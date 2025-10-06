ETV Bharat / entertainment

విజయ్‌ దేవరకొండకు ప్రమాదం- హీరో కారును ఢీకొట్టిన బొలేరో

విజయ్‌ దేవరకొండ కారుకు ప్రమాదం

Vijay Devarakonda Accident
Vijay Devarakonda Accident (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 7:26 PM IST

Vijay Devarakonda Accident :

  • నటుడు విజయ్‌ దేవరకొండ కారుకు ప్రమాదం
  • విజయ్‌ దేవరకొండ సురక్షితం, కారు స్వల్పంగా ధ్వంసం
  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ప్రమాదం
  • విజయ్‌ దేవరకొండ కారును స్వల్పంగా ఢీకొట్టిన బొలేరో
  • తన కారు దిగి స్నేహితుడి కారులో వెళ్లిపోయిన విజయ్‌ దేవరకొండ
  • స్నేహితులతో కలిసి పుట్టపర్తికి వెళ్లి వస్తుండగా ఘటన
  • విజయ్‌ దేవరకొండ కారును ఢీకొట్టిన వాహనదారుడిపై కేసు నమోదు

VIJAY DEVARAKONDA

