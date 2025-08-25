ETV Bharat / entertainment

అటు ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ- ఇటు రియాలిటీ షో- నాగార్జున డ్యూయల్ రోల్​! - NAGARJUNA 100TH MOVIE

టాలీవుడ్ కింగ్ బిజీ బిజీ!

NAGARJUNA 100TH MOVIE
NAGARJUNA 100TH MOVIE (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 8:43 AM IST

2 Min Read

Nagarjuna 100th Movie : ప్రేక్షకులను ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ప్రయోగాలతో అలరించే కింగ్ నాగార్జున, ఇప్పుడు ఒకేసారి రెండు ప్రాజెక్టుల్లో బిజీ అవుతున్నారు. ఓవైపు తన మైలురాయి 100వ సినిమా కోసం సీరియస్‌గా సన్నాహాలు చేస్తుండగా, మరోవైపు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బిగ్ బాస్ 9కు మళ్లీ హోస్ట్‌గా రంగంలోకి దిగబోతున్నారు.

నాగ్​ ల్యాండ్ మార్క్​ మూవీ!
నాగార్జున ప్రస్తుతం తన 100వ సినిమాకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఆ ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రాన్ని తమిళ దర్శకుడు రా. కార్తిక్ తెరకెక్కించనున్నారు. అభిమానుల అంచనాలకు తగినట్టుగా అన్ని రకాల కమర్శియల్​ హంగులతో సినిమాను రూపొందించాలని మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.

బిగ్ బాస్ 9 రెడీ
అదే సమయంలో, బుల్లితెరపై కూడా నాగ్ తన హోస్టింగ్‌ జర్నీని కొనసాగిస్తున్నారు. బిగ్ బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో 9వ సీజన్ వచ్చే నెల నుంచి ప్రారంభం కానుంది. సెప్టెంబర్ 7న సీజన్ మొదలుకానుండగా, ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష జరుగుతోంది. మరో 15 రోజుల్లో హోస్ట్​గా బిజీ కానున్నారు టాలీవుడ్ కింగ్. మొత్తానికి అటు 100వ మూవీ, ఇటు బిగ్​ బాస్​తో బిజీగా ఉంటూ డ్యూయల్ రోల్ చేయనున్నారన్నమాట.

అయితే రీసెంట్​గా జగపతిబాబు హోస్ట్ చేసిన కొత్త షోకు గెస్ట్​గా వచ్చిన నాగ్, పలు విషయాలు మాట్లాడారు. "KING100 ఈ సినిమా గురించి 6–7 నెలలుగా బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో వర్క్ జరుగుతుంది. డైరెక్టర్ రా కార్తిక్ నాకు ఈ కథను ఏడాది క్రితమే వినిపించారు. ఇది ఒక గ్రాండ్ సినిమాగా రూపొందుతుంది. కూలీ రిలీజ్ అయినందున ఇకపై నేను దానిపైనే ఫోకస్ చేస్తాను. ఇది యాక్షన్‌తో పాటు ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా ఉంటుంది" అని ఆయన తెలిపారు. 'ఇక చివర్లో క్లారిటీ ఇచ్చారు – "ఈసారి నేనే ప్రోటాగనిస్ట్" అని. ఇటీవల వచ్చిన కూలీ, కుబేర మూవీస్‌లో కీలక పాత్రలో కనిపించిన నాగ్, ఈసారి మాత్రం సాలిడ్ హీరోగా వస్తున్నారని చెప్పేశారు.

డైరెక్టర్ రా కార్తిక్ ఎవరు?
'నితం ఒక వానం' సినిమాతో పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు రా కార్తిక్ ఇప్పుడు నాగార్జునకు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ సినిమాలో అశోక్ సెల్వన్ త్రిపాత్రాభినయం చేయగా, రీతూ వర్మ, అపర్ణ బాలమురళి, శివాత్మిక రాజశేఖర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం ఆ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇక. నాగ్ చివరిగా కనిపించిన సినిమా 'కూలీ'. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అందులో దేవరాజ్ అలియాస్ దేవగా కనిపించిన నాగ్, తన ఫ్రెండ్ మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి సైమన్ జేవియర్‌తో తలపడే పాత్రలో మెప్పించారు. అయితే KING 100 యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మిక్స్‌డ్‌గా గ్రాండ్‌గా తెరకెక్కనుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. నాగార్జున 100వ సినిమా కావడంతో ఫ్యాన్స్‌లో ఆసక్తి నెక్ట్స్ లెవెల్‌లో ఉంది.

ఈటీవీ "30 వసంతాల వేడుకలు" - తరలివచ్చిన తారాలోకం

మెగాస్టార్ క్రేజీ లైనప్- 70ఏళ్లలోనూ యంగ్ హీరోలకు కాంపిటీషన్​గా!

