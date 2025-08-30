Tollywood Celebrity Pets : టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కేవలం వెండితెరపై మాత్రమే కాదు, తమ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంటారు. స్టార్ల లైఫ్లో ఒక ప్రత్యేకమైన భాగం ఏమిటంటే వారి పెట్స్. ఇవి కేవలం పెంపుడు జంతువులు కాకుండా, కుటుంబసభ్యుల్లా మారిపోయాయి. అంతేకాదు, ఈ పెట్స్కు కూడా ప్రత్యేక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ ఉండటం, వాటికి వేలల్లో ఫాలోవర్స్ ఉండటంతో వాటి క్రేజ్ ఏ స్థాయిలో ఉందొ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ స్టార్ పెట్స్ గురించి ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకుందాం.
రామ్ చరణ్ - ఉపాసన పెట్ రైమ్
గ్లోబల్ రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతుల జీవితంలో "రైమ్" అనే క్యూట్ డాగ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఎమోషన్. ఫ్రెంచ్ బార్బెట్ బ్రీడ్కు చెందిన ఈ క్యూట్ డాగ్ను వీరు ఎంతగా ప్రేమిస్తారో సోషల్ మీడియాలో తరచూ షేర్ చేసే ఫొటోలు, వీడియోలు చెబుతాయి. రైమ్ వారితో ట్రావెల్స్కు వెళ్ళడం, ఎయిర్పోర్ట్లో ఫొటోలు వైరల్ కావడం, సెలబ్రిటీ ఈవెంట్స్లో కూడా కనిపించడం విశేషం. అంతేకాదు, "ఆల్వేస్ రైమ్" అనే ఇన్స్టా హ్యాండిల్తో ఈ పెట్కు 1 లక్షకు పైగా ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఇది ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ పెట్ మాత్రమే కాకుండా, సోషల్ మీడియా స్టార్ కూడా.
అదే సమయంలో లండన్లోని ప్రఖ్యాత మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో రైమ్ మైనపు విగ్రహం కూడా ఉంది. టుస్సాడ్స్ చరిత్రలోనే పెంపుడు కుక్కతో ఓ సెలబ్రిటీ వాక్స్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇదే తొలిసారి. మైనపు ప్రతిమ ఏర్పాటు చేస్తామని వారు ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చినప్పుడు రామ్ చరణ్ తనతో పాటు తన పెట్ డాగ్ రైమ్ బొమ్మని కూడా ఉంచాలని షరతు పెట్టారట. దానికి ఓకే అనడంతో కొలతలు తీసుకొని టుస్సాడ్స్లో విగ్రహం ఆవిష్కరణ చేశారని సమాచారం.
సమంత పెట్స్ హాష్, సాషా!
టాప్ హీరోయిన్ సమంతకి పెట్స్పైన ఉన్న ప్రేమ అందరికీ తెలిసిందే. ఆమె దగ్గర ఉన్న రెండు ఫ్రెంచ్ బుల్డాగ్స్ "హాష్" "సాషా". వీటితో సమంత గడిపే ప్రతి క్షణం ఆమె ఫ్యాన్స్కు ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్లా ఉంటుంది. హోలీ సందర్భంగా హాష్తో ఆడుకున్న వీడియో, న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో వీటితో ఉన్న క్యూట్ మూమెంట్స్ అభిమానుల్ని అలరించాయి. "హాష్ అక్కినేని" అనే ప్రత్యేక ఇన్స్టా హ్యాండిల్ కూడా ఉంది. దాదాపు 2 వేల ఫాలోవర్స్ ఉండటం వీటికి ఉన్న క్రేజ్ను చూపిస్తుంది. అయితే నాగచైతన్య తో విడిపోయిన అనంతరం ఆమె ఈ హ్యాండిల్ లో పోస్ట్లు పెట్టడం లేదు.
విజయ్ దేవరకొండ పెట్ స్టార్మ్
అర్జున్ రెడ్డి స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ తన పెట్కు కూడా తన ఇంటిపేరే పెట్టాడు. "ది స్టార్మ్ దేవరకొండ" అనే సైబీరియన్ హస్కీ బ్రీడ్కు చెందిన ఈ పెట్ అతని ఫ్యామిలీలో ఒక స్పెషల్ మెంబర్. ఈ పెట్తో తీసుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలు చూసి అభిమానులు "మరో స్మార్ట్ రౌడిలా ఉన్నాడు" అని కామెంట్లు చేస్తుంటారు. ఇటీవల స్టార్మ్తో విజయ్ దిగిన క్యూట్ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ పెట్కు కూడా ప్రత్యేక ఇన్స్టా అకౌంట్ ఉంది.
రష్మిక మందన్న ఆరా!
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న పెట్ "ఆరా" సోషల్ మీడియాలో స్టార్గా మారిపోయింది. రష్మిక తరచూ ఆరాతో గడిపే ఫొటోలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తుంది. షూటింగ్ గ్యాప్లో, హాలీడే సమయంలో ఈ పెట్తో గడిపే టైమ్ రష్మికకు ఎంత హాయిగా ఉంటుందో ఆమె షేర్ చేసిన క్యాప్షన్స్లో తెలుస్తుంది. అభిమానులు కూడా ఆరా ఫొటోస్పై "లైఫ్లో రష్మికకి సూపర్ ఫ్రెండ్" అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
త్రిష వీధి కుక్కలపై కూడా ప్రేమతో
సౌత్ క్వీన్ త్రిష క్రిష్ణన్కు పెట్స్ పైనున్న ప్రేమ ప్రత్యేకమే. ఆమె దగ్గర ఉన్న పెట్ మాత్రమే కాకుండా, వీధి కుక్కలను కూడా కాపాడుతుంది. షూటింగ్ స్పాట్స్లో వాటితో ఆడుకోవడం, వాటికి ఫుడ్ అందించడం, వాటిని రక్షించడం త్రిష పర్సనాలిటీని మరింత ఎలివేట్ చేశాయి. ఇటీవల ఆమె ఓ షూటింగ్ సమయంలో వీధి కుక్కలతో ఆడుకుంటూ షేర్ చేసిన ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.