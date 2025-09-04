Vijay Devarakonda Rashmika New Movie : విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మంధాన్న ఇద్దరు ప్రేమలో ఉన్నారనే రూమర్స్ వస్తున్న వేళ మళ్లీ కలిసి నటించనున్నారట. దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి మరోసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాహుల్ సంకీర్తన్ దర్శకత్వంలో వీరిద్దరూ నటించనున్నట్లు సమాచారం. VD 14 టైటిల్తో ఇది తెరకెక్కుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఇప్పటికే ఖరారైనా, ఇందులో హీరోయిన్ ఎవరనేది ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే వీరిద్దరూ తొలిసారిగా 2018లో గీతా గోవిందంతో కలిసి నటించగా, ఏడాది తర్వాత డియర్ కామ్రెడ్లోనూ జంటగా కనిపించారు.
VD14 అప్డేట్!
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఓ పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. బ్రిటిష్ పాలనలోని 1800కాలం నాటి కథతో ఈ సినిమా వస్తున్నట్లు సినీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో విజయ్ రాయలసీమలోని ఓ గ్రామీణ నేపథ్యంలో కనిపించనున్నారని టాక్. తొలిసారిగా విజయ్ దేవరకొండ ఇలాంటి తరహా చిత్రాల్లో నటించనున్నారు. బలమైన కథతో పాటు భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో స్క్రిప్ట్ రాసినట్లు సమాచారం.
మరోవైపు దర్శకుడు రాహుల్ సంకీర్తన్ ఇప్పటికే విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి పనిచేశారు. వీరిద్దరి కలయికలో 2018లో విడుదలైన 'టాక్సీవాలా' హిట్ గా నిలిచింది. ఇక టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికొస్తే అంతర్జాతీయ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎరిక్ గౌటిర్ కెమెరామెన్గా పనిచేయనున్నారట. అజయ్- అతుల్ దీనికి సంగీతం అందిచనున్నట్లు సమాచారం. విజయ్, రష్మికతో పాటు హాలీవుడ్ స్టార్ అర్నాల్డ్ వోస్లు నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి.
విజయ్ దేవరకొండ ఇటీవల 'కింగ్డమ్' సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. 2025 జులై 24న ఈ సినిమా రిలీజైంది. గతేడాది మృణాల్ ఠాకూర్ సరసన 'ది ఫ్యామిలీ స్టార్' తోపాటు, ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన 'కల్కి 2898 ఏడీ'లో కీలక పాత్రలో కనిపించి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఇక ప్రస్తుతం VD14తో పాటు SVC బ్యానర్లో 59వ సినిమాగా రూపొందుతున్న 'రౌడీ జనార్థన్' లోనూ విజయ్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలకు సంబంధించి అఫిషియల్ అప్డేట్స్ త్వరలోనే రానున్నాయి.
రష్మిక సినిమాల విషయానికి వస్తే
రష్మిక ప్రస్తుతం లేడీ ఓరియంటేడెట్ సినిమా అయిన 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్'లో నటిస్తున్నారు. రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతోపాటు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానాకు జంటగా 'థామా'లోనూ రష్మిక యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆదిత్య సర్పోత్ దార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే రవీంద్ర పూలే దర్శకత్వంలో ఇటీవలే 'మైసా' సినిమా ఆనౌన్స్ చేశారు. ఇది పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రానుంది.
మరోవైపు కొద్దికాలంగా విజయ్- రష్మిక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారని, త్వరలోనే ఈ ఇద్దరూ పెళ్లి కూడా చేసుకోనున్నరని ప్రచారం నడుస్తోంది. రష్మికకు కూడా విజయ్ ఫ్యామిలీతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఈ వార్తలు నిజమేనని టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా కలిసి హాలీడేలకు వెళ్లడం, ఒకే కారులో కనిపించడం వల్ల వీళ్లు డేటింగ్లో ఉన్నారన్న ఊహాగానాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, దీనిపై వీళ్లిద్దరూ ఇప్పటి దాకా స్పందించలేదు.