Nagarjuna 100th Movie : ప్రేక్షకులను ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ప్రయోగాలతో అలరించే కింగ్ నాగార్జున, ఇప్పుడు ఒకేసారి రెండు ప్రాజెక్టుల్లో బిజీ అవుతున్నారు. ఓవైపు తన మైలురాయి 100వ సినిమా కోసం సీరియస్‌గా సన్నాహాలు చేస్తుండగా, మరోవైపు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బిగ్ బాస్ 9కు మళ్లీ హోస్ట్‌గా రంగంలోకి దిగబోతున్నారు.

నాగ్​ ల్యాండ్ మార్క్​ మూవీ!
నాగార్జున ప్రస్తుతం తన 100వ సినిమాకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఆ ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రాన్ని తమిళ దర్శకుడు రా. కార్తిక్ తెరకెక్కించనున్నారు. అభిమానుల అంచనాలకు తగినట్టుగా అన్ని రకాల కమర్శియల్​ హంగులతో సినిమాను రూపొందించాలని మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.

బిగ్ బాస్ 9 రెడీ
అదే సమయంలో, బుల్లితెరపై కూడా నాగ్ తన హోస్టింగ్‌ జర్నీని కొనసాగిస్తున్నారు. బిగ్ బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో 9వ సీజన్ వచ్చే నెల నుంచి ప్రారంభం కానుంది. సెప్టెంబర్ 7న సీజన్ మొదలుకానుండగా, ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష జరుగుతోంది. మరో 15 రోజుల్లో హోస్ట్​గా బిజీ కానున్నారు టాలీవుడ్ కింగ్. మొత్తానికి అటు 100వ మూవీ, ఇటు బిగ్​ బాస్​తో బిజీగా ఉంటూ డ్యూయల్ రోల్ చేయనున్నారన్నమాట.

అయితే రీసెంట్​గా జగపతిబాబు హోస్ట్ చేసిన కొత్త షోకు గెస్ట్​గా వచ్చిన నాగ్, పలు విషయాలు మాట్లాడారు. "KING100 ఈ సినిమా గురించి 6–7 నెలలుగా బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో వర్క్ జరుగుతుంది. డైరెక్టర్ రా కార్తిక్ నాకు ఈ కథను ఏడాది క్రితమే వినిపించారు. ఇది ఒక గ్రాండ్ సినిమాగా రూపొందుతుంది. కూలీ రిలీజ్ అయినందున ఇకపై నేను దానిపైనే ఫోకస్ చేస్తాను. ఇది యాక్షన్‌తో పాటు ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా ఉంటుంది" అని ఆయన తెలిపారు. 'ఇక చివర్లో క్లారిటీ ఇచ్చారు – "ఈసారి నేనే ప్రోటాగనిస్ట్" అని. ఇటీవల వచ్చిన కూలీ, కుబేర మూవీస్‌లో కీలక పాత్రలో కనిపించిన నాగ్, ఈసారి మాత్రం సాలిడ్ హీరోగా వస్తున్నారని చెప్పేశారు.

డైరెక్టర్ రా కార్తిక్ ఎవరు?
'నితం ఒక వానం' సినిమాతో పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు రా కార్తిక్ ఇప్పుడు నాగార్జునకు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ సినిమాలో అశోక్ సెల్వన్ త్రిపాత్రాభినయం చేయగా, రీతూ వర్మ, అపర్ణ బాలమురళి, శివాత్మిక రాజశేఖర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం ఆ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇక. నాగ్ చివరిగా కనిపించిన సినిమా 'కూలీ'. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అందులో దేవరాజ్ అలియాస్ దేవగా కనిపించిన నాగ్, తన ఫ్రెండ్ మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి సైమన్ జేవియర్‌తో తలపడే పాత్రలో మెప్పించారు. అయితే KING 100 యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మిక్స్‌డ్‌గా గ్రాండ్‌గా తెరకెక్కనుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. నాగార్జున 100వ సినిమా కావడంతో ఫ్యాన్స్‌లో ఆసక్తి నెక్ట్స్ లెవెల్‌లో ఉంది.

ఈటీవీ "30 వసంతాల వేడుకలు" - తరలివచ్చిన తారాలోకం

మెగాస్టార్ క్రేజీ లైనప్- 70ఏళ్లలోనూ యంగ్ హీరోలకు కాంపిటీషన్​గా!

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGARJUNA 100TH MOVIENAGARJUNA COOLIE MOVIE REMUNERATIONNAGARJUNA BIGBOSS SEASON 9NAGARJUNA UPCOMING MOVIESNAGARJUNA 100TH MOVIE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.