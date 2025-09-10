టాలీవుడ్లో యానిమేటేడ్ ట్రెండ్- ఈసారి 'వాయుపుత్ర'గా!
టాలీవుడ్లో నయా ట్రెండ్- ఇప్పుడు యానిమేటెడ్ సినిమాలదే హవా!
Published : September 10, 2025 at 3:54 PM IST
Animated Trend In Tollywood : సినిమాలు తీసే ట్రెండ్ మారింది. ప్రస్తుతం సినీ ప్రపంచంలో బాలీవుడ్, సౌత్ అంటూ తేడా లేకుండా మైథలాజిల్ జాన్రాలపైన మేకర్స్ ఫోకస్ పెడుతున్నారు. ఇదే కోవలో చాలా వరకు సినిమాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. ఈసారి కొత్త తరహాలో దర్శకులు కథలను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం మహావతార్ నరసింహ యానిమేటెడ్ వెర్షన్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించి, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ స్థాయిలో కలెక్షన్లు సంపాదించింది. ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ టాలీవుడ్లో కూడా రానుంది.
కొత్త సినిమా
టాలీవుడ్ నిర్మాత నాగవంశీ సొంత బ్యానర్ సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నుంచి కొత్త యానిమేటెడ్ మూవీ రానుంది. వాయుపుత్ర ఈ సినిమా తెరకెక్కుతున్నట్లు మేకర్స్ బుధవారం ప్రకటించారు. ఈ సినిమా పూర్తిగా వాయుపుత్రుడు హనుమంతుడి కథకు సంబంధించింది. ఈ చిత్రానికి తండేల్ ఫేమ్ డైరెక్టర్ చందు మొండేటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను వచ్చే దసరాకు విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
రిస్క్ కూడా!
ఇందులో పాత్రలన్నీ కల్పితాలే. నటించే వాళ్లందరూ గ్రాఫిక్స్ డిజైన్ చేసిన ఫిక్షన్ బొమ్మలే. కథని అంతా బొమ్మల ద్వారానే ప్రేక్షకులకు అందిస్తారు. కాకపోతే హనుమంతుడి కథ అందరికి సుపరిచితమే కాబట్టి, ఇందుకోసం ఎక్కువ ఎమోషన్స్ చూపించే సీన్స్ను అందులో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కానీ దర్శకుడికి అసలైన పరిక్ష ఏంటంటే, చిత్రానికి కావాల్సిన భావోద్వేగాలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకు రావడమే. ఒకవేళ ఎమోషన్స్ను సరిగ్గా చూపించలేక పోతే, ప్రేక్షకులు ఆదరించకపోవచ్చు! అందుకే సినిమా తెరకెక్కించే సమయంలోనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం యానిమేటెడ్ చిత్రాలు ప్రొడ్యూసర్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో, ఎలాంటి స్టార్ కాస్ట్ లేకుండా సినిమాలను తీసేందుకు చూస్తున్నారు. కానీ ఇలా తీసిన వాటికి భారీ స్థాయిలో హిట్ అందుకుంటుందన్న నమ్మకం లేదు . ఒక చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాలంటే కథ ప్రాధాన్యతతో పాటు ప్రేక్షకులను అలరించాడం అంతే అవసరం.
ఈ తరహా సినిమా టాలీవుడ్లో కొత్త ట్రెండ్ను మొదలు పెడుతుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. పెద్ద స్క్రీన్పై యానిమేటెడ్ సినిమాల కథ చెప్పడం ముఖ్యమైన భాగంగా మారుతుంది. అయినప్పటికీ నిజమైన నటీనటులు ప్రేక్షకులకు అందించే ఎమోషన్ కార్టూన్స్ అందించలేవు. మరి వాయుపుత్ర భారతీయ యానిమేషన్ సినిమాకు కొత్త మైలురాయిని సెట్ చేయగలదా అన్నది వేచి చూడాలి!
From the soul of our history, from the pages of our Itihasas,— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) September 10, 2025
Comes the story of an Immortal Legend! 🔥🔥#VAYUPUTRA ~ Not just a film, but a sacred spectacle. 🕉️
A @ChandooMondeti Film
Produced by Suryadevara Naga Vamsi & Sai Soujanya
Experience the epic in 3D Animation ~ in… pic.twitter.com/gD9FdDOewy
సూపర్ హిట్ నరసింహ
కాగా, రీసెంట్గా ప్రేక్షకులను అలరించిన యానిమేటెడ్ సినిమా మహావతార నరసింహ. కన్నడ నుంచి తెలుగు, హిందీ భాషల్లో విడుదలైంది. చిన్న సినిమాగా రిలీజైన మహావతార్ నరసింహా భారీ విజయం అందుకుంది. ఏ మాత్రం అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన ఈ సినిమా రూ.300 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. సినిమా బడ్జెట్తో పాటు, ప్రమోషన్స్ కలిపి రూ.25 కోట్ల వరకు ఖర్చు అయ్యింది.
రిలీజ్ తర్వాత మౌత్ టాక్తోనే భారీ సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ క్రమంలోనే భారతీయ సినీ చరిత్రలో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు అందుకున్న తొలి యానిమేటెడ్ సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. అటు హిందీలోనూ భారీ స్థాయిలో రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అక్కడ కూడా రూ. 50 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ మార్క్ దాటి సంచలనం సృష్టించింది
మహవతార్ నరసింహ చూశారా? మరి బెస్ట్ 6 మైథలాజికల్ యానిమేటెడ్ సినిమాస్ గురించి తెలుసా?
'మహావతార్ నరసింహ' OTTపై మేకర్స్ క్లారిటీ- స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?