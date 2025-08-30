Top Heroine Present CEO In Company: నటన కోసం ఐఐటీ సీటును సైతం వదులుకుని ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది ఈ అమ్మడు. ఆ తర్వాత కేవలం ఐదేళ్లకే సినీ ఇండస్ట్రీకి గుడ్ బై చెప్పి కార్పొరేట్ ప్రపంచం వైపునకు మళ్లింది. సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు, బాలీవుడ్ నటుడు అజయ్ దేవగణ్ వంటి స్టార్ల సరసన యాక్ట్ చేసిన ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇప్పుడు ఓ టాప్ కంపెనీకి సీఈఓగా ఉంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? ఏయే సినిమాల్లో నటించింది? ఏ కంపెనీకి సీఈఓగా పనిచేస్తుంది? తెలుసుకుందామా!
మనం మాట్లాడుకుంటున్న హీరోయిన్ పేరు మయూరి కాంగో. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్కు చెందిన ఆమె 1995లో దర్శకుడు సయీద్ అక్తర్ మీర్జా తెరకెక్కించిన 'నసీమ్' సినిమాతో సినీరంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా కోసం ఐఐటీ కాన్పూర్లో అడ్మిషన్ను సైతం వదులుకుంది. అనుకోకుండా సినిమాల్లోకి వచ్చిన మయూరి అనతి కాలంలోనే మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. టాప్ హీరోలతో పనిచేసే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. బాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు మహేశ్ భట్ 1996లో తెరకెక్కించిన 'పాపా కెహతే హై' వంటి సినిమాలతో పాపులర్ అయ్యింది. సినిమా అంత హిట్ కాకపోయినా మయూరి నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి.
అనుకోకుండా సినిమాల్లోకి!
మయూరి కాంగో కుటుంబానికి నాటక రంగంతో సంబంధం ఉంది. కానీ మయూరి యాధృచ్ఛికంగా సినీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది. తన తల్లిని చూడటానికి ముంబయి వచ్చినప్పుడు, ఆమె అనుకోకుండా చిత్ర నిర్మాత సయీద్ అక్తర్ మీర్జాను కలిసింది. ఆయన తన చిత్రం 'నసీమ్'లో నటించమని ఆఫర్ చేశారు. అలా మొదటి సినిమాను అయిష్టంగానే ఒప్పుకుంది. అందుకోసం ఐఐటీ సీటును సైతం త్యాగం చేసింది. ఆ తర్వాత అజయ్ దేవగన్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'హోగీ ప్యార్ కి జీత్', సంజయ్ దత్ ' జంగ్' సినిమాలో అవకాశం దక్కించుకుంది. ఈ మూవీలో మయూరి నటనకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు.
తెలుగులో మహేశ్తో మూవీ
ఆ తర్వాత బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో మహేశ్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన 'వంశీ' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది మయూరి కాంగో. ఆపై మూవీస్కు గుడ్ బై చెప్పేసి ఆడపాదడపా టీవీ షోల్లో కనిపించింది. 2003లో ఆదిత్య ధిల్లాన్ అనే ఎన్నారైని వివాహం చేసుకుని అమెరికా వెళ్లిపోయింది. ఈ దంపతులకు 2011లో ఒక పండంటి మగబిడ్డ జన్మించాడు. తన సినీ కెరీర్ ముగిసిన తర్వాత యమూరి కార్పొరేట్ కెరీర్ను నిర్మించుకుంది. ఆమె న్యూయార్క్లో ఎంబీఏను పూర్తి చేసింది.
కీలక కంపెనీకి సీఈఓ
అమెరికాలో కొన్నాళ్లు ఉన్న తర్వాత మయూరి ఇండియాకు మకాం మార్చింది. హరియాణాలోని గుర్గావ్ను తన శాశ్వస నివాస ప్రాంతంగా ఎంచుకుంది. అక్కడే ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉంటూ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది. ఆమె పబ్లిసిస్ గ్రూప్తో తన వృత్తిపరమైన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. కంపెనీలో ఒక కీలక పదవిని చేపట్టింది. అయితే 2019లో ఆమె గూగుల్ ఇండియాలో చేరింది. అక్కడ ఇండస్ట్రీ హెడ్ పదవిని చేపట్టింది. ఇటీవలే, ఆమె పబ్లిసిస్ గ్రూప్నకు మళ్లీ తిరిగి వచ్చింది. ఈసారి ఆ కంపెనీ గ్లోబల్ డెలివరీ విభాగానికి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ)గా బాధ్యతలు స్వీకరించింది.
నెటిజన్లు ప్రశంసలు
సినీ ఇండస్ట్రీతో పాటు ప్రత్యామ్నాయ కెరీర్ను ఎంచుకున్న మయూరి కాంగోపై నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. గూగుల్ వంటి అగ్రసంస్థల్లో సక్సెస్ ఫుల్గా ఆమె రాణించారని కొనియాడుతున్నారు. గూగుల్ నుంచి పబ్లిసిస్ సీఈఓగా చేరడానికి ఆమె చాలా పరిణితిని ప్రదర్శించారని అంటున్నారు. అలాగే ఆమె కెరీర్ లో మంచి పురోగతి సాధించారని, అలాగే వృత్తిపరంగా సక్సెస్ అయ్యారని కొనియాడుతున్నారు.
