క్రీడల్లో అద్భుతాలు- కట్ చేస్తే వారి కథలే చిత్రాలు- ఈ 8 స్పోర్ట్స్​ సినిమాల గురించి తెలుసా?

క్రీడాకారుల ఆధారంగా తీసిన ఎనిమిది అద్భుత సినిమాలు-ప్రతి ఒక్కరికి స్పూర్తినిచ్చేలా నిలిచిన చిత్రాలు!

Published : September 15, 2025 at 4:30 PM IST

Indian Sports Movies List: సినిమా అంటే కేవలం ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్​గానే కాకుండా చాలా సార్లు నిజజీవిత గాథలను తెరపై చూపిస్తూ ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకుతుంది. ముఖ్యంగా ఆటగాళ్ల కష్టాలు, విజయాలు, పోరాటం సినిమాల రూపంలో వస్తే ఆ ప్రేరణ మరింత హైలెట్ అవుతుంది. మన దేశానికి వన్నె తెచ్చిన క్రీడాకారుల జీవితాలను ఆధారంగా చేసుకుని తెరపైకి వచ్చిన చిత్రాలు చాలా ఉన్నాయి. అలాగే అందులో మరికొన్ని కల్పితంగా వచ్చినవి కూడా కల్ట్ సినిమాలుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.

భాగ్ మిల్కా భాగ్
'భాగ్ మిల్కా భాగ్' సినిమా లెజెండరీ స్ప్రింటర్ మిల్కా సింగ్ జీవితాన్ని అద్భుతంగా చూపించింది. దీనికి రాకేశ్​ ఓమ్​ ప్రకాశ్​ మెహరా దర్శకత్వం వహించారు. దేశ విభజన సమయంలో ఎదుర్కొన్న భయంకర అనుభవాల తర్వాత కూడా తన పట్టుదలతో మిల్కా ఎలా ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిచారో ఇందులో చూపించారు. పరుగు పందెంలో ఆయన కృషి, ఓర్పు, నిశ్చయం ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా ప్రతిబింబించాయి. సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.

దంగల్ ఫొగత్ సిస్టర్స్ పోరాటం
హరియాణాకు చెందిన మాజీ రెజ్లర్ మహావీర్ సింగ్ ఫొగాట్ తన కుమార్తెలు గీతా ఫొగాట్, బబితా ఫొగాట్లను కఠిన శిక్షణతో ఎలా ప్రపంచస్థాయి రెజ్లర్లుగా తీర్చిదిద్దారో ఈ సినిమా చూపిస్తుంది. ఆ సమయంలో రెజ్లింగ్‌ను మహిళల ఆటగా ఎవరూ భావించని పరిస్థితిలో, సమాజంలోని లింగ వివక్షను, అపహాస్యాన్ని ఎదుర్కొంటూ గీతా, బబితాలు తమ ప్రతిభతో మెరిసి కామన్‌వెల్త్ గేమ్స్‌లో పతకాలు సాధించడం వరకు వారి ప్రయాణం ఈ చిత్రంలో హృద్యంగా చూపించారు. తండ్రి పట్టుదల + కుమార్తెల కృషి = అసాధ్యాన్ని సైతం సాధ్యం చేయగలం, అనే సందేశాన్ని ఈ సినిమా బలంగా ప్రతిబింబించింది. అందుకే దంగల్ కేవలం ఒక బయోపిక్ మాత్రమే కాకుండా, ప్రేరణాత్మక కుటుంబ గాథగా నిలిచింది.

జెర్సీ కలల్ని వదలని క్రికెటర్
తెలుగులో వచ్చిన 'జెర్సీ' సినిమా ఒక మధ్యవయస్కుడైన క్రికెటర్ కథ. వయసు పెరిగినప్పటికీ తన కలను వదలకుండా మళ్లీ ఇండియా జట్టులో చోటు సంపాదించడానికి ప్రయత్నంచిన తీరు ఇందులో చూడవచ్చు. ఆరుణ్ అనే పాత్రలో నటించిన నాని, ప్రేక్షకులను అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నారు. కుటుంబ సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ తన కలను నెరవేర్చుకోవడమే జీవితమని చెప్పిన ఓ ఊహాజనిత కథ ఇది. కానీ ఎంతోమంది నిజజీవితంలో ఇలాంటి అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నారు. దర్శకుడు ఆ విధంగా పేరు తెలియని ఓ సామాన్యుడి బయోపిక్​గా దాన్ని తీర్చిదిద్దారు.

