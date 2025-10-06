విజయ్ దేవరకొండకు ప్రమాదం- హీరో కారును ఢీకొట్టిన బొలేరో
విజయ్ దేవరకొండ కారుకు ప్రమాదం
Vijay Devarakonda Accident (Source : ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 7:26 PM IST
Vijay Devarakonda Accident :
- నటుడు విజయ్ దేవరకొండ కారుకు ప్రమాదం
- విజయ్ దేవరకొండ సురక్షితం, కారు స్వల్పంగా ధ్వంసం
- జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ప్రమాదం
- విజయ్ దేవరకొండ కారును స్వల్పంగా ఢీకొట్టిన బొలేరో
- తన కారు దిగి స్నేహితుడి కారులో వెళ్లిపోయిన విజయ్ దేవరకొండ
- స్నేహితులతో కలిసి పుట్టపర్తికి వెళ్లి వస్తుండగా ఘటన
- విజయ్ దేవరకొండ కారును ఢీకొట్టిన వాహనదారుడిపై కేసు నమోదు