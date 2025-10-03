ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్- రష్మికతో విజయ్ ఎంగేజ్మెంట్- పెళ్లి ఎప్పుడంటే?
Published : October 3, 2025 at 11:05 PM IST
Vijay Rashmika Engagement : టాలీవుడ్ రూమర్డ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా విషయంలో మొదట్నుంచి జరిగిన ప్రచారం నిజమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఇద్దరూ కొంతకాలంగా రిలేషన్లో ఉన్నట్లు కథనాలు వచ్చాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం విజయ్- రష్మిక త్వరలోనే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇరు కుటుంబాలు, కొద్ది మంది బంధువుల సమక్షంలో హైదరాబాద్లో వీరి నిశ్చితార్థం శుక్రవారం జరిగినట్టు తెలిసింది. 2026 ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకోనున్నారని సమాచారం.
కాగా, ఈ ఇద్దరూ తొలిసారి గీతా గోవిందం సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. అప్పుడే ఈ ఇద్దరికీ స్నేహం కుదిరింది. ఆ స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. కొన్నేళ్లుగా అనేకసార్లు ఈ ఇద్దరి డేటింగ్ గురించి పలు వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. పలు వేడుకలకు కలిసి వెళ్లడంతో రూమర్స్ వస్తూనే ఉండేవి. ఇప్పుడు అభిమానులకు సడెన్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చినట్టైంది.