వైవీఎస్ చౌదరి తల్లి కన్నుమూత- దర్శకుడి ఎమోషనల్ నోట్!
వైవీఎస్ చౌదరికి మాతృ వియోగం- గురువారం కన్నుమూసినట్లు తెలిపిన చౌదరి
Published : September 26, 2025 at 9:25 AM IST
YVS Chowdary Mother Passed Away : టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు వైవీఎస్ చౌదరి ఇంట్లో విషాదం నెలకొంది. ఆయన తల్లి రత్నకుమారి గురువారం కన్నుమూశారు. ఈ మేరకు చౌదరి తెలియజేశారు. అలాగే అమ్మతో తనకున్న జ్ఞాపకాలు గుర్తుచేసుకొని వైవీఎస్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. '2025 సెప్టెంబరు 25న సాయంత్రం 8.31 గంటలకు ఈ భువి నుంచి సెలవు తీసుకుని, ఆ దివిలో ఉన్న మా నాన్నగారిని, మా అన్నగారిని కలవడానికి వెళ్ళిపోయారు' అని ఎమోషనల్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. కాగా, అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు రత్నకుమారి మృతి పట్ల సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు.
వైవీఎస్ ఎమోషనల్ నోట్
'మన పెద్దలు కొంత మందిని చూసి ‘పొట్ట కోస్తే అక్షరం ముక్క రాదు, ఎందుకు పనికొస్తార్రా మీరు?' అంటూ చదువుకోనివాళ్ళని చూసి మందలిస్తూండేవారు. ఆ సామెతకి అచ్చు గుద్దినట్లు సరిపోయే స్త్రీశక్తే మా అమ్మ '‘యలమంచిలి రత్నకుమారి'గారు.
'కానీ ఒక లారీడ్రైవర్ అయిన మా నాన్న 'యలమంచిలి నారాయణరావు'గారి నెలసరి సంపాదనతో తన ముగ్గురు బిడ్డలకు పౌష్టికాహారం, బట్టలు, అద్దె ఇల్లు, విద్య, వైద్యంతో పాటు సినిమాలు చూపించడం నుంచీ దేవాలయ దర్శనాలు, సీజనల్ పిండివంటలు, నిలవ పచ్చళ్ళు, పండుగలకు ప్రత్యేక వంటకాలు, సెలబ్రేషన్స్ ఇత్యాది అవసరాలకు ఎటువంటి లోటు రాకుండా తన నోటి మీది లెక్కలతోనే బడ్జెట్ని కేటాయించిన ఆర్ధిక రంగ నిపుణురాలు మా అమ్మగారు'
'వీటన్నింటికీ మించి నిత్యం తెల్లవారుజామునే లేస్తూ పనిమనిషి ప్రమేయం లేని జీవితాన్ని తన బిడ్డలకు అందించాలి అనే తపనతో అన్నీ తానై మమ్మల్ని పెంచటానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఆదర్శమూర్తి మా అమ్మగారు. అలా మా అమ్మగారికి తెలిసిన లెక్కలు, ఆవిడ మమ్మల్ని పెంచిన విధానం ఏ చదువూ, ఏ విద్యా నేర్పించలేనిది. అంతేగాకుండా తన యొక్క ఆ విధానాలతో మాలో కూడా ఆ స్ఫూర్తిని నింపిన మహనీయురాలు మా అమ్మగారు'
'అటువంటి మా అమ్మగారు (88 యేళ్ళు) ఈ గురువారం, 25వ సెప్టెంబరు 2025, సాయంత్రం గం8.31ని॥లకు ఈ భువి నుంచి సెలవు తీసుకుని, ఆ దివిలో ఉన్న మా నాన్నగారిని, మా అన్నగారిని కలవడానికి వెళ్ళిపోయారు. ఆవిడ పంచిన రక్తం, ఆవిడ నింపిన లక్షణాలతో మీ వై. వి. ఎస్. చౌదరి' అంటూ భావోద్వేగానికి గురైన చౌదరి సుదీర్ఘ నోట్ రాసుకొచ్చారు.