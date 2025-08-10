Hindutva Cinema Trend : మొన్న కన్నప్ప, నిన్న హరిహర వీరమల్లు, నేడు జటాధర. ఇలా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ఆథ్యాత్మిక నేపథ్యంలో చిత్రాలు తెరకెక్కించడానికి మేకర్స్ ఆసక్తి చూసిస్తున్నారు. కమర్షియల్ మాస్ సినిమాలకు బదులుగా, హిందుత్వం, మైథలాజీ, ధర్మం ఆధారంగా సినిమాలు తెరకెక్కించే ట్రెండ్ ఎక్కువవుతోంది. గతంలో అఖండ, కల్కి వంటి సినిమాలు విజయవంతం కావడంతో దర్శకులు మరింత సీరియస్గా మైథలాజికల్ కాన్సెప్ట్లపై దృష్టి పెట్టారు. ఇలా రానున్న రెండేళ్లలో టాలీవుడ్లో ఇదే తరహాలో పలు సినిమాలు పాన్ఇండియా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. అవేంటంటే
మిరాయ్ – తేజ సజ్జ
హనుమాన్తో భారీ విజయం అందుకున్న తేజ సజ్జ మరోసారి, అదే జాన్రా సినిమాతో రానున్నారు. కార్తిక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో మిరాయ్ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో శక్తి, దేవతా తత్త్వాలతో కూడిన కథనాన్ని ఆధునిక టెక్నాలజీతో చూపించనున్నారు. హనుమాన్ తర్వాత తేజ నుంచి వస్తున్న మరో ఫిక్షన్ ఇది. సెప్టెంబర్ 05న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది.
స్వయంభు – నిఖిల్ సిద్ధార్థ్
నిఖిల్ నటిస్తున్న ఈ చిత్రం పూర్తిగా పురాణ, భారతీయ యోధుల చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందుతోంది. దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి దీన్ని స్టైలిష్ యాక్షన్ మైథలాజికల్గా రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో నిఖిల్ వేషధారణ, యాక్షన్ లుక్ ప్రక్షకులలో ఇప్పటికే ఆసక్తి రేపింది.
హైందవ - బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్
లుధీర్ బైరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రం భారతీయ ధర్మ, ఆచారాలపై ఆధారపడిన పౌరాణిక యాక్షన్ డ్రామాగా ఉంది. బెల్లంకొండ ఈ సినిమాలో ఓ ధార్మిక యోధుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారని సమాచారం.
నాగబంధం
విరాట్ కర్ణా ప్రధాన పాత్రలో అభిషేక్ నామ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో నాగబంధం, శివ తత్వాలు ప్రాధాన్యత పొందనున్నాయి. ఇది పూర్తిగా శివ తంత్ర విద్యల ఆధారంగా ఉండనుంది. అలాగే టెంపుల్ దాని వెనుక ఉన్న గుప్తనిధులు కథలో హైలెట్ కానున్నాయట.
అఖండ తాండవం
బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం అఖండకి సీక్వెల్లా మైథలాజికల్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో సాగనుంది. ఇందులో బాలయ్య మరింత శక్తిమంతమైన రూపంలో దర్శనమివ్వనున్నారు.
కల్కి 2
నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ నటించిన కల్కి 2898 AD బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకోగా ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్గా ప్లాన్ అయిన ఈ ప్రాజెక్ట్లో మైథలాజీ, స్కై ఫై కలిసి నూతన కథనాన్ని అందించనుంది. కర్ణుడు, అశ్వత్థామ లాంటి పాత్రలు మరింత హైలెట్ కానున్నాయి.
జటాధర- సుధీర్ బాబు
సుధీర్ బాబు హీరోగా వెంకట్ కల్యాణ్ తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా జటాధర. ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. రీసెంట్గా ఈ సినిమా నుంచి టీజర్ రిలీజైంది. విజువల్స్తో ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా పాన్ఇండియా లెవెల్లో రూపొందిస్తున్నారు.
జై హనుమాన్
ప్రశాంత్ వర్మ డైరెక్షన్లో రిషబ్ శెట్టి నటిస్తున్న ఈ చిత్రం హనుమాన్ సిరీస్కి సీక్వెల్. ఇందులో హనుమంతుని పవర్, విశ్వరూపం చూపించనున్నారని టీజర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. హనుమాన్గా రిషబ్ శెట్టి కనిపించబోతున్నారు.
కన్నప్ప - మంచు విష్ణు
ఈ సినిమా శివ భక్తుడైన కన్నప్ప జీవితాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని రూపొందింది. రీసెంట్గా వచ్చిన ఈ సినిమాకు ముకేశ్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇక మంచు విష్ణు కన్నప్పగా నటించిన ఈ ప్రాజెక్ట్లో ప్రభాస్, మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్ లాంటి ప్రముఖులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు.
హరిహర వీరమల్లు - పవన్ కల్యాణ్
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఈ చిత్రం మొఘల్ కాలం నేపథ్యంగా హైందవ భావజాలం కలిగిన కథను చూపించారు. జ్యోతి కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం జులై 24న రిలీజైంది.
ఈ సినిమాలతో పాటు ప్రస్తుతం థియేటర్లలో మహావతార నరసింహ యానిమేటెడ్ సినిమా సందడి చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా రూ.100 కోట్ల మార్క్ దాటేసింది. ఇంకా ఈ సినిమా హవా కొనసాగుతోంది. 2037 వరకు ఒక్కో అవతారం కథలో సినిమాను తీసుకురానున్నట్లు హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించింది.
