లో విడుదలైన 'టాక్సీవాలా' హిట్​ గా నిలిచింది. ఇక టెక్నికల్ డిపార్ట్​మెంట్​ విషయానికొస్తే అంతర్జాతీయ సినిమాటోగ్రాఫర్​ ఎరిక్​ గౌటిర్​ కెమెరామెన్​గా పనిచేయనున్నారట. అజయ్​- అతుల్ దీనికి సంగీతం అందిచనున్నట్లు సమాచారం. విజయ్​, రష్మికతో పాటు హాలీవుడ్​ స్టార్​ అర్నాల్డ్​ వోస్లు నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి.

విజయ్ దేవరకొండ ఇటీవల 'కింగ్డమ్' సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. 2025 జులై 24న ఈ సినిమా రిలీజైంది. గతేడాది మృణాల్ ఠాకూర్ సరసన 'ది ఫ్యామిలీ స్టార్' తోపాటు, ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన 'కల్కి 2898 ఏడీ'లో కీలక పాత్రలో కనిపించి సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఇక ప్రస్తుతం VD14తో పాటు SVC బ్యానర్​లో 59వ సినిమాగా రూపొందుతున్న 'రౌడీ జనార్థన్' లోనూ విజయ్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలకు సంబంధించి అఫిషియల్ అప్డేట్స్ త్వరలోనే రానున్నాయి.

రష్మిక సినిమాల విషయానికి వస్తే
రష్మిక ప్రస్తుతం లేడీ ఓరియంటేడెట్ సినిమా అయిన 'ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌'లో నటిస్తున్నారు. రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతోపాటు బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో ఆయుష్మాన్‌ ఖురానాకు జంటగా 'థామా'లోనూ రష్మిక యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆదిత్య సర్పోత్ దార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే రవీంద్ర పూలే దర్శకత్వంలో ఇటీవలే​ 'మైసా' సినిమా ఆనౌన్స్ చేశారు. ఇది పాన్ఇండియా రేంజ్​లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రానుంది.

మరోవైపు కొద్దికాలంగా విజయ్- రష్మిక రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నారని, త్వరలోనే ఈ ఇద్దరూ పెళ్లి కూడా చేసుకోనున్నరని ప్రచారం నడుస్తోంది. రష్మికకు కూడా విజయ్ ఫ్యామిలీతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఈ వార్తలు నిజమేనని టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా కలిసి హాలీడేలకు వెళ్లడం, ఒకే కారులో కనిపించడం వల్ల వీళ్లు డేటింగ్​లో ఉన్నారన్న ఊహాగానాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, దీనిపై వీళ్లిద్దరూ ఇప్పటి దాకా స్పందించలేదు.

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

'మనం కొట్టినమ్'- 'కింగ్డమ్'పై​ రష్మిక స్పెషల్ ట్వీట్​

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY RASHMIKA NEW MOVIEVIJAY DEVARAKONDA NEW MOVIEVIJAY RASHMIKA MOVIESVIJAY DEVARAKONDA RASHMIKA MOVIEVIJAY RASHMIKA MANDANNA MOVIE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మినపప్పును రుబ్బితేనే కాదు, మిక్సీలో పట్టినా సూపర్ "వడలు" - నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.