మెగాస్టార్ కోడలు, రూ.77 వేల కోట్ల సామ్రాజ్యం వారసురాలు- కానీ ఉపాసన 'ప్రత్యేకం' అనిపించుకునే కారణం ఇదేనట! - UPASANA KONIDELA SELF LOVE MESSAGE

ఉపాసన తనను తాను ఖాస్​గా (స్పెషల్) అనిపించుకునే కారణం ఇదే

Published : August 25, 2025 at 7:50 PM IST

Upasana Konidela Self Love Message : ప్రముఖ కుటుంబాల వారసులు సాధారణంగా డబ్బు, ప్రతిష్ట, ఖ్యాతి ఆధారంగానే గుర్తింపు పొందుతారు. కానీ కొందరు మాత్రం ఈ పరిమితిని దాటిపోతారు. వారు తమ ఆలోచనలతో, పట్టుదలతో, సమాజం కోసం చేసే పనులతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తారు. అలాంటి వారిలో ఒకరు ఉపాసన కొనిదెల. ఆమె పేరు వినగానే చాలామంది "మెగాస్టార్ కోడలు," "రామ్ చరణ్ భార్య," "అపోలో వారసురాలు" అని అనుకుంటారు. కానీ ఉపాసన తనను తాను ఖాస్​గా (స్పెషల్) అనిపించుకునే కారణం మాత్రం ఈ ట్యాగ్‌లకు ఏమాత్రం సంబంధం లేనిదని చెబుతున్నారు.

ఉపాసన వ్యక్తిగత జీవితం
2012లో ఉపాసన, రామ్ చరణ్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఈ జంట సినీ, సామాజిక వర్గాల్లో ప్రత్యేకమైన జంటగా నిలిచారు. 2023లో వీరిద్దరి జీవితంలో మరో కొత్త బంధం మొదలైంది. వారి కూతురు క్లిన్ కారా పుట్టడంతో వారి కుటుంబం మరింత ఎమోషనల్​గా మారింది. అపోలో హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకుడు, ప్రసిద్ధ వైద్యుడు డాక్టర్ ప్రతాప్ సి. రెడ్డి మనవరాలు అయిన ఉపాసన, చిన్ననాటి నుంచే ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యం వారసురాలు. అయితే ఈ ట్యాగ్‌ తన ప్రత్యేకత కాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

"ఖాస్" అంటే ఏమిటి?
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఉపాసన ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. "ఖాస్ ఆద్మీ పార్టీ" (ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి) అనే సరదా కామెంట్​తో మొదలైన ఆ పోస్ట్ చివరికి ఆలోచనాత్మక సందేశమైంది. "ఖాస్ అనేది డబ్బు, స్టేటస్, ఖ్యాతి వల్ల రాదు. ఒత్తిడిని ఎదుర్కొని మళ్లీ లేచే శక్తి వల్లే నేను ఖాస్‌ అయ్యాను. నేను ఎన్నోసార్లు విఫలమయ్యాను. మళ్లీ మొదలుపెట్టాను. నన్ను నేనే నమ్ముకున్నప్పుడు, నన్ను నేనే ప్రేమించుకున్నప్పుడు నిజంగా ఖాస్‌ అయ్యాను" అని ఆమె రాసుకొచ్చారు. ఆమె అభిప్రాయం ప్రకారం "ప్రత్యేకత" అనేది మనసులోని ఆత్మవిశ్వాసం నుంచి మొదలవుతుంది. కృతజ్ఞత, దయ, ధైర్యం కలగలిసినప్పుడు నిజమైన "ఖాస్" అవుతారని తెలిపారు.

సమాజంపై దృష్టి
ఉపాసన తన పోస్ట్‌లో మహిళల గురించి కూడా ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. "మహిళలను ఎక్కువగా త్యాగానికి, స్వార్థం లేకుండా ఉంటారని ప్రశంసిస్తారు. కానీ వారి డ్రీమ్స్ పెద్దగా ఉండాలని, వ్యక్తిగత అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించాలని మాత్రం అరుదుగా చెబుతారు" అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఉన్న లింగ వివక్షను కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం భారత్‌లో C-స్యూట్ పోస్టుల్లో కేవలం 17 శాతం మహిళలే ఉన్నారని, 63 శాతం సంస్థల్లో కీలక మేనేజ్‌మెంట్ స్థాయిలో మహిళలు లేరని ఆమె తెలిపారు. ఈ అసమానతను తగ్గించడానికి మహిళలు మొదట తమను తాము ప్రేమించుకోవడం, నమ్ముకోవడం చాలా అవసరమని చెప్పారు.

వృత్తి జీవితం, బాధ్యతలు
ఉపాసన ప్రస్తుతం అపోలో హాస్పిటల్స్‌లో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ (CSR) విభాగానికి వైస్ చైర్‌పర్సన్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అదే సమయంలో, ఫ్యామిలీ హెల్త్ ప్లాన్ ఇన్సూరెన్స్ TPA (FHPL) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా ఉన్నారు. అదనంగా, UR Life అనే వెల్‌నెస్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను కూడా స్థాపించారు. ఇటీవల వ్లాగర్ కమియా జానీ నిర్వహించిన ప్రోగ్రామ్‌లో ఉపాసన పాల్గొన్నారు. అందులో అపోలో హాస్పిటల్స్ మొత్తం విలువ దాదాపు రూ.77,000 కోట్లుగా ఉందని వెల్లడైంది. మెగాస్టార్ కోడలు, రామ్ చరణ్ భార్య, అపోలో వారసురాలు అనే పేర్లకన్నా ఎక్కువగా తన ఆలోచనలతో, సమాజానికి చూపుతున్న దృక్పథంతో ఉపాసన ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నారు. "డబ్బు వల్ల కాదు, మనసులోని బలమే నన్ను సమాజంలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతోంది" అని ఆమె చెప్పిన మాటలు నిజంగా ఈ తరానికి స్ఫూర్తిదాయకం.

