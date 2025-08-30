Actress Jyothika About South Films : సౌత్ స్టార్ హీరోయిన్ జ్యోతిక సంచనలమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం తమిళ, హిందీ చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నా ఆమె, ఓ సినిమా ప్రమోషన్లో మాట్లాడిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. సౌత్ సినిమాలలో హీరోయిన్లకు అసలు ప్రాధాన్యతే ఇవ్వరు అని ఆమె పరోక్షంగా చెప్పారు. మరి ఇలాంటి కామెంట్స్ ఎందుకు చేశారంటే?
'సైతాన్' మూవీ విజయం
వికాస్ భల్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'షైతాన్' సినిమాలో అజయ్ దేవ్గన్, జ్యోతిక, ఆర్. మాధవన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. రూ.60 కోట్లతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 2024 మార్చి 8న విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. భారీ విజయాన్ని అందుకున్న ఈ సినిమాను గుజరాత్ 'విష్' చిత్రం నుంచి రీమేక్ చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం సీక్వెల్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్ స్క్రిప్ట్ పనుల్లో మేకర్స్ బిజీగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రమోషన్లలో జ్యోతిక వ్యాఖ్యలు
అయితే అప్పట్లో 'షైతాన్' సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా జ్యోతిక మీడియాతో మాట్లాడారు. అజయ్ దేవ్గన్తో కలిసి నటించడం ఒక ప్రత్యేక అనుభూతి అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడే ఈమె ఒక ఆసక్తికర వ్యాఖ్య చేశారు. ఇప్పటి వరకు తాను దాదాపు అన్ని సౌత్ హీరోలతో పని చేసినా ఎప్పుడూ తన ఫొటోను సినిమా పోస్టర్, బ్యానర్ మీద ప్రత్యేకంగా పెట్టలేదని అన్నారు. కానీ షైతాన్ సినిమాలో మాత్రం తన ఫోటోను పోస్టర్పై ఉంచడం చాలా అరుదైన గుర్తింపుగా భావిస్తున్నానని వ్యాఖ్యానించారు.
అలానే దాదాపు సౌత్ హీరోలందరితో ఇప్పటి వరకు నటించిన ఇలా తన పోస్టర్ వేయలేదని ఆమే తెలిపారు. పరోక్షంగా సౌత్లో హీరోయిన్లకు అంతగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వరని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వీడియో బయటికి వచ్చి దాదాపు ఏడాది దాటింది. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఉన్న విషయం మాత్రం ఎన్నో ప్రశ్నలకు దారితీస్తుంది.
సౌత్ ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్
ప్రస్తుతం జ్యోతిక చేసిన ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. 'ఇలాంటి గుర్తింపు సౌత్లో ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు?' అంటూ అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. మరోవైపు, జ్యోతిక అభిమానులు మాత్రం ఆమె మాటల వెనుక ఉన్న భావనను సమర్థిస్తున్నారు.
జ్యోతిక కెరీర్ విషయానికి వస్తే
సౌత్లో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి జ్యోతిక ఇప్పుడు మళ్లీ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. 'చంద్రముఖి', 'ఠాగూర్', 'ఖాకీ', 'మొజి' వంటి హిట్ సినిమాలతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఎంపిక చేసుకునే కథల్లో కొత్తదనాన్ని చూపిస్తున్నారు. జ్యోతిక ప్రస్తుతం బాలీవుడ్, కోలీవుడ్ ప్రాజెక్టుల్లో నటిస్తున్నారు. అజయ్ దేవగన్తో కలిసి చేసిన 'షైతాన్' మూవీ ద్వారా బాలీవుడ్ ఆడియెన్స్కు చేరుకున్నారు. ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్ని సాధించడంతో ఆమెకు ఉత్తర భారతంలో కొత్త గుర్తింపు వచ్చింది.
ప్రస్తుతం ఆమ 'కెమిస్ట్రి ఆఫ్ కరియర్' ఈ మూవీలో జ్యోతిక ఓ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తెలుగు ప్రాజెక్టులలో కొంత కాలం గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ టాలీవుడ్లో నటించేందుకు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ప్రముఖ హీరోలతో స్క్రిప్ట్లు వినిపిస్తున్నట్లు సమాచారం. జ్యోతిక తన కెరీర్లో గ్లామర్తో పాటు, కంటెంట్ రోల్స్ చేస్తూ సౌత్ ప్రేక్షకులలో ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఫ్యామిలీ డ్రామాల నుంచి యాక్షన్ సినిమాల వరకు విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించడం ఆమెకు ప్లస్ పాయింట్గా మారింది.
