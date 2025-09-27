డైరెక్టర్గా వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ - 'సరస్వతి'తో కొత్త ప్రయాణం!
Published : September 27, 2025 at 8:15 PM IST
Varalaxmi Sarathkumar Debut Director : తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వరలక్ష్మి శరత్కుమార్, తెలుగు సినిమాల్లో కూడా స్ట్రాంగ్ ఫీమేల్ లీడ్గా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె కొత్త అవతారం ఎత్తబోతున్నారు. తన సోదరి పూజ శరత్కుమార్తో కలిసి దోశా డైరీస్ పేరుతో కొత్త ప్రొడక్షన్ కంపెనీని ప్రారంభించి, 'సరస్వతి' అనే చిత్రంతో దర్శకురాలిగా రంగప్రవేశం చేస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలోనే ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించనుండగా, ప్రకాష్ రాజ్, ప్రియమణి, నవీన్ చంద్ర వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సంగీతాన్ని తమన్ అందించగా, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను వరుసగా ఎమ్. ఎడ్విన్ సకాయ్, వెంకట్ రాజెన్ నిర్వర్తిస్తున్నారు. వరలక్ష్మి గతంలో హీరోయిన్గా మాత్రమే కాకుండా, విలన్ , సపోర్టింగ్ రోల్స్లోనూ నటించి తనొక వర్సటైల్ యాక్టర్గా నిరూపించుకున్నారు. సింబు హీరోగా వచ్చిన 'పోడా పోడి' సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించి, విభిన్న పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇటీవల 'ఫీనిక్స్'లో విజయ్ సేతుపతి కొడుకు సూర్యతో కలిసి నటించినప్పటికీ, ఆ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ సాధించలేదు.
వివాహంతో మలుపు
వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన మలుపు ఆమె వివాహం. 2024లో ఆమె వ్యాపారవేత్త నికొలై సచ్దేవ్ను వివాహం చేసుకున్నారు. నికొలై ముంబయికి చెందిన బిజినెస్మాన్గా, రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర రంగాల్లో వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఈ పెళ్లితో వరలక్ష్మి వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభించారు.కాగా వివాహం అనంతరం తన కెరీర్లో కూడా కొన్ని కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. యాక్టింగ్తో పాటు నిర్మాతగా, ఇప్పుడు దర్శకురాలిగా కూడా అడుగుపెట్టడం ఆ కొత్త మార్గంలో భాగమే అని చెప్పొచ్చు.
కొత్త ప్రాజెక్ట్స్
'సరస్వతి' ప్రాజెక్ట్తో ఆమెపై ప్రేక్షకులు, సినీ వర్గాల్లో పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నెలకొన్నాయి. వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ రాబోయే ప్రాజెక్టులు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. తన సొంత ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ దోశా డైరీస్ ద్వారా దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్న 'సరస్వతి' సినిమాతో కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభించనున్నారు. ఇందులో ఆమె స్వయంగా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
అలాగే ఆమె నటిగా చేస్తోన్న మరో సినిమా 'పోలీస్ కంప్లయింట్' ఇది హారర్-థ్రిల్లర్ జాన్రాలో తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. అదేవిధంగా, నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న అంతర్జాతీయ చిత్రం 'రిజానా – ఏ కేజ్డ్ బర్డ్' లోనూ ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు వరలక్ష్మి కెరీర్లో కొత్త మలుపు తిప్పే అవకాశం ఉన్నదని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
కాగా, వరలక్ష్మీ శరత్కుమార్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సీనియర్ హీరో శరత్ కుమార్ కూతురిగా సినిమాల్లోకి అరంగేట్రం చేసింది. తమిళం, తెలుగు ఇలా అన్ని పలు భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ కెరీర్లో ముందుకెళ్తోంది. ముందు హీరోయిన్గానే ఎంట్రీ ఇచ్చినా ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మారిపోయింది. చెల్లిగా, అక్కగా నటిస్తూ చివరిగా విలన్గా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే టాలీవుడ్లో పవర్ ఫుల్ లేడీ విలన్గా తెలుగు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. క్రాక్, వీరసింహారెడ్డి, హనుమాన్ సహా తదితర చిత్రాలతో మెప్పించింది.
