ETV Bharat / entertainment

టాలీవుడ్​లో యానిమేటేడ్ ట్రెండ్- ఈసారి 'వాయుపుత్ర'గా!

టాలీవుడ్​లో నయా ట్రెండ్​- ఇప్పుడు యానిమేటెడ్​ సినిమాలదే హవా!

New Trend In Tollywood
New Trend In Tollywood (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Animated Trend In Tollywood : సినిమాలు తీసే ట్రెండ్ మారింది. ప్రస్తుతం సినీ ప్రపంచంలో బాలీవుడ్, సౌత్ అంటూ తేడా లేకుండా మైథలాజిల్​ జాన్రాలపైన మేకర్స్ ఫోకస్ పెడుతున్నారు. ఇదే కోవలో చాలా వరకు సినిమాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. ఈసారి కొత్త తరహాలో దర్శకులు కథలను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం మహావతార్​ నరసింహ యానిమేటెడ్​ వెర్షన్​ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించి, బాక్సాఫీస్​ వద్ద భారీ స్థాయిలో కలెక్షన్లు సంపాదించింది. ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ టాలీవుడ్​లో కూడా రానుంది.

కొత్త సినిమా
టాలీవుడ్​ నిర్మాత నాగవంశీ సొంత బ్యానర్ సితార ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్ నుంచి కొత్త యానిమేటెడ్ మూవీ రానుంది. వాయుపుత్ర ఈ సినిమా తెరకెక్కుతున్నట్లు మేకర్స్​ బుధవారం ప్రకటించారు. ఈ సినిమా పూర్తిగా వాయుపుత్రుడు హనుమంతుడి కథకు సంబంధించింది. ఈ చిత్రానికి తండేల్​ ఫేమ్​ డైరెక్టర్​ చందు మొండేటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను వచ్చే దసరాకు విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నారు.

రిస్క్​ కూడా!
ఇందులో పాత్రలన్నీ కల్పితాలే. నటించే వాళ్లందరూ గ్రాఫిక్స్​ డిజైన్​ చేసిన ఫిక్షన్​ బొమ్మలే. కథని అంతా బొమ్మల ద్వారానే ప్రేక్షకులకు అందిస్తారు. కాకపోతే హనుమంతుడి కథ అందరికి సుపరిచితమే కాబట్టి, ఇందుకోసం ఎక్కువ ఎమోషన్స్​ చూపించే సీన్స్​ను అందులో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కానీ దర్శకుడికి అసలైన పరిక్ష ఏంటంటే, చిత్రానికి కావాల్సిన భావోద్వేగాలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకు రావడమే. ఒకవేళ ఎమోషన్స్​ను సరిగ్గా చూపించలేక పోతే, ప్రేక్షకులు ఆదరించకపోవచ్చు! అందుకే సినిమా తెరకెక్కించే సమయంలోనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం యానిమేటెడ్ చిత్రాలు ప్రొడ్యూసర్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో, ఎలాంటి స్టార్ కాస్ట్​ లేకుండా సినిమాలను తీసేందుకు చూస్తున్నారు. కానీ ఇలా తీసిన వాటికి భారీ స్థాయిలో హిట్​ అందుకుంటుందన్న నమ్మకం లేదు . ఒక చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాలంటే కథ ప్రాధాన్యతతో పాటు ప్రేక్షకులను అలరించాడం అంతే అవసరం.

ఈ తరహా సినిమా టాలీవుడ్​లో కొత్త ట్రెండ్​ను మొదలు పెడుతుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. పెద్ద స్క్రీన్​పై యానిమేటెడ్ సినిమాల కథ చెప్పడం ముఖ్యమైన భాగంగా మారుతుంది. అయినప్పటికీ నిజమైన నటీనటులు ప్రేక్షకులకు అందించే ఎమోషన్​ కార్టూన్స్ అందించలేవు. మరి వాయుపుత్ర భారతీయ యానిమేషన్​ సినిమాకు కొత్త మైలురాయిని సెట్​ చేయగలదా అన్నది వేచి చూడాలి!

సూపర్ హిట్ నరసింహ
కాగా, రీసెంట్​గా ప్రేక్షకులను అలరించిన యానిమేటెడ్ సినిమా మహావతార నరసింహ. కన్నడ నుంచి తెలుగు, హిందీ భాషల్లో విడుదలైంది. చిన్న సినిమాగా రిలీజైన మహావతార్ నరసింహా భారీ విజయం అందుకుంది. ఏ మాత్రం అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన ఈ సినిమా రూ.300 కోట్ల క్లబ్​లో చేరింది. సినిమా బడ్జెట్​తో పాటు, ప్రమోషన్స్ కలిపి రూ.25 కోట్ల వరకు ఖర్చు అయ్యింది.

రిలీజ్ తర్వాత మౌత్ టాక్​తోనే భారీ సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ క్రమంలోనే భారతీయ సినీ చరిత్రలో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు అందుకున్న తొలి యానిమేటెడ్ సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. అటు హిందీలోనూ భారీ స్థాయిలో రెస్పాన్స్​ వచ్చింది. అక్కడ కూడా రూ. 50 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ మార్క్ దాటి సంచలనం సృష్టించింది

మహవతార్ నరసింహ చూశారా? మరి బెస్ట్ 6 మైథలాజికల్​ యానిమేటెడ్​ సినిమాస్ గురించి తెలుసా?

'మహావతార్​ నరసింహ' OTTపై మేకర్స్​ క్లారిటీ- స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

ANIMATED MOVIES IN TELUGUVAYAPUTRA MOVIE UPDATESMAHAVATAR NARASIMHA COLLECTIONSBEST ANIMATED TELUGU FILMSANIMATED TREND IN TOLLYWOOD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.