ఎమ్​ఎస్ ధోనీ అన్‌టోల్డ్ స్టోరీ
భారత్ మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ జీవిత గాథను ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా చూపించారు. ఒక సాధారణ రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్ నుంచి ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్‌గా ఎలా ఎదిగారో ఇందులో తెరకెక్కించారు. చిన్ననాటి కష్టాలు, ఆటపై తనకున్న మక్కువ, ఎప్పటికీ లొంగని మనస్తత్వం ధోనీని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి.

పాన్ సింగ్ తోమర్ రన్నర్ నుంచి దొంగ
"పాన్ సింగ్ తోమర్" సినిమా జాతీయ స్థాయిలో స్టీపుల్‌చేజ్ రన్నర్‌గా విజయాలు సాధించిన పాన్ సింగ్ తోమర్ జీవిత ఆధారంగా తీసింది. సైన్యంలో పనిచేసిన ఆయన అద్భుతమైన అథ్లెట్‌గానే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కానీ రిటైర్మెంట్‌ తర్వాత ఆయనకు సరైన మద్దతు, గుర్తింపు లేకపోవడంతో పాటు కుటుంబ సమస్యలు, అన్యాయాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. చివరికి పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆయన దొంగగా మారిపోయారు. ఈ సినిమా ద్వారా క్రీడాకారులకు తగిన గౌరవం, ప్రోత్సాహం అందకపోతే వారు ఎలా నిరాశకు గురవుతారో, దారితప్పుతారో స్పష్టంగా చూపించారు. ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తి కథ కాకుండా, సమాజానికి ఒక గట్టి సందేశాన్ని అందించే చిత్రం.

గోల్డ్: స్వతంత్ర భారతదేశపు తొలి బంగారు పతకం
1948లో లండన్ ఒలింపిక్స్‌లో స్వతంత్ర భారతదేశం సాధించిన తొలి హాకీ బంగారు పతకం నేపథ్యంగా ఈ సినిమా రూపొందింది. ఇందులో తపన్ దాస్ అనే మేనేజర్ పాత్ర కల్పితమైనదే అయినా, ఆ కాలంలో భారత హాకీ జట్టు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు, కష్టాలు, విజయాల పట్ల ఉన్న తపన, జాతీయ గర్వం అన్నీ నిజజీవిత సంఘటనల ఆధారంగా చూపించారు. ఈ చిత్రం ద్వారా క్రీడల ద్వారా దేశం తన స్వతంత్రతను ప్రపంచానికి చాటుకున్న గర్వాన్ని, ఆటగాళ్ల ఐక్యతను, వారి పట్టుదలను స్పష్టంగా అనుభవించవచ్చు. ఇది కేవలం హాకీ గేమ్ విజయమే కాదు, స్వతంత్ర భారత తొలి అంతర్జాతీయ విజయ గాధగా నిలిచిపోయింది.

మేరీ కోమ్ ఒక తల్లి, ఒక యోధురాలు
మణిపుర్‌కు చెందిన బాక్సర్ ఎమ్​.సి. మేరీ కోమ్ నిజజీవిత పోరాటాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ చిత్రాన్ని తీశారు. చిన్న ఊరిలోంచి వచ్చి కష్టాలు, అడ్డంకులు, ఆర్థిక సమస్యలు, సమాజపు ప్రతిబంధకాలను ఎదుర్కొంటూ ఆమె ఐదు సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. ప్రియాంక చోప్రా నటించిన ఈ సినిమాలో మేరీ కోమ్ ఒక తల్లి, భార్య, క్రీడాకారిణిగా అన్ని బాధ్యతలను సమతుల్యం చేస్తూ సాధించిన విజయాలను చూపించారు. ఈ కథ ప్రతి మహిళకు ప్రేరణగా, ఆత్మవిశ్వాసానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది.

అజార్ వివాదాల మధ్యన కెప్టెన్
భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ జీవితం ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఇందులో ఆయన క్రికెట్ కెరీర్‌లో సాధించిన విజయాలు, కెప్టెన్‌గా తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలు, అభిమానుల ఆరాధనతో పాటు ఆయనపై వచ్చిన మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఆరోపణలు కూడా చూపించారు. ఈ సినిమా వివాదాస్పదమైంది, ఎందుకంటే కొన్ని ఘటనలను సినిమాటిక్‌గా మార్చి చూపించడం, కొన్ని వ్యక్తుల పాత్రల రూపకల్పనపై చర్చలు జరిగాయి. అయినప్పటికీ, ఒక ఆటగాడి జీవితంలో వచ్చే ఎత్తుపల్లాలు, కష్టాలు, విమర్శలు, గౌరవం, అపకీర్తి అన్నింటినీ ఆవిష్కరించడం ద్వారా ప్రేక్షకులకు ఆలోచన కలిగించే ప్రయత్నం చేసింది.

