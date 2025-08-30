ETV Bharat / entertainment

అల్లు అరవింద్‌కు మాతృ వియోగం - ALLU ARAVIND MOTHER PASSED AWAY

అల్లు అరవింద్‌ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం - సినీ ప్రముఖుల నివాళులు

Allu Aravind mother Last Rites
Allu Aravind mother Last Rites (Source: Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2025 at 8:56 AM IST

Allu Aravind Mother Passed Away : ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన తల్లి, దివంగత నటుడు అల్లు రామలింగయ్య గారి సతీమణి కనకరత్నమ్మ (94) శనివారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో కొంతకాలంగా బాధపడుతున్న ఆమె ఆఖరి క్షణాలు ఇంట్లోనే గడిపారు.

కనకరత్నమ్మ అంత్యక్రియలు శనివారం మధ్యాహ్నం కోకాపేటలో జరగనున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. మరణవార్త తెలుసుకున్న వెంటనే చిరంజీవి కుటుంబం అల్లు అరవింద్‌ నివాసానికి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం రామ్‌ చరణ్‌, అల్లు అర్జున్‌లు షూటింగ్‌లలో భాగంగా మైసూర్‌, ముంబయిలో ఉన్నారు. మధ్యాహ్నానికి వారు హైదరాబాద్‌ చేరుకోనున్నట్లు సమాచారం.

కనకరత్నమ్మ మరణవార్త తెలిసి సినీ ప్రముఖులు అల్లు అరవింద్‌ నివాసానికి చేరుకుని ఆమెకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. తారాగణం, అభిమానులు ఆమె పార్థివదేహాన్ని చివరి చూపు చూసేందుకు తరలివస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నివాసం వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

