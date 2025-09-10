మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన లావణ్య- వరుణ్ కపుల్కు పేరెంట్స్గా ప్రమోషన్!
తల్లిదండ్రులైన వరుణ్ తేజ్ లావణ్య త్రిపాఠి- మెగా ఫ్యామిలీలో సంబరాలు
Lavanya Tripathi Baby Boy : మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోదరుడు నాగబాబు ఇంట సంతోషాలు వెల్లివిరిశాయి. నటుడు వరుణ్ తేజ్ - లావణ్య త్రిపాఠి దంపతులకు బాబు పుట్టాడు. హైదరాబాద్లోని రెయిన్బో ఆసుపత్రిలో బుధవారం ఉదయం ఈ విశేషం జరిగింది. దీంతో సెకెండ్స్లోనే ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అయ్యింది. దీంతో విషయం తెలిసిన సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. చిన్నారి రాకతో మెగా కుటుంబంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ముఖ్యంగా చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్గారు' సెట్స్ నుంచి నేరుగా ఆసుపత్రికి వెళ్లి వరుణ్, లావణ్యలను ఆశీర్వదించారు.
చిరు పోస్ట్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి వరుణ్- లావణ్యకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. 'కొణిదెల కుటుంబంలోకి చిన్నారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. తల్లిదండ్రులైన వరుణ్- లావణ్యకు హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. నాగబాబు- పద్మజ ఇప్పుడు గ్రాండ్ పేరెంట్స్గా ప్రమోషన్ పొందారు. చిన్నారికి పూర్తి ఆరోగ్యం, సంతోషం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మా బిడ్డకు మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉంటాయని కోరుకుంటున్నా' అని చిరు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన ఆయన స్వయంగా చిన్నారిని ఎత్తుకున్న ఫొటో ఒకటి షేర్ చేశారు. ఈ ఫ్రేమ్లో వరుణ్తేజ్ కూడా ఉన్నారు. అయితే బాబు ఫేస్ కనిపించకుండా జాగ్రత్త తీసుకున్నారు.
Welcome to the world, little one!— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 10, 2025
A hearty welcome to the newborn baby boy in the Konidela family.
Heartfelt congratulations to Varun Tej and Lavanya Tripathi on becoming proud parents.
So happy for Nagababu and Padmaja, who are now promoted to proud grandparents.
Wishing the… pic.twitter.com/TbBdZ37pRN
స్నేహం నుంచి ప్రేమ వరకు
వరుణ్ తేజ్ – లావణ్య త్రిపాఠి మధ్య స్నేహం 'మిస్టర్' సినిమా సమయంలో మొదలైంది. ఆ తర్వాత వీరు 'అంతరిక్షం' చిత్రంలోనూ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే వారి స్నేహం ప్రేమగా మారింది. చివరికి ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో 2023 నవంబర్ 1న ఇటలీ టస్కానీలో వరుణ్, లావణ్య ఘనంగా వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.గత మేలో వరుణ్ తేజ్ తాము తల్లిదండ్రులం కాబోనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తూ – 'జీవితంలో అత్యంత అందమైన పాత్ర పోషించనున్నాను, కమింగ్ సూన్' అంటూ శుభవార్తను పంచుకున్నారు.
మేర్లపాక గాంధీ సినిమా
ప్రస్తుతం వరుణ్ మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్నారు. ఇది హారర్ కామెడీ జానర్లో తెరకెక్కుతోంది. సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా కొనసాగుతుండగా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ రీసెంట్గా సోషల్ మీడియాలో మ్యూజిక్ పనులు జరుగుతున్నాయి అంటూ అప్డేట్ ఇచ్చారు.
వరుణ్ కెరీర్లో బ్రేక్ అవసరం
కొన్నేళ్లుగా వరుణ్ చేసిన మట్కా, గాంఢీవదారి అర్జున, ఆపరేషన్ వాలెంటైన్ వంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వలేకపోయాయి. దీంతో ఆయనకు ఇప్పుడు సాలిడ్ హిట్ అత్యవసరంగా మారింది.
కొరియన్ రీమేక్తో బజ్
మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఒక కొరియన్ డ్రామా రీమేక్. తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం కొరియన్ కనకరాజుగా ఇది రానుంది. గాంధీ దర్శకత్వంపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉండటంతో, ఈ సినిమా విజయం వరుణ్ కెరీర్కు కొత్త ఊపు ఇవ్వనుందన్న నమ్మకం ఫ్యాన్స్లో ఉంది.
విక్రమ్ సిరికొండతో న్యూ ప్రాజెక్ట్
ఇదే కాకుండా వరుణ్ మరో సినిమాకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రానికి విక్రమ్ సిరికొండ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఇది ఒక లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కనుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం మేకర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంచారు.
నెట్ఫ్లిక్స్ డిజిటల్ హక్కులు
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా మొదలు కానప్పటికీ, ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇప్పటికే డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఈ సినిమా మళ్లీ హాట్ టాపిక్గా మారింది. దసరా పండుగ తర్వాత పూజా కార్యక్రమాలు, షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్నాయి.
