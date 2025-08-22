ETV Bharat / entertainment

పవన్​ కల్యాణ్ పోస్ట్​​కు చిరు రిప్లై- మెగాస్టార్​కు అల్లు అర్జున్, CM విషెస్​ - CHIRANJEEVI PAWAN KALYAN

చిరుకు విషెస్ తెలిపిన CM చంద్రబాబు- తమ్ముడి పోస్ట్​కు మెగాస్టార్ రిప్లై

Chiranjeevi Birthday Wishes
Chiranjeevi Birthday Wishes (Source: Chiranjeevi X Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 10:30 AM IST

Chiranjeevi Birthday Wishes : ​మెగాస్టార్​ చిరంజీవి శుక్రవారం (ఆగస్టు 22) 70వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులందరూ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. వారి ప్రేమ, అభిమానంతో సోషల్​ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పవర్​ స్టార్​ పవన్​ కల్యాణ్​, చిరంజీవి రీసెంట్​గా 'విశ్వంభరుడి'కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అంటూ పోస్ట్​ పెట్టారు. దానికి చిరు తాజాగా రిప్లై ఇచ్చారు. జన సైనికుడికి విజయోస్తూ అంటూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ చిరు రీ ట్వీట్ చేశారు.

పవన్​కు చిరు రిప్లై
చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా, పవన్​ కల్యాణ్​ సోషల్​ మీడియాలో గురువారం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆ ట్వాట్​కు ఈ రోజు అంటే శుక్రవారం స్పందించిన చిరు, ధన్యావాదాలు తెలుపుతూ రీపోస్ట్​ చేశారు. అందులో ఏమన్నారంటే "జ‌న సైన్యాధ్య‌క్షుడికి విజ‌యోస్తు! త‌మ్ముడు క‌ల్యాణ్‌, ప్రేమ‌తో పంపిన‌ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్ష‌లు అందాయి. ప్ర‌తీ మాట‌ ప్ర‌తీ అక్ష‌రం నా హృద‌యాన్ని తాకింది. అన్న‌య్య‌గా న‌న్ను చూసి నువ్వెంత గ‌ర్విస్తున్నావో ఓ త‌మ్ముడిగా నీ విజ‌యాల్ని, నీ పోరాటాన్ని నేను అంత‌గా ఆస్వాదిస్తున్నాను"

"నీ కార్య‌దీక్ష‌త‌, ప‌ట్టుద‌ల చూసి ప్ర‌తీ క్ష‌ణం గ‌ర్వ‌ప‌డుతూనే ఉన్నా. నిన్ను న‌మ్మిన‌వాళ్ల‌కు ఏదో చేయాల‌న్న త‌ప‌నే నీకు ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు కొత్త శ‌క్తిని ఇస్తుంది. ఈ రోజు నీ వెనుక కోట్లాదిమంది జన‌సైనికులు ఉన్నారు. ఆ సైన్యాన్ని ఓ రాజువై న‌డిపించు. వాళ్ల ఆశ‌లకు, క‌ల‌ల‌కు కొత్త శ‌క్తినివ్వు. అభిమానుల‌ ఆశీర్వాదం, ప్రేమ నీకు మెండుగా ల‌భిస్తూనే ఉండాలి. ఓ అన్న‌య్య‌గా నా ఆశీర్వ‌చ‌నాలు ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటాయి. నీ ప్ర‌తీ అడుగులోనూ విజ‌యం నిన్ను వ‌రించాల‌ని ఆ భ‌గ‌వంతుడ్ని కోరుకొంటున్నాను"

చిరుకి CM శుభాకాంక్షలు
ఆంధ్రప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, చిరంజీవి 70వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్​ చేశారు. "మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి 70వ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. సినిమా, ప్రజా జీవితం, దాతృత్వ రంగాలలో మీ అద్భుతమైన ప్రయాణం లక్షలాదిమందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది. మీ దాతృత్వం, అంకితభావంతో మరెన్నో జీవితాలను స్పృశిస్తూ కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను. మీకు మంచి ఆరోగ్యం, ఆనందం కలగాలని, రాబోయే సంవత్సరాలు చిరస్మరణీయంగా నిలవాలని ఆశిస్తున్నాను" అని తెలిపారు.

అల్లు అర్జున్ పోస్ట్

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ , చిరుకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. 'మా మెగాస్టార్​కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు' అని పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

స్పెషల్ వీడియో
కొందరు పోస్ట్​ల రూపంలో చిరుపై అభిమానం చాటుకుంటే, ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ గీతా ఆర్ట్స్ స్పెషల్ వీడియో చేసి షేర్ చేసింది. 9 నిమిషాల నిడివితో ఉన్న ఈ వీడియోలో చిరు కెరీర్​ను చూపించారు.

