ప్రముఖ నటుడు​ 'మోహన్‌లాల్‌'కు దాదాసాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డు

2023 సంవత్సరానికి మోహన్‌లాల్‌కు దాదాసాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డు- మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ చిత్రాల్లో నటించిన మలయాళీ సూపర్ స్టార్​

Mohanlal Dadasaheb Phalke Award
Mohanlal Dadasaheb Phalke Award (ANI)
Published : September 20, 2025 at 6:49 PM IST

Mohanlal Dadasaheb Phalke Award : ప్రముఖ నటుడు, మలయాళీ సూపర్​స్టార్​ మోహన్​లాల్​కు 2023 సంవత్సరానికి దాదా సాహెబ్​ ఫాల్కే అవార్డు వరించింది. 1978లో 'తిరణోత్తమ్‌'తో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మోహన్‌లాల్‌ మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషలన్నీ కలిపి ఇప్పటి వరకు 360కి పైగా సినిమాల్లో నటించారు. ఈనెల 23న 71వ జాతీయ సినిమా అవార్డుల ప్రదానోత్సవం సందర్భంగా మోహన్‌లాల్‌కు దాదాసాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డు ప్రదానం చేయనున్నారు.

