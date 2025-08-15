Venky Trivikram Movie : తెలుగు సినిమా అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న కాంబినేషన్ ఇప్పుడు తెరపైకి రానుంది. వెంకటేశ్- త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తొలిసారి సినిమా రానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్ ఈ సంవత్సరం మొదట్లోనే 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' చిత్రంతో విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన తన 77వ సినిమాకు శుక్రవారం పూజా కార్యక్రమాలతో శ్రీకారం చుట్టారు. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. వెంకీ77 ప్రాజెక్ట్ టైటిల్గా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ చిత్రం తనకెంతో ప్రత్యేకమని వెంకటేశ్ తెలిపారు.
ఇది తొలిసారి
వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ల కాంబో ఇది తొలిసారి. అయితే వీళ్లద్దరూ ఇంతకు ముందు 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్', 'మల్లీశ్వరి' సినిమాలకు కలిసి పనిచేశారు. కానీ త్రివిక్రమ్ ఆ సినిమాలకు డైరెక్టర్ కాదు. రచయిత మాత్రమే. ఇప్పుడు ఈ కాంబోలో సినిమా కావడం సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి పెంచుతోంది. ఇందులో ఇద్దరు హీరోయిన్లకు అవకాశం ఉంటుందని తెలుస్తుంది. త్రిష, నిధి అగర్వాల్, రుక్మిణి వసంత్లను ఈ కథ డిమాండ్ మేరకు తీసుకునే ఉద్ధేశంలో ఉన్నట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
8వ చిత్రం
ఈ కార్యక్రమం సినిమా టీమ్తో పాటు వీరిద్దరి దగ్గర మిత్రుల మధ్య జరిగింది. దీని తర్వాత సురేశ్ బాబు కెమెరాను లాంచ్ చేశారు. హరిక & హాసిని క్రియేషన్స్ కింద ఎస్. రాధా కృష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నిర్మాణం సంస్థలో త్రివిక్రమ్ తెరకెక్కిస్తున్న ఎనిమిదో చిత్రం ఇది. ఈ మూవీ షూటింగ్ వచ్చే నెలలో ప్రారంభమవుతుందని, 2026 వేసవిలో విడుదల అవుతుందని సమాచారం.
𝗧𝘄𝗼 𝗼𝗳 𝗧𝗲𝗹𝘂𝗴𝘂 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮’𝘀 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 𝗻𝗮𝗺𝗲𝘀 @VenkyMama & #Trivikram unite for a tale to cherish for all time ❤️#Venky77 ~ @haarikahassine Production No. 8 - #VenkateshXTrivikram was launched today with blessings and love from near and dear ones 🪔… pic.twitter.com/NvxQ3pnMPC— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) August 15, 2025
గతంలో త్రివిక్రమ్తో కలిసి విజయవంతమైన మ్యూజిక్ అందించిన తమన్ లేదా మిక్కీ జె. మేయర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తారని సమాచారం. కామెడీ, సెంటిమెంట్తో కలిసిన ఈ కథ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను మెప్పించేలా తెరకెక్కించనున్నారు. త్రివిక్రమ్ కథ ఆధారంగా వెంకటేష్ ఈ పాత్రలో నటించడం వల్ల కామెడీ, ఆసక్తికరమైన కథ సినిమాను హిట్ చేయవచ్చు అనే అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
వెెంకటేశ్ సినిమాల విషయానికి వస్తే
ఇక వెంకటేశ్ వరుస సినిమాలతో అభిమానులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. చిరంజీవి-అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో వస్తున్న మెగా 157లో అతిథి పాత్రలో మెరవనున్నారని టాక్. అలాగే దృశ్యం 3తో మరోసారి థ్రిల్ పంచనున్నారు. ఇండస్ట్రీలోని మరో స్టార్ హీరోతో ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయనున్నట్లు తెలుస్తుంది.
వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ కాంబో ఫిక్స్- షూటింగ్ ఎప్పుడంటే?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ - హాజరైన ప్రముఖులు