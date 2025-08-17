Tollywood New Combo : సినిమాల్లో ఎప్పుడూ కొత్తదనమే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. అలాంటి కొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు దర్శకుడు శివ నిర్వాణ, మాస్ మహారాజా రవితేజ! ఇప్పటివరకు ఎమోషనల్గానే ప్రాధాన్యం ఇచ్చే లవ్ స్టోరీస్, ఫ్యామిలీ డ్రామాలు తెరకెక్కించారు శివ నిర్వాణ. ఈసారి మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైన జాన్రాలో అడుగుపెట్టనున్నారు. మరోవైపు ఇరవై ఏళ్లకు పైగా మాస్ ఆడియెన్స్ను అలరిస్తున్న రవితేజ ప్రస్తుత ట్రెండ్స్కు తగ్గ పాత్రలను ఎంచుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. వీరిద్దరి కాంబోలో ఒక థ్రిల్లర్ మూవీని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ రూపొందించనున్నారని సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఫాదర్ క్యారెక్టర్లో రవితేజ?
'నిన్ను కోరి', 'మజిలీ', 'టక్ జగదీష్', 'ఖుషి' లాంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులను భారీగా ఆకట్టుకున్న శివ నిర్వాణ, ఈసారి కొత్త జాన్రాను ఎంచుకుంటున్నారు. రవితేజ విషయానికి వస్తే డ్యాన్స్, కామెడీ, యాక్షన్ మిక్స్కు ఆయన బ్రాండ్గా నిలిచారు. కానీ ఇటీవల పాత్రల ఎంపికలో మార్పు అవసరమని విమర్శలు వినిపించాయి. అందుకే ఈ కొత్త కథలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్తో కూడిన ఫాదర్ క్యారెక్టర్ను రవితేజ పోషించనున్నారని సమాచారం.
కెరీర్లో జాన్రా మార్పు కోసం!
ఈ ప్రాజెక్ట్కు ప్రత్యేకత ఏంటంటే శివ నిర్వాణ, రవితేజ, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ముగ్గురికి ఒక రీ-యూనియన్ లాంటిది. ఇప్పటికే మైత్రీ సంస్థ నిర్మాతలు రవితేజతో కలిసి 'అమర్ అక్బర్ ఆంథోనీ' మూవీకి వర్క్ చేశారు. శివ నిర్వాణతో కలిసి 'ఖుషి' తీశారు. ఆ రెండు సినిమాలు ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోకపోవడంతో ఇప్పుడు కొత్త ప్రయత్నం కీలకంగా మారింది. త్వరలో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రం శివ నిర్వాణ కెరీర్లో జాన్రా మార్పు కోసం, రవితేజకు కొత్త ఇమేజ్ కోసం, మైత్రి మూవీ మేకర్స్కు కమర్షియల్ హిట్ కోసం ఒక కొత్త అధ్యాయం కావొచ్చని ప్రేక్షకులు అనుకుంటున్నారు. కాగా, ఇప్పుడు రవితేజ మాస్జాతర మూవీతో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. త్వరలో ఆ సినిమా రిలీజ్ కానుంది.
సమ్మె ఎఫెక్ట్- రవితేజ మూవీ రిలీజ్ వాయిదా తప్పదా? విడుదలెప్పుడు మరి?
రవితేజ 'మాస్ జాతర' మ్యూజిక్ ట్రీట్– రిలీజ్ డేట్పై ఫుల్ క్లారిటీ- ఎప్పుడంటే?