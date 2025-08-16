Tollywood Producers Meeting : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కార్మికుల సమ్మె కొద్ది రోజులుగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. వేతనాలు పెంచాలన్న డిమాండ్తో కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ఇప్పటికే ఫెడరేషన్ నాయకులు, టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్ల మధ్య పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిగాయి. కానీ ఇంకా ఈ అంశం కొలిక్కి రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తెలుగు ప్రముఖ నిర్మాతలు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ చెర్రీ, వివేక్ కూచిభొట్ల, రాధా మోహన్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. నిర్మాతలు కార్మికలకు వ్యతిరేకం కాదని రాధామోహన్ అన్నారు.
తాము (నిర్మాతలు) కార్మికలకు వ్యతిరేకం కాదు అని చెప్పడానికే తాజా ప్రెస్మీట్ నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. తాము పెట్టిన 4 ప్రతిపాదనలు అంగీకరిస్తే వేతనాల పెంపుపై మాట్లాడడానికి నిర్మాతలు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే ఆ నాలుగులో 2022లోనే రెండు ప్రతిపాదనలకు కార్మికులు ఒప్పుకున్నారని, మిగిలిన ఇంకో రెండింటి దగ్గరే చర్చలు ఆగాయని నిర్మాతలు చెప్పారు.
"ఇండస్ట్రీలో సమస్య మీడియారు, అసోసియేషన్ మెంబర్లకు సరిగ్గా వెళ్లడం లేదనేది మా అభిప్రాయం. అందుకు ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చాం. కార్మికుల ముందు మేం 4 ప్రతిపాదనలు ఉంచాం. అందులో 2022లోనే రెండింటికి ఒప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని అమలు చేయడంతోపాటు, ఇంకో రెండు ప్రతిపాదనలు ఒప్పుకోవాలని కోరుతున్నాం. నిర్మాతలం కార్మికులకు ఎప్పుడూ వ్యతిరేకం కాదు. మేం చెప్పిన కండిషన్లు పెద్ద కష్టమైనవేం కాదు. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో పరిస్థితులు బాగాలేవు. కార్మికులు కూడా అర్థం చేసుకొని మాకు సహకరించాలి" అని నిర్మాత రాధామోహన్ అన్నారు.
నిర్మాతల కండిషన్లు ఇవే
- టాలెంట్ ఉన్న వారిని ఎవరినైనా సరే సినిమాకు పనిచేయించుకునే అవకాశం
- ఫైటర్స్, డాన్సర్స్, రేషియో లేకుండా చూడటం
- 6am to 6pm ఉన్న కాల్షీట్తో పాటు 9am to 9pmను కూడా అమలు చెయ్యాలి
- ఆదివారం డబుల్ కాల్షీట్ లేకుండా చూడటం (రెండో ఆదివారం, ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సెలవులకు డబుల్ కాల్ షీట్ ఒకే)
కాగా, ఇందులో తొలి రెండు కండిషన్లకు కార్మికులు ఒప్పుకున్నారు. మిగిలిన రెండు కండిషన్ల దగ్గర చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
వేతనాల పెంపునకు నిర్మాతలు గ్రీన్ సిగ్నల్- ఫెడరేషన్ నేతలు నో!
